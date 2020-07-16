Президент Литвы: в Грюнвальдской битве победила общность народов 🔊 Воспроизвести







Президент Литовской Республики Гитанас Науседа в Польше, в Грюнвальде, принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 610-й годовщине Грюнвальдской битвы. Выступая перед участниками церемонии, глава государства подчеркнул тесное сотрудничество литовского и польского народов, основанное на многовековой общей истории, символом успеха которого стала легендарная победа в Грюнвальдской битве, сообщается на



«Мы обычно говорим об уроках, которые извлекли или не извлекли, только когда сталкиваемся с поражением. А какой урок нам преподнесла эта великая победа, учитывая ее значение и смысл с точки зрения сегодняшнего дня? Я думаю, один из них – очень важный и актуальный: создание государственности, защита своей идентичности, независимости и ценностей во все времена было и остается постоянной ежедневной «битвой», - подчеркнул Президент в своем выступлении. Президент Литовской Республики Гитанас Науседа в Польше, в Грюнвальде, принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 610-й годовщине Грюнвальдской битвы. Выступая перед участниками церемонии, глава государства подчеркнул тесное сотрудничество литовского и польского народов, основанное на многовековой общей истории, символом успеха которого стала легендарная победа в Грюнвальдской битве, сообщается на сайте главы Литовского государства. «Мы обычно говорим об уроках, которые извлекли или не извлекли, только когда сталкиваемся с поражением. А какой урок нам преподнесла эта великая победа, учитывая ее значение и смысл с точки зрения сегодняшнего дня? Я думаю, один из них – очень важный и актуальный: создание государственности, защита своей идентичности, независимости и ценностей во все времена было и остается постоянной ежедневной «битвой», - подчеркнул Президент в своем выступлении.



«Объединив свои силы, народы могут совершить колоссальные подвиги, и в этом году у нас была возможность убедиться, что сила солидарности может справиться с самыми серьезными проблемами», - добавил глава Литвы.



На месте исторической битвы Президент обратил внимание участников церемонии на зародившееся в ходе сражения и затем взращенное стремление и обязанность Литвы и Польши нести ответственность за безопасность и благополучие региона Восточной Европы.



По словам главы страны, инвестиции в оборону для Литвы и Польши – не прихоть, а жизненная необходимость. «Попав в «2-процентный клуб», Литва обязана сохранить свое членство в нем и продолжать выделять не менее двух процентов ВВП на оборонные расходы», - сказал Президент.











На торжественном мероприятии также выступили Президент Польши Анджей Дуда, глава Варминско-Мазурского воеводства Густав Марек Бжезин, премьер-министры Литвы и Польши.



Главы государств возложили цветы в память о павших участниках Грюнвальдской битвы. В завершение торжественного мероприятия глава Литвы принял участие в церемонии открытия символического памятного камня, переданного литовским народом Польше.



Во время церемонии Гитанас Науседа выразил благодарность главе Польши за поддержку Литвы, развитие тесных и дружественных отношений. Глава государства отметил, что памятный камень, передаваемый в дар литовским народом, символизирует решимость и единство сражавшихся в Грюнвальдской битве воинов и общую победу литовского и польского народов в борьбе с внешними врагами и угрозами.











Инициаторами установки памятного камня на месте Грюнвальдской битвы, созданного на пожертвования жителей Литвы, выступили Литовский королевский союз дворян, Дом офицеров вильнюсского гарнизона Литовской армии и Ассоциация резервистов Литовской армии в сотрудничестве с Посольством Литовской Республики в Республике Польша и Вооруженными силами Литвы.



После завершения торжественных мероприятий в Грюнвальде состоялась двусторонняя встреча президентов Литвы и Польши. Стороны обсудили ситуацию с безопасностью Литвы и Польши, повестку дня НАТО, а также круг проблем, связанных с проводимым Россией историческим ревизионизмом, вопросы восточного направления Европейской политики соседства и реализацию проекта по синхронизации электросетей с сетями континентальной Европы.



Фото: lrp.lt



Гитанас Науседа добавил, что победу в Грюнвальдской битве принесла общность. По словам главы Литовского государства, в общности народов кроется сила менять и создавать будущее.«Объединив свои силы, народы могут совершить колоссальные подвиги, и в этом году у нас была возможность убедиться, что сила солидарности может справиться с самыми серьезными проблемами», - добавил глава Литвы.На месте исторической битвы Президент обратил внимание участников церемонии на зародившееся в ходе сражения и затем взращенное стремление и обязанность Литвы и Польши нести ответственность за безопасность и благополучие региона Восточной Европы.По словам главы страны, инвестиции в оборону для Литвы и Польши – не прихоть, а жизненная необходимость. «Попав в «2-процентный клуб», Литва обязана сохранить свое членство в нем и продолжать выделять не менее двух процентов ВВП на оборонные расходы», - сказал Президент.На торжественном мероприятии также выступили Президент Польши Анджей Дуда, глава Варминско-Мазурского воеводства Густав Марек Бжезин, премьер-министры Литвы и Польши.Главы государств возложили цветы в память о павших участниках Грюнвальдской битвы. В завершение торжественного мероприятия глава Литвы принял участие в церемонии открытия символического памятного камня, переданного литовским народом Польше.Во время церемонии Гитанас Науседа выразил благодарность главе Польши за поддержку Литвы, развитие тесных и дружественных отношений. Глава государства отметил, что памятный камень, передаваемый в дар литовским народом, символизирует решимость и единство сражавшихся в Грюнвальдской битве воинов и общую победу литовского и польского народов в борьбе с внешними врагами и угрозами.Инициаторами установки памятного камня на месте Грюнвальдской битвы, созданного на пожертвования жителей Литвы, выступили Литовский королевский союз дворян, Дом офицеров вильнюсского гарнизона Литовской армии и Ассоциация резервистов Литовской армии в сотрудничестве с Посольством Литовской Республики в Республике Польша и Вооруженными силами Литвы.После завершения торжественных мероприятий в Грюнвальде состоялась двусторонняя встреча президентов Литвы и Польши. Стороны обсудили ситуацию с безопасностью Литвы и Польши, повестку дня НАТО, а также круг проблем, связанных с проводимым Россией историческим ревизионизмом, вопросы восточного направления Европейской политики соседства и реализацию проекта по синхронизации электросетей с сетями континентальной Европы. Категории: политика, в Европе Ключевые слова: Грюнвальдская битва, Президент Литвы — статья прочитана 181 раз Комментарии