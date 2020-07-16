Съешьте его и замолчите. Жители Еревана в знак протеста облили Посольство Украины борщом — видео 🔊 Воспроизвести



Людей разгневало недавнее заявление МИД Незалежной на фоне ситуации на армяно-азербайджанской границе, сообщает



Члены молодёжного армянского союза "Дашнакцутюн" устроили акцию протеста возле Посольства Украины в Ереване и облили здание борщом. Таким образом они ответили на призыв Киева урегулировать конфликт на армяно-азербайджанской границе на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в его международно признанных границах.



Присутствующий на митинге представитель союза Гор Саркисян заявил, что подобные заявления усиливают эскалацию и "вбивают клин" между Украиной и Арменией. Людей разгневало недавнее заявление МИД Незалежной на фоне ситуации на армяно-азербайджанской границе, сообщает ЛАЙФ Члены молодёжного армянского союза "Дашнакцутюн" устроили акцию протеста возле Посольства Украины в Ереване и облили здание борщом. Таким образом они ответили на призыв Киева урегулировать конфликт на армяно-азербайджанской границе на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в его международно признанных границах.Присутствующий на митинге представитель союза Гор Саркисян заявил, что подобные заявления усиливают эскалацию и "вбивают клин" между Украиной и Арменией. — Причины понятны, за этим стоят большие деньги, различные мотивы, но это нас не интересует, мы пришли вернуть вам сваренный вами борщ. Съешьте его и замолчите, — сказал он.



После этих слов под крики "Украина, не провоцируй" и "Не поддерживайте агрессора" в здание полетели ёмкости с супом.







Напомним, ситуация на азербайджано-армянской границе обострилась в воскресенье, 12 июля. Обе стороны конфликта обвинили друг друга в провокациях. По данным азербайджанской стороны, в ходе боёв погибло 11 военнослужащих, в том числе генерал-майор Полад Гашимов и полковник Ильгар Мирзаев. Армения, в свою очередь, сообщила о двух погибших офицерах, двух солдатах и пятерых раненых. В Кремле уже отреагировали на происходящее и призвали стороны к сдержанности.



13 июля МИД Незалежной сделал заявление, в котором выступил за политическое урегулирование конфликта на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в его международно-признанных границах. Эта позиция разгневала Ереван и на следующий день посла Украины Ивана Кулебу вызвали во внешнеполитическое ведомство Армении. life.ru Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: Азербайджан, Армения, столкновение, погибшие — статья прочитана 169 раз Комментарии