Минфин США ввел санкции против связанных с Пригожиным компаний и лиц

Вашингтон ввел санкции против трех россиян и пяти компаний, связанных с предпринимателем Евгением Пригожиным, сообщает



В сообщении управления по контролю за иностранными активами американского Минфина говорится, что под ограничения попадут организации в Судане, Гонконге и Таиланде, которые якобы помогали Пригожину уклоняться от введенных ранее санкций. Также США обвинили эти структуры в попытке "подавить и дискредитировать протестующих за демократические реформы в Судане".



Под санкции попали россияне Игорь Лавренков и Михаил Потепкин, Андрей Мандель (гражданство не указано), а также компании ООО "М Инвест", связанная с ней Meroe Gold Co. Ltd, Shen Yang Jing Cheng Machinery Imp & Exp. Cо., Limited, Shine Dragon Group Limited и Zhe Jiang Jiayi Small Commodities Trade Company Limited. В Вашингтоне утверждают, что некоторые из этих организаций помогли осуществить более сотни переводов на сумму более 7,5 миллиона долларов, "отправленных в интересах Пригожина".



Игорь Лавренков, возглавлявший Shine Dragon Group Limited, был "лично причастен к установлению связи компании с "М Инвест", которая якобы "разрабатывала планы для бывшего президента Судана Омара Аль-Башира по подавлению протестов", говорится в сообщении.



Ранее американские власти всего за несколько недель до начала судебного процесса закрыли дело против двух компаний Пригожина. Тогда предпринимателя обвиняли в причастности к "вмешательству" в выборы. Отмечалось, что публикация доказательной базы могла лишь раскрыть методы американских правоохранительных органов, но де-факто не помогла бы привлечь россиян к ответственности. Адвокат "Конкорд Менеджмент" Эрик Дюбелье расценил это как победу, а сам бизнесмен просил генпрокурора Уильяма Барра возобновить дело против его компании, чтобы он мог публично доказать свою невиновность.