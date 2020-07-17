Премьер Литвы: обязательное ношение масок может обсуждаться при ухудшении ситуации 🔊 Воспроизвести



Премьер Саулюс Сквернялис заявил, что возможность вновь ввести обязательное ношение масок может рассматриваться, если в стране будет превышен установленный показатель распространения коронавируса.



По утверждению премьера, ориентационный критерий в настоящее время составляет пять случаев на 100 тыс. жителей. Если данный критерий будет превышен, то тогда появится возможность у министра рассматривать различные секторы - сказал журналистам в четверг С. Сквернялис.



В настоящее время показатель заболеваемости коронавирусом в Литве составляет 1,9 случаев на 100 тыс. жителей.



Премьер заявил, что в первую очередь маски могут вернуться в закрытые помещения, где высок риск заражения: в общественный транспорт и торговые центры.



Обязательное ношение масок в общественных местах было введено в Литве во время карантина, чтобы предотвратить распространение инфекции. В настоящее время маски лишь рекомендовано.



В четверг правительство решило, что решение об обязательном ношении масок будет принимать министр здравоохранения Аурелиюс Верига. Премьер Саулюс Сквернялис заявил, что возможность вновь ввести обязательное ношение масок может рассматриваться, если в стране будет превышен установленный показатель распространения коронавируса.По утверждению премьера, ориентационный критерий в настоящее время составляет пять случаев на 100 тыс. жителей. Если данный критерий будет превышен, то тогда появится возможность у министра рассматривать различные секторы - сказал журналистам в четверг С. Сквернялис.В настоящее время показатель заболеваемости коронавирусом в Литве составляет 1,9 случаев на 100 тыс. жителей.Премьер заявил, что в первую очередь маски могут вернуться в закрытые помещения, где высок риск заражения: в общественный транспорт и торговые центры.Обязательное ношение масок в общественных местах было введено в Литве во время карантина, чтобы предотвратить распространение инфекции. В настоящее время маски лишь рекомендовано.В четверг правительство решило, что решение об обязательном ношении масок будет принимать министр здравоохранения Аурелиюс Верига. Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 99 раз Комментарии