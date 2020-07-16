Вице-министр транспорта: помощь Литве в строительстве Rail Baltica – куда меньше, чем просили 🔊 Воспроизвести



На строительство участка железной дороги европейской колеи Rail Baltica от Каунаса до границы с Латвией Литва просила у Евросоюза (ЕС) около 236 млн евро дополнительного финансирования, однако, в соответствии с европейским инструментом помощи сетям инфраструктуры, в пятницу стране намечается выделить всего около 30 млн евро, подтвердил вице-министр транспорта Гитис Мажейка.



"На такие суммы, которые сейчас выделяются Литве, мы сможем очень немного построить на север (...) Мы видим тенденцию, что европейское финансирование не успевает за работами Литвы", - сказал BNS вице-министр.



В пятницу на важные инфраструктурные проекты намечается распределить 1,1 млрд евро, из которых 606 млн предназначено для проекта Rail Baltica. По словам Г. Мажейки, большая часть этой суммы (420 млн евро) предусмотрена для Польши. На строительство участка железной дороги европейской колеи Rail Baltica от Каунаса до границы с Латвией Литва просила у Евросоюза (ЕС) около 236 млн евро дополнительного финансирования, однако, в соответствии с европейским инструментом помощи сетям инфраструктуры, в пятницу стране намечается выделить всего около 30 млн евро, подтвердил вице-министр транспорта Гитис Мажейка."На такие суммы, которые сейчас выделяются Литве, мы сможем очень немного построить на север (...) Мы видим тенденцию, что европейское финансирование не успевает за работами Литвы", - сказал BNS вице-министр.В пятницу на важные инфраструктурные проекты намечается распределить 1,1 млрд евро, из которых 606 млн предназначено для проекта Rail Baltica. По словам Г. Мажейки, большая часть этой суммы (420 млн евро) предусмотрена для Польши. Все три страны Балтии добивались получения финансирования на сумму 781,4 млн евро, однако им намечается выделить около 186 млн евро, 30 млн евро из которых - на строительные работы в Литве.



"Мы подали заявку на получение более 236 млн евро только на строительство от Каунаса до границы с Латвией, но средств просто нет - и так на финансирование проекта Rail Baltica выделена половина приглашения, а нам на это строительство просто не осталось средств. Мы это понимаем из того, как там происходила дискуссия, поэтому приходится сожалеть, что мы запланировали, объявили закупки, а средств в Европе на реализацию этого строительства сейчас не появилось", - сказал Г. Мажейка.



По его словам, в с европейским инструментом помощи сетям инфраструктуры, приглашения на получение помощи можно будет и в этом году, и в следующем, поэтому ожидается, что необходимое финансирование обеспечить удастся. Однако если ЕС не выделит дополнительные средства, то есть риск не реализовать проект Rail Baltica в срок - до 2026 года.



В июне этого года Литва объявила конкурс прокладки почти стокилометровый ветки от Каунасского интермодального терминала до границы с Латвией. Совокупная стоимость таких работ достигает 475 млн евро, их старт намечено на начало 2021 года.



Общая протяженность железной дороги Rail Baltica по трем государствам составляет 870 км: по Литве – 392, по Латвии – 265, по Эстонии – 213. Европейская железная дорога в Литве проходит из Польши через Каунас и Паневежис, в Латвии через Ригу, в Эстонии через Пярну и Таллинн. Завершить строительство планируется до 2026 года. Категории: экономика, в Европе Ключевые слова: финансирование, Rail Baltica, дорога, пути, укладка География: Литва — статья прочитана 83 раза Комментарии