На границе Армении и Азербайджана возобновились столкновения 🔊 Воспроизвести © AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press Service Армянские военные занимают позиции на линии фронта в Тавушской области, Армения



Пресс-секретарь Минобороны Армении Шуша Степанян сообщила о возобновлении столкновений на границе с Азербайджаном, сообщает



"Ночью, в 03:40 (02:40 мск), находящиеся на передовой военнослужащие ВС Армении заметили передвижение противника. Перейдя к круговой обороне, армянские подразделения пресекли попытку диверсионного проникновения. После ожесточенного боя противник, неся потери, был отброшен назад", — написала она в Facebook.



По словам Степанян, в 04:20 азербайджанские подразделения начали артиллерийский обстрел сел Айгепар и Мовсес, используя гаубицу Д-30. Пресс-секретарь Минобороны Армении Шуша Степанян сообщила о возобновлении столкновений на границе с Азербайджаном, сообщает РИА Новости "Ночью, в 03:40 (02:40 мск), находящиеся на передовой военнослужащие ВС Армении заметили передвижение противника. Перейдя к круговой обороне, армянские подразделения пресекли попытку диверсионного проникновения. После ожесточенного боя противник, неся потери, был отброшен назад", — написала она в Facebook.По словам Степанян, в 04:20 азербайджанские подразделения начали артиллерийский обстрел сел Айгепар и Мовсес, используя гаубицу Д-30. "Огонь в данный момент продолжается. Подразделения Вооруженных сил Армении нейтрализуют провокации азербайджанских ВС", — заявила Степанян, отметив, что это первое крупное нарушение режима прекращения огня, установившееся с полуночи 15 июля.



Минобороны Азербайджана, со своей стороны, подтвердило возобновление столкновений. Сообщается, что армянские ВС предприняли очередную попытку атаковать позиции в Товузском районе границы: села Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли обстреляли из крупнокалиберного оружия и минометов. В ведомстве уточнили, что среди гражданского населения никто не пострадал.



Начавшееся 12 июля боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается третий день в сопредельных районах — Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная.



В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о двух жертвах и пяти раненых.



Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Международное сообщество призывает стороны к диалогу. Российский МИД заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки. РИА Новости Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: Азербайджан, Армения, столкновение, погибшие — статья прочитана 188 раз Комментарии