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СМИ: США могут запретить въезд членам компартии Китая

© AP Photo / Andy Wong, File


Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность запретить членам Коммунистической партии Китая и их семьям въезд в США, пишет РИА Новости со ссылкой на источники New York Times, знакомые с ситуацией.

Согласно источникам, проект, который находится на стадии обсуждения, также может разрешить правительству США аннулировать визы членов КПК и их семей, которые сейчас находятся на территории страны, что повлечет их высылку.

Издание также отмечает, что поступают предложения ограничить въезд в США военнослужащих Народно-освободительной армии КНР и руководителей китайских госпредприятий. Источники подчеркнули, что детали плана еще не утверждены окончательно, и Трамп может его отвергнуть.
Ранее Трамп заявил, что подписал закон и президентский указ о привлечении Китая к ответственности за его действия в отношении Гонконга. Закон "Об автономии Гонконга" был принят сначала палатой представителей, а в начале июля сенатом США и отправлен на подпись президенту. Документ предусматривает введение санкций в отношении зарубежных лиц и компаний, причастных к нарушению британско-китайской декларации от 1984 года и основного закона КНР, определяющего положение Гонконга как особого административного района Китая. Также Трамп подписал указ, отменяющий экономические преференции для Гонконга.
РИА Новости
Категории: политика, общество, в мире
Ключевые слова: США, Китай, санкции, коммунисты
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добавлена сегодня, 16 июля, 09:39

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