Бессмертный полк не состоится 26 июля. Эту дату предлагал Путин 🔊 Воспроизвести DONAT SOROKIN/TASS



Акция "Бессмертный полк", проведение которой было запланировано на 26 июля, не состоится. Провести шествие в этот день ранее предложил президент России Владимир Путин, сообщает



Организаторы акции приняли решение об отмене шествия 26 июля из-за эпидемиологической ситуации в регионах России, сообщает Интерфакс. Организаторы изучили эпидемиологическую обстановку в 76 регионах, где есть представительства движения. Акция "Бессмертный полк", проведение которой было запланировано на 26 июля, не состоится. Провести шествие в этот день ранее предложил президент России Владимир Путин, сообщает ВВС Организаторы акции приняли решение об отмене шествия 26 июля из-за эпидемиологической ситуации в регионах России, сообщает Интерфакс. Организаторы изучили эпидемиологическую обстановку в 76 регионах, где есть представительства движения. "В целом руководители региональных отделений движения отметили, что проведение шествия Бессмертного полка возможно только с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической защиты: использование масок и перчаток, соблюдение социальной дистанции. Это противоречит духу Бессмертного полка, так как это шествие плечом к плечу, олицетворяющее всеобщее единение, в нем принимают участие семьи целыми поколениями", - сообщила сопредседатель Центрального штаба движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева, слова которой цитирует агентство.



Шествие "Бессмертного полка" на протяжении нескольких лет проходило 9 мая, в День Победы. Из-за пандемии в этом году мероприятие прошло пока только в виртуальном формате: люди выкладывали в интернете фотографии и истории своих близких, участвовавших в Великой Отечественной войне. Это привело к возбуждению нескольких уголовных дел - некоторые размещали фото нацистов.



Парад Победы 9 мая в этом году также не состоялся - его перенесли на 24 июня. 26 мая, объявляя о новой дате парада, Путин предложил провести шествие "Бессмертного полка" 26 июля - в день ВМФ. Он при этом допустил, что проведение акции вновь может быть отложено в зависимости от эпидемиологической ситуации.



"Мы заставим отступить угрозу"



16 апреля Путин объявил о переносе парада Победы и ежегодной акции "Бессмертный полк" из-за пандемии коронавируса. Тогда он пообещал, что все запланированные мероприятия пройдут в этом году. Точную дату он не называл.



"Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня, и тогда обязательно проведем все запланированные на 9 мая мероприятия. Сделаем это тепло и торжественно. Разумеется - в нынешнем, 2020 году. Тем более что весь этот год объявлен в России Годом памяти и славы", - говорил Путин.



Этому предшествовало обращение к президенту ветеранских организаций с просьбой о переносе парада. Обращение к Путину подписали руководители 12 крупных ветеранских организаций, включая председателя Российской ассоциации героев Владимира Шаманова, председателя Клуба военачальников Анатолия Куликова и главу организации "Боевое братство" Бориса Громова.



В итоге 9 мая в Москве прошла воздушная часть парада, а вечером был салют. Путин в тот день впервые за долгое время прервал режим самоизоляции, возложил цветы к могиле Неизвестного солдата под стенами Кремля и выступил с обращением к стране, в котором пообещал "широко и торжественно" отметить 75-летие победы в Великой Отечественной войне.



Сам парад состоялся 24 июня - за день до начала семидневного голосования по поправкам в Конституцию. bbc.com Категории: общество, здоровье, история Ключевые слова: Россия, шествие, патриотизм, Бессмертный полк География: Россия — статья прочитана 163 раза Комментарии