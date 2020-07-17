Лагард отметила восстановление активности в еврозоне 🔊 Воспроизвести © Владимир Астапкович РИА Новости



Председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что ситуация в экономике еврозоны улучшилась, однако темпы и масштабы восстановления остаются крайне неопределёнными.



«Поступающая с момента нашего прошлого заседания в начале июня информация сигнализирует о возобновлении экономической активности в еврозоне, однако её уровень остаётся значительно ниже значений, преимущественно наблюдавшихся до пандемии коронавируса», — приводит



Она отметила, что пандемия продолжает оказывать воздействие на экономику.



16 июля Европейский центральный банк сохранил базовую ставку на рекордно низком уровне — 0%. Председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что ситуация в экономике еврозоны улучшилась, однако темпы и масштабы восстановления остаются крайне неопределёнными.«Поступающая с момента нашего прошлого заседания в начале июня информация сигнализирует о возобновлении экономической активности в еврозоне, однако её уровень остаётся значительно ниже значений, преимущественно наблюдавшихся до пандемии коронавируса», — приводит RT со ссылкой на Интерфакс её слова.Она отметила, что пандемия продолжает оказывать воздействие на экономику.16 июля Европейский центральный банк сохранил базовую ставку на рекордно низком уровне — 0%. russian.rt.com Категории: экономика, в Европе Ключевые слова: экономика, граница, рецессия, контроль, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 120 раз Комментарии