Театральный гений вернулся

Театр Оскара Коршуноваса (Oskaras Koršunovas) открывает 20 театральный фестиваль, который пройдёт под открытым небом.
Имя Оскара Коршуноваса известно всем страстным поклонникам театра. Ровно 20 лет назад О. Коршуновас вместе с единомышленниками Мартинасом Будрайтисом (Martynas Budraitis) и Гинтарасом Содейкой (Gintaras Sodeika) создали независимый театр, который гордо носит название ОКТ (Oskaro Koršunovo teatras). ОКТ – является одним из самых продуктивных театров в Литве, а главное, имеет статус и признание на европейских театральных подмостках.
Уже сегодня, 16 июля, в честь двадцатилетия театра ОКТ, состоится официальное открытие фестиваля, а откроет его – один из новых спектаклей О. Коршунова „Человек из Подольска“ (Žmogus iš Podolsko) по пьесе Дмитрия Данилова.
Все спектакли будут проходить под открытым небом в большом дворе Вильнюсского университета, во Дворце Ходкевичей или в центре современного искусства „Menų spaustuvė“, с наступлением осени фестиваль вновь будет проходить на сценах разных театров как в Вильнюсе так и в других городах.
По словам О. Коршуноваса, „ОКТ это феномен, который появился без внешних, государственных или других инициатив, поднялся без финансовых инвестиций в то время, когда в Литве не было никаких условий для жизни такого рода организма. ОКТ – это сорняк, который вырос без согласия. Однако, именно этот сорняк только украсил сад. Во время фестиваля будут проходить различные встречи и беседы с людьми, которые помогли театру жить: актёры, режиссёры, драматурги, хореографы, сценографы, критики и конечно зрители. На фестивале мы будем показывать не только новые спектакли, но и такие как „Мастер и Маргарита“, „Удивительная и печальная история Ромео и Джульетты“, которые мы показываем в театре со дня его основания“.
Особенную помощь в организации фестиваля оказало Вильнюсское городское самоуправление, муниципалитет помог с установкой сцен, а также подключили специальную звуковую и световую технику.
Заместитель мэра г. Вильнюса Эдита Тамошюнайте (Edita Tamošiūnaitė) отметила: „Культура и искусство для нас являются эмоциональной поддержкой в любое непростое время. После сложного и драматического периода, когда культурные мероприятия были остановлены на долгое время, Вильнюс старался помочь этому сильно пострадавшему сектору и вернуть ему жизнь. Мы понимаем, что важно поддерживать такие инициативы и верим, что летний театральный сезон жителям города Вильнюса и гостям столицы принесёт только радость особенно тем, кто неравнодушен к театральному искусству и произведениям классической музыки“.
Уже завтра, 17 июля, О. Коршуновас и актёры его театра, передадут театральную эстафету режиссёру Кириллу Глушаеву (Kirilas Glušajevas). На сцене можно будет увидеть спектакль "Терапии" („Terapijos“), который основан на пьесе Бируте Капустинскайте (Birutė Kapustinskaitė).
Пьеса - рассказ о женщинах, которые борются с онкологическими болезнями, а также о жизни в больничных коридорах. На сцене будут играть: Nelė Savičenko, Aldona Vilutytė, Viktorija Kuodytė, Rasa Samuolytė и другие актёры.
А 19 июля в Большом дворе Вильнюсского университета, зрители увидят самый знаменитый, весь мир покоривший спектакль О. Коршунова по пьесе Уильяма Шекспира – „Гамлет“. По словам О. Коршуноваса, это самый личный его спектакль, который созревал долгие годы.
20 июля на сцену вернётся культовый спектакль „Свадьба“ (Vestuvės). Спектакль также будут показывать в Большом дворе Вильнюсского университета, а затем 2 сентября во Дворце Ходкевичей.
2 и 3 августа зрители увидят „Удивительную и печальную историю Ромео и Джульетты“, которую тоже покажут на сцене большого двора Вильнюсского университета.
20 августа в центре современного искусства „Menų spaustuvė“ будет представлен спектакль „На дне“ (Dugne).
29 августа – „Чайка" (Žuvėdrа“), которую покажут во Дворце Ходкевичей.
Кроме спектаклей, будут организованы и другие мероприятия, одно из важнейших событий это представление книги – „ОКТ. 100 фактов“.
Кураторы театра приглашают всех на нетрадиционный фестиваль и обещают впечатляющие эмоции.
По словам О. Коршуноваса, „ОКТ это феномен, который появился без внешних, государственных или других инициатив, поднялся без финансовых инвестиций в то время, когда в Литве не было никаких условий для жизни такого рода организма. ОКТ – это сорняк, который вырос без согласия. Однако, именно этот сорняк только украсил сад. Во время фестиваля будут проходить различные встречи и беседы с людьми, которые помогли театру жить: актёры, режиссёры, драматурги, хореографы, сценографы, критики и конечно зрители. На фестивале мы будем показывать не только новые спектакли, но и такие как „Мастер и Маргарита“, „Удивительная и печальная история Ромео и Джульетты“, которые мы показываем в театре со дня его основания“.
Особенную помощь в организации фестиваля оказало Вильнюсское городское самоуправление, муниципалитет помог с установкой сцен, а также подключили специальную звуковую и световую технику.
Заместитель мэра г. Вильнюса Эдита Тамошюнайте (Edita Tamošiūnaitė) отметила: „Культура и искусство для нас являются эмоциональной поддержкой в любое непростое время. После сложного и драматического периода, когда культурные мероприятия были остановлены на долгое время, Вильнюс старался помочь этому сильно пострадавшему сектору и вернуть ему жизнь. Мы понимаем, что важно поддерживать такие инициативы и верим, что летний театральный сезон жителям города Вильнюса и гостям столицы принесёт только радость особенно тем, кто неравнодушен к театральному искусству и произведениям классической музыки“.
Уже завтра, 17 июля, О. Коршуновас и актёры его театра, передадут театральную эстафету режиссёру Кириллу Глушаеву (Kirilas Glušajevas). На сцене можно будет увидеть спектакль "Терапии" („Terapijos“), который основан на пьесе Бируте Капустинскайте (Birutė Kapustinskaitė).
Пьеса - рассказ о женщинах, которые борются с онкологическими болезнями, а также о жизни в больничных коридорах. На сцене будут играть: Nelė Savičenko, Aldona Vilutytė, Viktorija Kuodytė, Rasa Samuolytė и другие актёры.
А 19 июля в Большом дворе Вильнюсского университета, зрители увидят самый знаменитый, весь мир покоривший спектакль О. Коршунова по пьесе Уильяма Шекспира – „Гамлет“. По словам О. Коршуноваса, это самый личный его спектакль, который созревал долгие годы.
20 июля на сцену вернётся культовый спектакль „Свадьба“ (Vestuvės). Спектакль также будут показывать в Большом дворе Вильнюсского университета, а затем 2 сентября во Дворце Ходкевичей.
2 и 3 августа зрители увидят „Удивительную и печальную историю Ромео и Джульетты“, которую тоже покажут на сцене большого двора Вильнюсского университета.
20 августа в центре современного искусства „Menų spaustuvė“ будет представлен спектакль „На дне“ (Dugne).
29 августа – „Чайка" (Žuvėdrа“), которую покажут во Дворце Ходкевичей.
Кроме спектаклей, будут организованы и другие мероприятия, одно из важнейших событий это представление книги – „ОКТ. 100 фактов“.
Кураторы театра приглашают всех на нетрадиционный фестиваль и обещают впечатляющие эмоции.