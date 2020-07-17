Главная >> Новости >> общество, чп и криминал >> Правительство Литвы: с сентября не ограничивается количество участников мероприятий

Правительство Литвы: с сентября не ограничивается количество участников мероприятий



Кабинет министров в четверг обновил план мероприятий - с сентября снимаются ограничения на количество участников и зрителей для проводимых как в помещениях, так и на открытом воздухе мероприятий, однако установленные требования безопасности будут обязательными.

"Актуальна новая часть плана, где речь идет об ограничениях количества участников с 1 сентября. Мы предлагаем не ограничивать количество участников мероприятий, проходящих в помещениях и на открытом воздухе, однако при организации мероприятий будет необходимо соблюдать установленные руководителем оперативного центра обязательные условия", - рассказал министр культуры Миндаугас Кветкаускас.

Данный план распространяется как на культурные, так и на спортивные мероприятия. В летние месяцы максимальное количество участников уже было утверждено ранее: до тысячи участников в мероприятиях на открытом воздухе, а в закрытых помещениях с 17 июля разрешались мероприятия на 400 человек, с 1 августа - на 500 человек, а с 16 августа - на 600 человек.
Министр культуры отметил, что план может быть отменен, если ситуация с распространением коронавируса будет меняться.

Премьер С. Сквернялис также добавил, что если ситуация не будет ухудшаться, то к сентябрю будут сняты ограничения по количеству участников, однако останутся обязательными требования министра здравоохранения, руководителя оперативного центра.

В действовавшем до сих пор решении правительства количество участников мероприятий было установлено до 16 августа.
BNS
Категории: общество, чп и криминал
Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
статья прочитана 44 раза
добавлена сегодня, 17 июля, 09:30

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка