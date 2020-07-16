В Совариуме, в интереснейшом парке сов

После сложившейся ситуации с карантином люди стали чаще находить интересные места в своей стране. Вот мы и решили рассказать об одном из таких мест.
Редко кому посчастливится увидеть вживую хотя бы одну сову. А в городке Рудамина Вильнюсского района есть целый Парк сов.
Совы — в некоторой степени аутсайдеры в птичьем мире: спят не ночью, а днём, даже гнезд по каким-то причинам не вьют. Сказки и легенды приписывают им наблюдательность и мудрость.
Эти нередко крупные птицы с огромными глазами обитают практически во всех частях земного шара, за исключением Антарктиды и нескольких удаленных островов. Но увидеть их в природе, дано не каждому, а вот в парке это становится возможным для любого желающего.
Пообщавшись с хозяевами парка, Маженой и Славомиром Табэро, мы узнали больше об этом интереснейшем месте.
С самого рождения Славомир был связан с пернатыми: «Мой отец всю жизнь занимался птицами. В нашем доме всегда было много разных певчих птиц. Но именно совами я стал заниматься примерно 20 лет назад. 18 лет это было просто мое хобби, я никому их не показывал, я даже не мог подумать, что это может вылиться во что-то большее. И вот буквально два года назад мы стали проводить здесь экскурсии».
На данный момент в парке обитает примерно 30 сов. Гости парка могут познакомиться с редкими видами птиц – совами, а также с соколом и вороном. Живут пернатые в специально оборудованных уютных домиках, построенных для них. Рядом в пруду можно увидеть множество рыб.
Все птицы родились в неволе с необходимыми документами, они зарегистрированы в учреждениях охраны окружающей среды. «Выросшие в неволе совы уже не смогут самостоятельно выжить в природе. Там их поджидают опасности, к которым они не готовы. На их могут напасть, да и пропитаться самостоятельно они не сумеют. Мелкие совушки в неволе могут прожить до 10 лет, более крупные - до сорока примерно. В природе такие птицы живут в 3 раза меньше. Мы их вырастили, это уже домашние животные, и мы за них в ответе, как говорится», - рассказывает Славомир.
Хозяева Совариума расскажут интересные факты: чем и как кормят сов и многое другое.
Цены на билеты – 5 евро детям и 10 евро взрослым. На выходе можно приобрести сувениры с изображениями сов.
Правда, посещать его рекомендуется по предварительной регистрации, и не в дождливую погоду. С домашними животными, такими как собаки и коты туда приезжать нельзя, так как птицы могут перепугаться.
Чтобы попасть в парк, нужна предварительная регистрация. Зарегистрироваться можно по телефону +370 688 00822 или в соцсети фейсбук на страничке owlspark.lt. При регистрации уточните, в какую группу хотите попасть – русскую, польскую или литовскую.
Больше информации можете найти, перейдя по ссылке: https://www.facebook.com/peleduparkas.lt/
Фото предоставлено Парком сов
С самого рождения Славомир был связан с пернатыми: «Мой отец всю жизнь занимался птицами. В нашем доме всегда было много разных певчих птиц. Но именно совами я стал заниматься примерно 20 лет назад. 18 лет это было просто мое хобби, я никому их не показывал, я даже не мог подумать, что это может вылиться во что-то большее. И вот буквально два года назад мы стали проводить здесь экскурсии».
На данный момент в парке обитает примерно 30 сов. Гости парка могут познакомиться с редкими видами птиц – совами, а также с соколом и вороном. Живут пернатые в специально оборудованных уютных домиках, построенных для них. Рядом в пруду можно увидеть множество рыб.
Все птицы родились в неволе с необходимыми документами, они зарегистрированы в учреждениях охраны окружающей среды. «Выросшие в неволе совы уже не смогут самостоятельно выжить в природе. Там их поджидают опасности, к которым они не готовы. На их могут напасть, да и пропитаться самостоятельно они не сумеют. Мелкие совушки в неволе могут прожить до 10 лет, более крупные - до сорока примерно. В природе такие птицы живут в 3 раза меньше. Мы их вырастили, это уже домашние животные, и мы за них в ответе, как говорится», - рассказывает Славомир.
Хозяева Совариума расскажут интересные факты: чем и как кормят сов и многое другое.
Цены на билеты – 5 евро детям и 10 евро взрослым. На выходе можно приобрести сувениры с изображениями сов.
Правда, посещать его рекомендуется по предварительной регистрации, и не в дождливую погоду. С домашними животными, такими как собаки и коты туда приезжать нельзя, так как птицы могут перепугаться.
Чтобы попасть в парк, нужна предварительная регистрация. Зарегистрироваться можно по телефону +370 688 00822 или в соцсети фейсбук на страничке owlspark.lt. При регистрации уточните, в какую группу хотите попасть – русскую, польскую или литовскую.
Больше информации можете найти, перейдя по ссылке: https://www.facebook.com/peleduparkas.lt/
Фото предоставлено Парком сов
Йоана САЙКОВСКА, "Обзор"
Категории: в странах Балтии