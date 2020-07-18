Психолог списал тягу молодёжи к материальному достатку на эмоциональную незрелость 🔊 Воспроизвести



Специалист считает, что юные россияне недостаточно внимательно относятся к своему здоровью, хотя оно не менее важно для достижения успехов в построении карьеры и личностного роста.



Молодые россияне могут откладывать создание семьи на более поздний срок из-за эмоциональной незрелости. Такое мнение озвучил



Комментируя недавнее исследование ВЦИОМ, он подчеркнул, что в возрасте 18–30 лет создание семьи могут оттягивать люди, не успевшие шагнуть во взрослую жизнь с точки зрения планирования, осознанности и эмоциональной зрелости. По его словам, у таких людей ценностная система выстраивается в зависимости от ситуативных факторов, и в этот период у них на первый план могут выступать краткосрочные цели и нужды. Молодые россияне могут откладывать создание семьи на более поздний срок из-за эмоциональной незрелости. Такое мнение озвучил ЛАЙФ главный внештатный психолог Минздрава РФ, декан факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова Юрий Зинченко.Комментируя недавнее исследование ВЦИОМ, он подчеркнул, что в возрасте 18–30 лет создание семьи могут оттягивать люди, не успевшие шагнуть во взрослую жизнь с точки зрения планирования, осознанности и эмоциональной зрелости. По его словам, у таких людей ценностная система выстраивается в зависимости от ситуативных факторов, и в этот период у них на первый план могут выступать краткосрочные цели и нужды. — А такие долгосрочные планы, как семья, воспитание детей, часто воспринимаются более далёкими и потому не требующими каких-то конкретных действий в данную минуту, например в тот момент, когда проводился опрос, — отметил он в эфире радиостанции "Говорит Москва".



Психолог также считает, что молодые россияне недостаточно внимательно относятся к своему здоровью, хотя оно не менее важно для достижения успехов в построении карьеры и личностного роста. Он полагает, что соотечественники этой возрастной категории больше ориентированы на самопрезентацию и саморазвитие, которые, как считается, могут обеспечить материальный доход. В связи с этим эксперт призывает сформировать в стране такой пример здорового образа жизни, психологического благополучия и семьи, который мог бы адекватно "встроиться" в систему ценностей молодёжи.



Ранее ВЦИОМ сообщил, что, судя по результатам недавнего исследования, главным приоритетом российской молодёжи является материальное благополучие. life.ru Категории: экономика, общество, в России, дом и быт Ключевые слова: психология, молодежь, деньги, комметарий — статья прочитана 180 раз Комментарии