Литовский Дэвид Линч 🔊 Воспроизвести Безработный







В вильнюсском Центре современного искусства (ŠMC) проходит индивидуальная выставка литовского скульптора и нестандартного режиссёра – Кипраса Дубаускаса (Kipras Dubauskas).



Кипрас Дубаускас – специфический художник, который для своих работ выбирает в качестве фундамента географию. В своём творчестве К. Дубаускас исследует различные городские пространства и маршруты. Например, режиссёра привлекают такие вещи, как подземные тоннели, забытые тропы либо дороги, которые известны только местным жителям.



Художник сам организовывает походы по уникальным местам различных городов. Во время своих творческих экспедиций художник снимает на камеру всё, что привлекает его внимание. Таким образом, отснятый материал позже попадает на экспозицию. Иногда К. Дубаускас использует фрагменты из своих видео в качестве фона. Однако, чаще всего художник создаёт мини-артхаусное кино, в котором есть своя сложность. В вильнюсском Центре современного искусства (ŠMC) проходит индивидуальная выставка литовского скульптора и нестандартного режиссёра – Кипраса Дубаускаса (Kipras Dubauskas).Кипрас Дубаускас – специфический художник, который для своих работ выбирает в качестве фундамента географию. В своём творчестве К. Дубаускас исследует различные городские пространства и маршруты. Например, режиссёра привлекают такие вещи, как подземные тоннели, забытые тропы либо дороги, которые известны только местным жителям.Художник сам организовывает походы по уникальным местам различных городов. Во время своих творческих экспедиций художник снимает на камеру всё, что привлекает его внимание. Таким образом, отснятый материал позже попадает на экспозицию. Иногда К. Дубаускас использует фрагменты из своих видео в качестве фона. Однако, чаще всего художник создаёт мини-артхаусное кино, в котором есть своя сложность.



В этом сезоне посетители арт-пространства могут увидеть новый фильм художника, который называется „Dienanakčiavimas“.



Цель выставки – изучить здание и город при помощи необычного маршрута. Идея экспозиции возникла во время пандемии коронавируса, ведь именно в этот период у человека изменилось отношение к домам и постройкам.



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Выставка специально поделена на несколько зон. В каждом зале представлен один объект искусства. Таким методом организаторы экспозиции хотели продемонстрировать грань между днём и ночью, подпольной и общественной формой жизни.



Более того у посетителей есть возможность побывать не только внутри выставочного центра, но и подняться на крышу здания. Необычный подход к расположению экспозиции придаёт особое, магическое настроение.



Особая роль отведена музыке. Немецкая музыкальная группа „TRUCK“ специально для экспозиции К. Дубаускаса создала музыкальное сопровождение, которое посетители выставки могут услышать пока изучают объекты искусства.







Если у вас на ближайшие дни другие планы, то посетить выставку можно будет ещё до 6 сентября 2020 года.



Вид с крыши Стоит отметить, что работы К. Дубаускаса популярны не только в Литве, но и на международных, творческих площадках. Также художник является основателем лаборатории аналогичного кино коллектива „Spongé“.В этом сезоне посетители арт-пространства могут увидеть новый фильм художника, который называется „Dienanakčiavimas“.Цель выставки – изучить здание и город при помощи необычного маршрута. Идея экспозиции возникла во время пандемии коронавируса, ведь именно в этот период у человека изменилось отношение к домам и постройкам.Выставка специально поделена на несколько зон. В каждом зале представлен один объект искусства. Таким методом организаторы экспозиции хотели продемонстрировать грань между днём и ночью, подпольной и общественной формой жизни.Более того у посетителей есть возможность побывать не только внутри выставочного центра, но и подняться на крышу здания. Необычный подход к расположению экспозиции придаёт особое, магическое настроение.Особая роль отведена музыке. Немецкая музыкальная группа „TRUCK“ специально для экспозиции К. Дубаускаса создала музыкальное сопровождение, которое посетители выставки могут услышать пока изучают объекты искусства.Если у вас на ближайшие дни другие планы, то посетить выставку можно будет ещё до 6 сентября 2020 года. Агния ПОДМОСТКО , "Обзор" Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: выставка, режиссёр, скульптор, Дэвид Линч, Центр современного искусства, ŠMC, Кипрас Дубаускас, Kipras Dubauskas География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 155 раз Комментарии