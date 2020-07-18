Герой-предатель. Как маршал Петен «спасал» Францию, изменяя ей с Гитлером 🔊 Воспроизвести Маршал Петен и Гитлер. Фото: www.globallookpress.com



80 лет назад, 10 июля 1940 года, в городе Виши маршал Анри Филипп Петен был провозглашён парламентариями главой Французского государства с диктаторскими полномочиями.



Этому предшествовали драматические события. Выступавшая противником нацистской Германии Франция потеряла почти всю армию и уже не имела сил продолжать войну. Немецкие войска форсировали Сену, и 14 июня передовые отряды вермахта вошли в опустевший и притихший Париж, который покинули 2 млн человек, а правительство Франции переехало в Бордо.



Маршал Петен. © / www.globallookpress.com



Мнения в правительстве разделились: одни предлагали сопротивляться, даже если придётся отступать вплоть до Севера Африки, где тогда располагались французские владения, другие настаивали на выходе из войны с Германией. Премьер Поль Рейно и только что назначенный им заместитель военного министра Шарль де Голль отказались разговаривать о мире с немцами. Рейно подал в отставку, правительство возглавил Петен, сразу же вступивший в переговоры с Гитлером. Новый глава правительства арестовал старого и передал Рейно в руки немцев, которые держали его в концлагере до конца войны. Де Голль улетел в Лондон и оттуда обвинил Петена в предательстве, призвав французский народ к сопротивлению. 22 июня 1940 года нацистская Германия и Франция заключили соглашение о перемирии, фактически означавшее полную капитуляцию Франции. Оно было подписано в Компьенском лесу, в том же вагоне, в котором в 1918 году страны Антанты подписали соглашение о прекращении военных действий с Германией, потерпевшей поражение в Первой мировой войне. В результате Третий рейх аннексировал Эльзас и Лотарингию, а весь север и запад страны (примерно 60% её территории) оккупировали немецкие войска. Остальная часть Франции формально оставалась в юрисдикции петеновского правительства, выбравшего своей столицей городок Виши. Что касается французских колоний, то они постепенно отказывались подчиняться Петену и стали признавать лондонское правительство генерала де Голля. 80 лет назад, 10 июля 1940 года, в городе Виши маршал Анри Филипп Петен был провозглашён парламентариями главой Французского государства с диктаторскими полномочиями.Этому предшествовали драматические события. Выступавшая противником нацистской Германии Франция потеряла почти всю армию и уже не имела сил продолжать войну. Немецкие войска форсировали Сену, и 14 июня передовые отряды вермахта вошли в опустевший и притихший Париж, который покинули 2 млн человек, а правительство Франции переехало в Бордо.Мнения в правительстве разделились: одни предлагали сопротивляться, даже если придётся отступать вплоть до Севера Африки, где тогда располагались французские владения, другие настаивали на выходе из войны с Германией. Премьер Поль Рейно и только что назначенный им заместитель военного министра Шарль де Голль отказались разговаривать о мире с немцами. Рейно подал в отставку, правительство возглавил Петен, сразу же вступивший в переговоры с Гитлером. Новый глава правительства арестовал старого и передал Рейно в руки немцев, которые держали его в концлагере до конца войны. Де Голль улетел в Лондон и оттуда обвинил Петена в предательстве, призвав французский народ к сопротивлению. 22 июня 1940 года нацистская Германия и Франция заключили соглашение о перемирии, фактически означавшее полную капитуляцию Франции. Оно было подписано в Компьенском лесу, в том же вагоне, в котором в 1918 году страны Антанты подписали соглашение о прекращении военных действий с Германией, потерпевшей поражение в Первой мировой войне. В результате Третий рейх аннексировал Эльзас и Лотарингию, а весь север и запад страны (примерно 60% её территории) оккупировали немецкие войска. Остальная часть Франции формально оставалась в юрисдикции петеновского правительства, выбравшего своей столицей городок Виши. Что касается французских колоний, то они постепенно отказывались подчиняться Петену и стали признавать лондонское правительство генерала де Голля. «Маршал, мы здесь!»



Анри Филипп Петен после победы в битве при Вердене в декабре 1916 года получил огромную популярность в стране и прозвище Верденский лев. Среди его наград — орден Св. Георгия IV степени, которым он был награждён за остановленный германский прорыв в Верденской битве. Весной 1917 года Петен стал главнокомандующим французской армией, а в ноябре 1918 года удостоился высшего воинского звания маршала. Его называли национальным героем, живым символом военной славы Франции и считали непререкаемым авторитетом в области военного искусства. Правда, к моменту нападения Германии на Францию прославленному маршалу было уже 84 года.



Выдвижение Петена на главную роль должно было сплотить французов, но вышло совсем по-иному. Сначала Национальное собрание Франции, избранное ещё до войны, большинством голосов проголосовало за передачу ему власти. Сам новый глава Французского Государства (так официально стали именовать то, что осталось от Франции) сумел внушить части общества и, по-видимому, самому себе, что капитуляция перед нацистами в какой-то мере пошла стране на пользу и заставила её покинуть гибельный, как он считал, путь демократии. Он запретил танцы, разводы, если супруги прожили вместе меньше трёх лет. И это было только начало.



Сменилось не только название страны. Знаменитый со времен французской революции девиз «Свобода, равенство, братство» был заменён на «Труд, семья, отечество». Нацисты запретили «Марсельезу», и фактическим гимном вишистской Франции стала бравурная песня в честь Петена «Маршал, мы здесь!». Официальная пропаганда поддерживала культ маршала и всячески прославляла «верденского победителя», несмотря на то, что эти победы были одержаны над немцами, союзниками режима Виши.



На встрече с Гитлером 24 октября 1940 года Петен пошёл на широкое экономическое сотрудничество с Германией, хотя и не согласился на войну с Англией. Через несколько дней он обратился к нации с радиообращением, в котором призвал граждан к сотрудничеству с оккупантами. В связи с этим в советском «Крокодиле» появилась едкая карикатура Бориса Ефимова на Петена. На ней он в образе бойкого старичка обращается к символизирующей Францию женщине со связанными руками: «Мы, Филипп Петен, любить вас уже неспособны, но продать ещё можем».



Карикатура Бориса Ефимова на Петена в «Крокодиле». Источник: Public Domain/ Борис Ефимов



Нехорошая фамилия



На деле франко-германское сотрудничество оборачивалось тем, что нацисты выкачивали из Франции, в том числе и из «свободной зоны», материальные ресурсы, необходимые Германии для ведения войны. На принудительные работы туда угонялись сотни тысяч французов. Туго шли дела и с репатриацией военнопленных, из почти 2 млн пленных во Францию в 1940-1941 годах возвратилось только около 330 тыс. А возвратившихся на юг власти вербовали на работу в Германию, где подчас условия для иностранных рабочих были немногим лучше, чем в лагере.



Были приняты антикоммунистические и антисемитские законы, создавались лагеря для интернированных, куда помещали всех подозрительных. К 1943 году в этих лагерях и тюрьмах находилось около 400 тыс. человек. Авторитет Петена как «спасителя Франции» померк, когда в ноябре 1942 года Германия оккупировала всю территорию страны. С этого момента власть вишистского правительства стала чисто номинальной. Ещё раньше, осенью 1941 года, нацисты ввели систему казни заложников: за каждого убитого немца расстреливали нескольких французов. Если сначала их брали из числа заключённых тюрем и лагерей, то потом стали брать первых попавшихся под руку местных жителей. А вскоре оккупационные власти доверили отбор заложников французской администрации, а Петен публично заявил, что лица, которые покушаются на оккупантов, являются преступниками. Всего за годы оккупации было казнено около 30 тыс. заложников, сотни тысяч жителей страны поместили в концлагеря.



В 1943 году была создана французская милиция — вспомогательная военизированная полиция, используемая по большей части для борьбы против участников Сопротивления. В апреле 1944 года, когда немцы разрешили Петену посетить Париж, он выступил с балкона Ратуши с речью и в который раз повторил, что только победа Германии спасёт Европу и Францию. В августе при приближении союзников и сил Сопротивления немцы эвакуировали его в Баден-Вюртемберг, в замок Зигмаринген. Там весной 1945 года он был взят союзниками в плен и препровождён в Париж, где в июле предстал перед судом. От его былой славы не осталось и следа. Из-за сотрудничества с нацистами саму фамилию маршала стали произносить как «Putain» («шлюха»). На суде Петен заявил, что всегда был сторонником Сопротивления и защищал Францию от оккупантов. Однако суд признал маршала виновным в государственной измене и военных преступлениях и приговорил его к расстрелу, общественному бесчестию и конфискации имущества. Председатель Временного правительства Шарль де Голль, служивший под началом Петена ещё молодым офицером и назвавший своего сына Филиппом в его честь, помиловал престарелого маршала и заменил смертную казнь пожизненным заключением. Он это сделал с учетом преклонного возраста обвиняемого и из уважения к его заслугам в годы Первой мировой войны. Последние годы жизни Петен провёл в тюрьме и незадолго до смерти совсем немощным стариком был переведён в больницу. Умер он в 1951 году в 95-летнем возрасте.



Имя Петена для многих во Франции стало и остаётся символом предательства. Тем не менее он никогда не был лишён маршальского жезла, посвящённая ему экспозиция не удалена из военного музея в Париже. В годовщину Верденской победы некоторые французские политики и даже президенты возлагают цветы на могилу Петена. Европейский суд по правам человека в Страсбурге, несмотря на протесты родственников жертв нацизма, признал за сторонниками Петена право на его защиту.



Автор: Олег Герчиков для Анри Филипп Петен после победы в битве при Вердене в декабре 1916 года получил огромную популярность в стране и прозвище Верденский лев. Среди его наград — орден Св. Георгия IV степени, которым он был награждён за остановленный германский прорыв в Верденской битве. Весной 1917 года Петен стал главнокомандующим французской армией, а в ноябре 1918 года удостоился высшего воинского звания маршала. Его называли национальным героем, живым символом военной славы Франции и считали непререкаемым авторитетом в области военного искусства. Правда, к моменту нападения Германии на Францию прославленному маршалу было уже 84 года.Выдвижение Петена на главную роль должно было сплотить французов, но вышло совсем по-иному. Сначала Национальное собрание Франции, избранное ещё до войны, большинством голосов проголосовало за передачу ему власти. Сам новый глава Французского Государства (так официально стали именовать то, что осталось от Франции) сумел внушить части общества и, по-видимому, самому себе, что капитуляция перед нацистами в какой-то мере пошла стране на пользу и заставила её покинуть гибельный, как он считал, путь демократии. Он запретил танцы, разводы, если супруги прожили вместе меньше трёх лет. И это было только начало.Сменилось не только название страны. Знаменитый со времен французской революции девиз «Свобода, равенство, братство» был заменён на «Труд, семья, отечество». Нацисты запретили «Марсельезу», и фактическим гимном вишистской Франции стала бравурная песня в честь Петена «Маршал, мы здесь!». Официальная пропаганда поддерживала культ маршала и всячески прославляла «верденского победителя», несмотря на то, что эти победы были одержаны над немцами, союзниками режима Виши.На встрече с Гитлером 24 октября 1940 года Петен пошёл на широкое экономическое сотрудничество с Германией, хотя и не согласился на войну с Англией. Через несколько дней он обратился к нации с радиообращением, в котором призвал граждан к сотрудничеству с оккупантами. В связи с этим в советском «Крокодиле» появилась едкая карикатура Бориса Ефимова на Петена. На ней он в образе бойкого старичка обращается к символизирующей Францию женщине со связанными руками: «Мы, Филипп Петен, любить вас уже неспособны, но продать ещё можем».На деле франко-германское сотрудничество оборачивалось тем, что нацисты выкачивали из Франции, в том числе и из «свободной зоны», материальные ресурсы, необходимые Германии для ведения войны. На принудительные работы туда угонялись сотни тысяч французов. Туго шли дела и с репатриацией военнопленных, из почти 2 млн пленных во Францию в 1940-1941 годах возвратилось только около 330 тыс. А возвратившихся на юг власти вербовали на работу в Германию, где подчас условия для иностранных рабочих были немногим лучше, чем в лагере.Были приняты антикоммунистические и антисемитские законы, создавались лагеря для интернированных, куда помещали всех подозрительных. К 1943 году в этих лагерях и тюрьмах находилось около 400 тыс. человек. Авторитет Петена как «спасителя Франции» померк, когда в ноябре 1942 года Германия оккупировала всю территорию страны. С этого момента власть вишистского правительства стала чисто номинальной. Ещё раньше, осенью 1941 года, нацисты ввели систему казни заложников: за каждого убитого немца расстреливали нескольких французов. Если сначала их брали из числа заключённых тюрем и лагерей, то потом стали брать первых попавшихся под руку местных жителей. А вскоре оккупационные власти доверили отбор заложников французской администрации, а Петен публично заявил, что лица, которые покушаются на оккупантов, являются преступниками. Всего за годы оккупации было казнено около 30 тыс. заложников, сотни тысяч жителей страны поместили в концлагеря.В 1943 году была создана французская милиция — вспомогательная военизированная полиция, используемая по большей части для борьбы против участников Сопротивления. В апреле 1944 года, когда немцы разрешили Петену посетить Париж, он выступил с балкона Ратуши с речью и в который раз повторил, что только победа Германии спасёт Европу и Францию. В августе при приближении союзников и сил Сопротивления немцы эвакуировали его в Баден-Вюртемберг, в замок Зигмаринген. Там весной 1945 года он был взят союзниками в плен и препровождён в Париж, где в июле предстал перед судом. От его былой славы не осталось и следа. Из-за сотрудничества с нацистами саму фамилию маршала стали произносить как «Putain» («шлюха»). На суде Петен заявил, что всегда был сторонником Сопротивления и защищал Францию от оккупантов. Однако суд признал маршала виновным в государственной измене и военных преступлениях и приговорил его к расстрелу, общественному бесчестию и конфискации имущества. Председатель Временного правительства Шарль де Голль, служивший под началом Петена ещё молодым офицером и назвавший своего сына Филиппом в его честь, помиловал престарелого маршала и заменил смертную казнь пожизненным заключением. Он это сделал с учетом преклонного возраста обвиняемого и из уважения к его заслугам в годы Первой мировой войны. Последние годы жизни Петен провёл в тюрьме и незадолго до смерти совсем немощным стариком был переведён в больницу. Умер он в 1951 году в 95-летнем возрасте.Имя Петена для многих во Франции стало и остаётся символом предательства. Тем не менее он никогда не был лишён маршальского жезла, посвящённая ему экспозиция не удалена из военного музея в Париже. В годовщину Верденской победы некоторые французские политики и даже президенты возлагают цветы на могилу Петена. Европейский суд по правам человека в Страсбурге, несмотря на протесты родственников жертв нацизма, признал за сторонниками Петена право на его защиту.Автор: Олег Герчиков для Аргументы и факты aif.ru Категории: политика, в мире, чп и криминал, история Ключевые слова: война, история, память, Франция, Гитлер, маршал Петен — статья прочитана 125 раз Комментарии