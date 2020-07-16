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Необходимости возвращаться к обязательному ношению масок пока нет – Минздрав Литвы
Сейчас нет необходимости возвращаться к обязательному ношению масок в определенных местах, говорит литовский министр здравоохранения.
"Пока потребности возвращаться к обязательному использованию масок нет", - сказал Аурелиюс Верига в четверг радиостанции Zinių radijas.
Однако он подчеркнул, что такая потребность может возникнуть на следующей неделе или в следующем месяце.
На прошлой неделе премьер Саулюс Сквернялис попросил подготовить для заседания кабмина на этой неделе проект ою использовании средств защиты в общественном транспорте, местах торговли и на закрытых мероприятиях.
инф."Обзор" BNS.LT
Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
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