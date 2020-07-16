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Возобновляется автобусное сообщение с Киевом и Львовом
Компания международного автобусного сообщения Eurolines с 17 июля возобновляет сообщение с украинскими городами Киевом и Львовом.
"Мы пытаемся понемногу возвращаться на восточный рынок. Пока туристическое сообщение автобусами замерло, мы ожидаем поначалу больше пассажиров, которые будут ездить по работе. Осенью, думаю, станет больше студентов в направлении Украины. Мы будем наблюдать за ситуацией и если потребность будет расти, то увеличим число рейсов в направлении Украины", - сказал для пресс-релиза глава Eurolines Эдмундас Павловас.
Предприятие планирует возить пассажиров в Киев и Львов два раза в неделю - по пятницам и субботам, обратные рейсы в Вильнюс планируются по субботам и воскресеньям. Поездки во Львов из Вильнюса и Каунаса пока планируются организовывать каждую субботу.
Сейчас Eurolines выполняет автобусные рейсы в Варшаву, Гданьск, Ригу, Таллин и Пярну.
Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус
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