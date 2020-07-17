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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Лагард отметила восстановление активности в еврозоне
Председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что ситуация в экономике еврозоны улучшилась, однако темпы и масштабы восстановления остаются крайне неопределёнными.
«Поступающая с момента нашего прошлого заседания в начале июня информация сигнализирует о возобновлении экономической активности в еврозоне, однако её уровень остаётся значительно ниже значений, преимущественно наблюдавшихся до пандемии коронавируса», — приводит RT со ссылкой на Интерфакс её слова.
Она отметила, что пандемия продолжает оказывать воздействие на экономику.
16 июля Европейский центральный банк сохранил базовую ставку на рекордно низком уровне — 0%.
russian.rt.com
Ключевые слова: экономика, граница, рецессия, контроль, карантин, распространение, коронавирус
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