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Психолог списал тягу молодёжи к материальному достатку на эмоциональную незрелость



Специалист считает, что юные россияне недостаточно внимательно относятся к своему здоровью, хотя оно не менее важно для достижения успехов в построении карьеры и личностного роста.

Молодые россияне могут откладывать создание семьи на более поздний срок из-за эмоциональной незрелости. Такое мнение озвучил ЛАЙФ главный внештатный психолог Минздрава РФ, декан факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова Юрий Зинченко.

Комментируя недавнее исследование ВЦИОМ, он подчеркнул, что в возрасте 18–30 лет создание семьи могут оттягивать люди, не успевшие шагнуть во взрослую жизнь с точки зрения планирования, осознанности и эмоциональной зрелости. По его словам, у таких людей ценностная система выстраивается в зависимости от ситуативных факторов, и в этот период у них на первый план могут выступать краткосрочные цели и нужды.
— А такие долгосрочные планы, как семья, воспитание детей, часто воспринимаются более далёкими и потому не требующими каких-то конкретных действий в данную минуту, например в тот момент, когда проводился опрос, — отметил он в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Психолог также считает, что молодые россияне недостаточно внимательно относятся к своему здоровью, хотя оно не менее важно для достижения успехов в построении карьеры и личностного роста. Он полагает, что соотечественники этой возрастной категории больше ориентированы на самопрезентацию и саморазвитие, которые, как считается, могут обеспечить материальный доход. В связи с этим эксперт призывает сформировать в стране такой пример здорового образа жизни, психологического благополучия и семьи, который мог бы адекватно "встроиться" в систему ценностей молодёжи.

Ранее ВЦИОМ сообщил, что, судя по результатам недавнего исследования, главным приоритетом российской молодёжи является материальное благополучие.
life.ru
Категории: экономика, общество, в России, дом и быт
Ключевые слова: психология, молодежь, деньги, комметарий
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добавлена сегодня, 18 июля, 15:40

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