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У него зазвонил телефон. Новости от FITZROY на 16 июля

Agencja Gazeta | Reuters


Президента Польши разыграли, как по нотам

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Категории: экономика, политика, общество, в мире
Ключевые слова: новости, мировые СМИ
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добавлена сегодня, 16 июля, 14:16

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