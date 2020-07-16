Для приезжающих из третьих стран будут обязательны тест и изоляция – премьер Литвы /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



Для приезжающих в Литву из третьих стран будут обязательными тестирование на коронавирус и двухнедельная изоляция, сообщил в четверг премьер Саулюс Сквернялис после заседания Комитета по вопросам COVID-19 в четверг.



Он также добавил, что это еще должен утвердить и кабмин.



"Случай в Каунасе с заразившимися коронавирусом лицами из Узбекистана явственно показал, что нам следует усовершенствовать порядок прибытия иностранцев в Литву. Решение такое: для приезжающих из так называемых третьих стран, не являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), будут обязательны тестирование на COVID-19 и двухнедельная изоляция", - сообщил С. Сквернялис в фейсбуке.



В частности, министру здравоохранения Аурелиюсу Вериге поручено установить критерии, после достижения которых снова можно будет вернуться к обязательному ношению масок. Для приезжающих в Литву из третьих стран будут обязательными тестирование на коронавирус и двухнедельная изоляция, сообщил в четверг премьер Саулюс Сквернялис после заседания Комитета по вопросам COVID-19 в четверг.Он также добавил, что это еще должен утвердить и кабмин."Случай в Каунасе с заразившимися коронавирусом лицами из Узбекистана явственно показал, что нам следует усовершенствовать порядок прибытия иностранцев в Литву. Решение такое: для приезжающих из так называемых третьих стран, не являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), будут обязательны тестирование на COVID-19 и двухнедельная изоляция", - сообщил С. Сквернялис в фейсбуке.В частности, министру здравоохранения Аурелиюсу Вериге поручено установить критерии, после достижения которых снова можно будет вернуться к обязательному ношению масок. "Министерству здравоохранения поручено установить конкретный критерий (числа) заразившихся на 100 тыс. жителей. По достижении его включится механизм, позволяющий (...) ввести обязательное ношение масок в определенных пространствах, например, в торговых центрах, общественном транспорте и др.", - сказал глава правительства.



Премьер-министр также сообщил, что представит Минздраву рекомендации относительно мер безопасности, при условии соблюдения которых число зрителей на массовых мероприятиях с сентября не будет ограничиваться.



"Подчеркиваю, что пока мы говорим о нынешних условиях. Эпидемиологическая ситуация в Литве находится и будет находиться под наблюдением, если она ухудшится - требования и правила изменятся", - написал премьер.



Так он отреагировал на сообщения СМИ в среду о том, что один из заразившихся узбеков угрожает заразить других.



"Хочу очень четко подчеркнуть еще одно. Мы не потерпим таких угроз, о которых сообщают СМИ. На высказывания "пойду в город и заражу других" и подобные или на соответствующее поведение реагировать будем строго и принципиально. Виза для таких лиц будет аннулирована, сами они будут депортированы из Литвы", - сказал С. Сквернялис.



По его словам, в данном конкретном случае полиция проводит расследование.



На логистическом предприятии Hegelmann Transporte в Каунасе установелно около 20 случаев заражения COVID-19. Преимущественно это граждане Узбекистана, которые в начале июля приехали в Каунас работать водителями дальних рейсов. Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 648 раз Комментарии