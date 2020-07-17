В Германии назвали санкции против Северного потока - 2 попыткой шантажа 🔊 Воспроизвести © EPA-EFE/CLEMENS BILAN



Объявленные госсекретарем США Майклом Помпео дополнительные санкции в отношении газопровода "Северный поток - 2" представляют собой попытку шантажа, которая требует реакции Евросоюза. Об этом говорится в распространенном накануне заявлении Восточного комитета германской экономики, передает



"США тем самым топчут ногами свободную и честную конкуренцию и беспрепятственно используют санкции для продвижения собственных экономических интересов", - приводятся в документе слова председателя комитета Оливера Хермеса. "ЕС не остается ничего иного, кроме как соответствующим образом отреагировать на эту попытку шантажа. Еврокомиссия должна, как уже было заявлено, противодействовать всем нападкам извне на свой суверенитет и быстро представить список жестких мер", - подчеркнули в организации. Объявленные госсекретарем США Майклом Помпео дополнительные санкции в отношении газопровода "Северный поток - 2" представляют собой попытку шантажа, которая требует реакции Евросоюза. Об этом говорится в распространенном накануне заявлении Восточного комитета германской экономики, передает ТАСС "США тем самым топчут ногами свободную и честную конкуренцию и беспрепятственно используют санкции для продвижения собственных экономических интересов", - приводятся в документе слова председателя комитета Оливера Хермеса. "ЕС не остается ничего иного, кроме как соответствующим образом отреагировать на эту попытку шантажа. Еврокомиссия должна, как уже было заявлено, противодействовать всем нападкам извне на свой суверенитет и быстро представить список жестких мер", - подчеркнули в организации. "К тому же необходим эффективный механизм защиты европейских компаний, которые несправедливо затронут санкции США", - добавил Хермес. Он отметил, что такой механизм должен помочь предотвратить причинение им финансового ущерба.



Неслыханное вмешательство



"Угроза немедленного введения США санкций против участвующих в проекте "Северный поток - 2" европейских компаний знаменует невероятное ухудшение трансатлантических отношений", - говорится в заявлении. В ВКГЭ отметили, что американская сторона "практически за ночь без консультаций с европейскими союзниками" поставила под вопрос существующие нормы, а также поставила под угрозу санкций порядка 120 компаний из 12 стран ЕС и инвестиции в размере примерно €12 млрд. "Кроме того, все европейские потребители газа вынуждены исходить из дополнительных расходов до €4 млрд в год, так как это неслыханное американское вмешательство в европейский суверенитет энергоснабжения приведет к дефициту предложения и повышению цен", - считают в организации.



В ВКГЭ напомнили, что сами США в прошлом году импортировали из России нефть и газ на сумму более $12 млрд. В связи с этим в организации указали, что если Соединенные Штаты хотят принимать меры против Москвы, то у них достаточно пространства для действий "на собственном поле", а не в Европе.



"Новые санкции США за счет Европы абсолютно неприемлемы", - подчеркнули в комитете. ТАСС Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: Германия, США, санкции, СП-2, пошлины — статья прочитана 122 раза Комментарии