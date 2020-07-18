Российские ученые назвали коронавирус болезнью городов 🔊 Воспроизвести



Коронавирус является болезнью городов. К такому выводу пришли авторы аналитической записки "Перспективы развития городской среды России и ее адаптации к последствиям COVID-19", передает



Сотрудники Центра территориальных изменений ИПЭИ РАНХиГС, подготовившие материал, отмечают явную закономерность, которая проявляется практически во всех странах мира.



"Очаг заболевания формируется в крупнейших городах, а затем распространяется на периферийные территории с более низким уровнем развития", - пишут ученые.



Пандемия оказалась "триггером", усилившим желание части жителей мегаполисов переехать на территории с меньшей плотностью населения. Но при этом ключевой вопрос авторы доклада обозначили так: является ли рост ценности проживания вне крупных городов краткосрочным явлением или может закрепиться в качестве долгосрочной тенденции? Коронавирус является болезнью городов. К такому выводу пришли авторы аналитической записки "Перспективы развития городской среды России и ее адаптации к последствиям COVID-19", передает Российская газета Сотрудники Центра территориальных изменений ИПЭИ РАНХиГС, подготовившие материал, отмечают явную закономерность, которая проявляется практически во всех странах мира."Очаг заболевания формируется в крупнейших городах, а затем распространяется на периферийные территории с более низким уровнем развития", - пишут ученые.Пандемия оказалась "триггером", усилившим желание части жителей мегаполисов переехать на территории с меньшей плотностью населения. Но при этом ключевой вопрос авторы доклада обозначили так: является ли рост ценности проживания вне крупных городов краткосрочным явлением или может закрепиться в качестве долгосрочной тенденции? "Опыт жизни в режиме самоизоляции привел к осознанию преимуществ загородного проживания, особенно с возможностью удаленной работы", - считают ученые.



Также отмечается, что опыт приобретенный в режиме самоизоляции еще больше сместил предпочтения россиян в сторону собственного индивидуального жилья. По этой причине авторы аналитической записки выражают мнение о том, что следует поддержать индивидуальное жилищное строительство и ограничить высотную застройку.



"Пандемия COVID-19 продемонстрировала риски для устойчивости сложившейся в России системы расселения и городского развития. Распространение инфекции в краткосрочном периоде спровоцировало отток населения из крупнейших городов в пригороды, средние и малые города, сельскую местность. В общественном сознании выросла ценность проживания либо наличия "резервного" жилья на территориях со сравнительно меньшей плотностью населения", - считают авторы работы.



Они прогнозируют длительное сохранение страхов пандемии в коллективной памяти и пишут об изменении требований к характеристикам жилья и городской среды с учетом уроков COVID-19 и опыта самоизоляции. По их мнению, это может изменить вектор внутренней миграции и увеличить обратный поток из агломераций, особенно в южные регионы страны с благоприятным климатом. rg.ru Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 183 раза Комментарии