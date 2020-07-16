Минобороны Азербайджана пригрозило ракетным ударом по АЭС в Армении 🔊 Воспроизвести



Представитель Минобороны Азербайджана напомнил о возможности удара по АЭС в Армении, комментируя сообщения о возможности нанесения армянскими военными удара по плотине Мингечевирского водохранилища, передает



В Министерстве обороны Азербайджана заявили о возможности нанесения высокоточного ракетного удара по расположенной вблизи армянского города Мецамор атомной электростанции.



«Армения не должна забывать о том, что новейшие ракетные системы, которые находятся на вооружении Вооруженных сил Азербайджана, способны нанести точный удар по Мецаморской АЭС, что будет катастрофой для Армении», — заявил глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы (цитата по Ozu.az). Представитель Минобороны Азербайджана напомнил о возможности удара по АЭС в Армении, комментируя сообщения о возможности нанесения армянскими военными удара по плотине Мингечевирского водохранилища, передает РБК В Министерстве обороны Азербайджана заявили о возможности нанесения высокоточного ракетного удара по расположенной вблизи армянского города Мецамор атомной электростанции.«Армения не должна забывать о том, что новейшие ракетные системы, которые находятся на вооружении Вооруженных сил Азербайджана, способны нанести точный удар по Мецаморской АЭС, что будет катастрофой для Армении», — заявил глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы (цитата по Ozu.az). О возможности нанесения удара по АЭС Даргяхлы заявил, комментируя сообщения о возможности нанесения Арменией удара по плотине Мингечевирского водохранилища, что привело бы к затоплению больших территорий, сообщает Day.az. Представитель Минобороны Азербайджана также заверил, что имеющиеся в распоряжении военных средства ПВО не позволят нанести удар по плотине. Он также указал на проведенные в Азербайджане работы по укреплению плотины Мингечевирского водохранилища.



Водохранилище площадью более 600 кв. км было создано после постройки в 1953 году плотины на реке Кура у города Мингечевир. Водохранилище обеспечивает выработку электроэнергии на Мингечевирской ГЭС (402 МВт), а также используется для орошения.



Армянская АЭС построена в 1970-х годах, сейчас на ней эксплуатируется только один из двух энергоблоков. В обычном режиме станция обеспечивает выработку примерно трети всей электроэнергии в Армении, но с 1 июля она остановлена на планово-предупредительный ремонт. Новый пуск энергоблока запланирован на 3 сентября. Над продлением эксплуатации Армянской АЭС работает Росатом.



Тема возможного нанесения ударов по плотине Мингечевирского водохранилища и АЭС в Армении неоднократно муссировалась в СМИ. В 2014 году глава Национального центра экологического прогнозирования Тельман Зейналов в интервью порталу Haqqin.az заявил, что в случае подрыва плотины вода может дойти до Баку.



«Если, не дай Бог, армяне реализуют свои угрозы относительно Мингечаурского водохранилища, то вся зона Арана вплоть до Баку может оказаться под водой, что может привести к масштабной экологической катастрофе», — сказал тогда Зейналов.



При этом он предупредил, что затоплена будет и большая часть контролируемого ныне армянами Нагорного Карабаха. «Там более миллиарда кубометров воды, это может привести к невиданной катастрофе и воды хватит на всех», — добавил Зейналов.



В 2017 году тот же портал Haqqin.az опубликовал оценку азербайджанским военным экспертом Хиджраном Рустамзаде последствий возможного удара по Армянской АЭС.



«Образовавшаяся в результате выхода из строя АЭС радиоактивная пыль станет причиной прямого радиоактивного загрязнения близлежащих городов и поселков. Учитывая рельеф местности, можно предположить, что радиоактивная зона охватит только Армению, примерно 50 тыс. человек погибнут от заражения, а также в ближайшие 150 лет жизнь на этом пространстве будет ограничена», — заявил тогда эксперт. При этом он отметил, что Ереван и другие города пострадают уже в течение первого часа после удара по АЭС. rbc.ru Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: Армения, Азербайджан, столкновение, погибшие — статья прочитана 112 раз Комментарии