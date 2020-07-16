Необходимости возвращаться к обязательному ношению масок пока нет – Минздрав Литвы 🔊 Воспроизвести



Сейчас нет необходимости возвращаться к обязательному ношению масок в определенных местах, говорит литовский министр здравоохранения.



"Пока потребности возвращаться к обязательному использованию масок нет", - сказал Аурелиюс Верига в четверг радиостанции Zinių radijas.



Однако он подчеркнул, что такая потребность может возникнуть на следующей неделе или в следующем месяце.



На прошлой неделе премьер Саулюс Сквернялис попросил подготовить для заседания кабмина на этой неделе проект ою использовании средств защиты в общественном транспорте, местах торговли и на закрытых мероприятиях. Сейчас нет необходимости возвращаться к обязательному ношению масок в определенных местах, говорит литовский министр здравоохранения."Пока потребности возвращаться к обязательному использованию масок нет", - сказал Аурелиюс Верига в четверг радиостанции Zinių radijas.Однако он подчеркнул, что такая потребность может возникнуть на следующей неделе или в следующем месяце.На прошлой неделе премьер Саулюс Сквернялис попросил подготовить для заседания кабмина на этой неделе проект ою использовании средств защиты в общественном транспорте, местах торговли и на закрытых мероприятиях. инф."Обзор" BNS.LT Категории: общество, здоровье Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 171 раз Комментарии