В Вильнюсе начинаются «Французские каникулы» 🔊 Воспроизвести







Сегодня, 17 июля, в литовской столице начинаются «Французские каникулы».



С пятницы по воскресенье включительно в Вильнюсе будет царить атмосфера французской культуры и гастрономии.



Изюминкой начала «Французских каникул» в Вильнюсе станет концерт, во время которого прозвучат песни из репертуара французского воробышка - Эдит Пиаф. Песни легендарной певицы в пятницу, 17 июля, в сквере Константинаса Сирвидаса исполнит Эвелина Сашенко.



В субботу, 18 июля, на Ужуписе состоится танцевальный моноспектакль французского хореографа Фила Вона «Человек, потерянный и найденный» («Human Lost & Found»), а в Старом городе можно будет увидеть французскую поэтическую и музыкальную импровизацию «Под небом Парижа», подготовленную актрисой и режиссёром Бируте Мар. С пятницы по воскресенье включительно в Вильнюсе будет царить атмосфера французской культуры и гастрономии.Изюминкой начала «Французских каникул» в Вильнюсе станет концерт, во время которого прозвучат песни из репертуара французского воробышка - Эдит Пиаф. Песни легендарной певицы в пятницу, 17 июля, в сквере Константинаса Сирвидаса исполнит Эвелина Сашенко.В субботу, 18 июля, на Ужуписе состоится танцевальный моноспектакль французского хореографа Фила Вона «Человек, потерянный и найденный» («Human Lost & Found»), а в Старом городе можно будет увидеть французскую поэтическую и музыкальную импровизацию «Под небом Парижа», подготовленную актрисой и режиссёром Бируте Мар.



«Романтическая музыка, элегантные вечера в ресторанах, пикники в парках, типичные французские десерты с кофе, блюда, достойные мишленовских звёзд, унесут вас далеко, на две тысячи километров на юго-запад», - обещает Инга Романовскене, директор Вильнюсского агентства по развитию туризма и бизнеса «Go Vilnius».



Подробная программа «Французских каникул» - на сайте



"Версаль". Фотозарисовка Виктора Грецкаса, "Обзор":



На все выходные рынок Гале станет сердцем французской гастрономической культуры в Вильнюсе.«Романтическая музыка, элегантные вечера в ресторанах, пикники в парках, типичные французские десерты с кофе, блюда, достойные мишленовских звёзд, унесут вас далеко, на две тысячи километров на юго-запад», - обещает Инга Романовскене, директор Вильнюсского агентства по развитию туризма и бизнеса «Go Vilnius».Подробная программа «Французских каникул» - на сайте www.atostogosvilniuje.lt. Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Вильнюс, «Go Vilnius», «Французские каникулы», #atostogosvilniuje — статья прочитана 163 раза Комментарии