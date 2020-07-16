СМИ: США могут запретить въезд членам компартии Китая 🔊 Воспроизвести © AP Photo / Andy Wong, File



Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность запретить членам Коммунистической партии Китая и их семьям въезд в США, пишет



Согласно источникам, проект, который находится на стадии обсуждения, также может разрешить правительству США аннулировать визы членов КПК и их семей, которые сейчас находятся на территории страны, что повлечет их высылку.



Издание также отмечает, что поступают предложения ограничить въезд в США военнослужащих Народно-освободительной армии КНР и руководителей китайских госпредприятий. Источники подчеркнули, что детали плана еще не утверждены окончательно, и Трамп может его отвергнуть. Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность запретить членам Коммунистической партии Китая и их семьям въезд в США, пишет РИА Новости со ссылкой на источники New York Times, знакомые с ситуацией.Согласно источникам, проект, который находится на стадии обсуждения, также может разрешить правительству США аннулировать визы членов КПК и их семей, которые сейчас находятся на территории страны, что повлечет их высылку.Издание также отмечает, что поступают предложения ограничить въезд в США военнослужащих Народно-освободительной армии КНР и руководителей китайских госпредприятий. Источники подчеркнули, что детали плана еще не утверждены окончательно, и Трамп может его отвергнуть. Ранее Трамп заявил, что подписал закон и президентский указ о привлечении Китая к ответственности за его действия в отношении Гонконга. Закон "Об автономии Гонконга" был принят сначала палатой представителей, а в начале июля сенатом США и отправлен на подпись президенту. Документ предусматривает введение санкций в отношении зарубежных лиц и компаний, причастных к нарушению британско-китайской декларации от 1984 года и основного закона КНР, определяющего положение Гонконга как особого административного района Китая. Также Трамп подписал указ, отменяющий экономические преференции для Гонконга. РИА Новости Категории: политика, общество, в мире Ключевые слова: США, Китай, санкции, коммунисты — статья прочитана 176 раз Комментарии