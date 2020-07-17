В МИД Польши назвали звонок пранкеров Дуде «российской дезинформацией»

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович оценил разговор пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса) с президентом республики Анджеем Дудой как «российскую дезинформацию». По его словам, за ней может стоять желание Кремля поссорить Польшу и Украину, передает RT.
«Дело расследуется соответствующими службами, также внутренние процедуры МИД предписывают расследовать этот вопрос», — заявил Чапутович в эфире Polskie Radio.
При этом он считает, что имела место халатность.
«Я поручил генеральному директору МИД расследовать это дело, добиться служебных последствий, если произошла халатность, а материалы, с которыми я мог ознакомиться, указывают на то, что это могло произойти», — сказал Чапутович.
Он отметил, что польским властям стоит усилить бдительность.
По словам министра иностранных дел, президент Анджей Дуда хорошо вышел из сложившейся ситуации, его ответы не подставили под угрозу отношения с каким-либо государством.
Ранее Дуда прокомментировал звонок от российских пранкеров, один из которых представился Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем.
«Во время разговора я понял, что что-то не так. Генеральный секретарь так хорошо не выговаривает слово «зубровка», хотя голос был очень похож», — написал Дуда в Twitter и поставил смайлик.
Обстоятельства инцидента устанавливают польские спецслужбы. В частности, они выясняют, как российские пранкеры получили номер польского президента.
По словам министра иностранных дел, президент Анджей Дуда хорошо вышел из сложившейся ситуации, его ответы не подставили под угрозу отношения с каким-либо государством.
Ранее Дуда прокомментировал звонок от российских пранкеров, один из которых представился Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем.
«Во время разговора я понял, что что-то не так. Генеральный секретарь так хорошо не выговаривает слово «зубровка», хотя голос был очень похож», — написал Дуда в Twitter и поставил смайлик.
Обстоятельства инцидента устанавливают польские спецслужбы. В частности, они выясняют, как российские пранкеры получили номер польского президента.