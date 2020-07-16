Ученые изучат влияние ограничений алкоголя на здоровье жителей и экономику в странах Балтии 🔊 Воспроизвести



Ученые планируют провести долгосрочное исследование на предмет того, как политика ограничения употребления алкоголя влияет на его употребление и экономику в странах Балтии.



"Алкоголь как фактор риска уникален, так как обладает очень широким спектром различных негативных последствий, часть из которых меняется очень быстро, реагируя на политические изменения. Поэтому мы можем наблюдать статистические изменения", - сказал на пресс-конференции в четверг глава Института изучения здоровья Факультета общественного здоровья Литовского университета наук о здоровье Миндаугас Штелемекас.



По его словам, при проведении исследования будут отслеживаться изменения смертности, заболеваемости, даваться оценка статистике, связанной с насилием и авариями, а также употреблением алкоголя. Ученые планируют провести долгосрочное исследование на предмет того, как политика ограничения употребления алкоголя влияет на его употребление и экономику в странах Балтии."Алкоголь как фактор риска уникален, так как обладает очень широким спектром различных негативных последствий, часть из которых меняется очень быстро, реагируя на политические изменения. Поэтому мы можем наблюдать статистические изменения", - сказал на пресс-конференции в четверг глава Института изучения здоровья Факультета общественного здоровья Литовского университета наук о здоровье Миндаугас Штелемекас.По его словам, при проведении исследования будут отслеживаться изменения смертности, заболеваемости, даваться оценка статистике, связанной с насилием и авариями, а также употреблением алкоголя. Ученые также намерены дать оценку воздействию контроля алкоголя на экономику и всевозможные вероятные негативные последствия изменения налога, такие, как обход контроля, рост теневого рынка и др. Также будето оценено влияние ограничений рекламы алкоголя на СМИ.



По словам министра здравоохранения Аурелиюса Вериги, это исследование важно не только для Литвы и стран Балти, но и для других стран, так как представит четкую оценку того, какое влияние оказывают рекомендуемые Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) меры по снижению употребления алкоголя.



По его словам, то Литва в последние годы одновременно провела в жизнь много различных мер по ограничению доступности алкоголя, создает уникальную возможность оценить из воздействие.



Ученый выделившего финансирование под проекта Канадского центра болезней зависимости и психики Юрген Рем подчеркнул, что немного стран провели в жизнь рекомендуемые меры по ограничению доступности алкоголя в таких объемах.



"Это уникально в мире и другие страны с подобной формой власти могут поучиться тому, как быстро и в какой мере политика в области контроля алкоголя может повлиять на смертность и продолжительность жизни", - сказал он.



Проект рассчитан на пять лет, его финансирует Национальный институт исследований злоупотреблений алкоголем и алкоголизма США, под проект выделено почти 2 млн долларов. В исследовании, которое будет проводиться в сотрудничестве с ВОЗ, примут участие ученые Канады, Литвы и других Балтийских стран.



Целью будет дать оценку эффективности реализованных в Литве в 2016–2018 годах мер по контролю алкоголя и отдачи инвестиций, а также сравнить урон, причиненный алкоголем в Литве и в сопредельных странах в 2010–2020 годах. инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика, общество, здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: торговля, ограничения, алкоголь, акцизы География: Литва — статья прочитана 138 раз Комментарии