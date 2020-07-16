В Совариуме, в интереснейшом парке сов 🔊 Воспроизвести







После сложившейся ситуации с карантином люди стали чаще находить интересные места в своей стране. Вот мы и решили рассказать об одном из таких мест.



Редко кому посчастливится увидеть вживую хотя бы одну сову. А в городке Рудамина Вильнюсского района есть целый



Совы — в некоторой степени аутсайдеры в птичьем мире: спят не ночью, а днём, даже гнезд по каким-то причинам не вьют. Сказки и легенды приписывают им наблюдательность и мудрость.



Эти нередко крупные птицы с огромными глазами обитают практически во всех частях земного шара, за исключением Антарктиды и нескольких удаленных островов. Но увидеть их в природе, дано не каждому, а вот в парке это становится возможным для любого желающего. Редко кому посчастливится увидеть вживую хотя бы одну сову. А в городке Рудамина Вильнюсского района есть целый Парк сов Совы — в некоторой степени аутсайдеры в птичьем мире: спят не ночью, а днём, даже гнезд по каким-то причинам не вьют. Сказки и легенды приписывают им наблюдательность и мудрость.Эти нередко крупные птицы с огромными глазами обитают практически во всех частях земного шара, за исключением Антарктиды и нескольких удаленных островов. Но увидеть их в природе, дано не каждому, а вот в парке это становится возможным для любого желающего.



С самого рождения Славомир был связан с пернатыми: «Мой отец всю жизнь занимался птицами. В нашем доме всегда было много разных певчих птиц. Но именно совами я стал заниматься примерно 20 лет назад. 18 лет это было просто мое хобби, я никому их не показывал, я даже не мог подумать, что это может вылиться во что-то большее. И вот буквально два года назад мы стали проводить здесь экскурсии».







На данный момент в парке обитает примерно 30 сов. Гости парка могут познакомиться с редкими видами птиц – совами, а также с соколом и вороном. Живут пернатые в специально оборудованных уютных домиках, построенных для них. Рядом в пруду можно увидеть множество рыб.



Все птицы родились в неволе с необходимыми документами, они зарегистрированы в учреждениях охраны окружающей среды. «Выросшие в неволе совы уже не смогут самостоятельно выжить в природе. Там их поджидают опасности, к которым они не готовы. На их могут напасть, да и пропитаться самостоятельно они не сумеют. Мелкие совушки в неволе могут прожить до 10 лет, более крупные - до сорока примерно. В природе такие птицы живут в 3 раза меньше. Мы их вырастили, это уже домашние животные, и мы за них в ответе, как говорится», - рассказывает Славомир.







Хозяева Совариума расскажут интересные факты: чем и как кормят сов и многое другое.



Цены на билеты – 5 евро детям и 10 евро взрослым. На выходе можно приобрести сувениры с изображениями сов.



Правда, посещать его рекомендуется по предварительной регистрации, и не в дождливую погоду. С домашними животными, такими как собаки и коты туда приезжать нельзя, так как птицы могут перепугаться.



Чтобы попасть в парк, нужна предварительная регистрация. Зарегистрироваться можно по телефону +370 688 00822 или в соцсети фейсбук на страничке



Больше информации можете найти, перейдя по ссылке:



Фото предоставлено Парком сов



Пообщавшись с хозяевами парка, Маженой и Славомиром Табэро, мы узнали больше об этом интереснейшем месте.С самого рождения Славомир был связан с пернатыми: «Мой отец всю жизнь занимался птицами. В нашем доме всегда было много разных певчих птиц. Но именно совами я стал заниматься примерно 20 лет назад. 18 лет это было просто мое хобби, я никому их не показывал, я даже не мог подумать, что это может вылиться во что-то большее. И вот буквально два года назад мы стали проводить здесь экскурсии».По словам Мажены, всё началось примерно 2 года назад во время Масленицы, которая проходила в Рудамине: «Мы пришли туда со своими совами. Реакция публики не заставила себя ждать. После этого вышла публикация в газете, в интернете появились публикации, и люди начали звонить, спрашивать, как и где можно увидеть этих сов».На данный момент в парке обитает примерно 30 сов. Гости парка могут познакомиться с редкими видами птиц – совами, а также с соколом и вороном. Живут пернатые в специально оборудованных уютных домиках, построенных для них. Рядом в пруду можно увидеть множество рыб.Все птицы родились в неволе с необходимыми документами, они зарегистрированы в учреждениях охраны окружающей среды. «Выросшие в неволе совы уже не смогут самостоятельно выжить в природе. Там их поджидают опасности, к которым они не готовы. На их могут напасть, да и пропитаться самостоятельно они не сумеют. Мелкие совушки в неволе могут прожить до 10 лет, более крупные - до сорока примерно. В природе такие птицы живут в 3 раза меньше. Мы их вырастили, это уже домашние животные, и мы за них в ответе, как говорится», - рассказывает Славомир.Экскурсия и знакомство с этими загадочными птицами длится около часа. В зоне доступа – контактные площадки, где можно сфотографироваться с птицами и даже некоторых погладить.Хозяева Совариума расскажут интересные факты: чем и как кормят сов и многое другое.Цены на билеты – 5 евро детям и 10 евро взрослым. На выходе можно приобрести сувениры с изображениями сов.Правда, посещать его рекомендуется по предварительной регистрации, и не в дождливую погоду. С домашними животными, такими как собаки и коты туда приезжать нельзя, так как птицы могут перепугаться.Чтобы попасть в парк, нужна предварительная регистрация. Зарегистрироваться можно по телефону +370 688 00822 или в соцсети фейсбук на страничке owlspark.lt . При регистрации уточните, в какую группу хотите попасть – русскую, польскую или литовскую.Больше информации можете найти, перейдя по ссылке: https://www.facebook.com/peleduparkas.lt/ Йоана САЙКОВСКА , "Обзор" Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Рудамина, Парк сов — статья прочитана 126 раз Комментарии