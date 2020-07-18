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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Букингемский дворец из-за падения доходов от туризма начал продавать джин с боярышником
Букингемский дворец открыл продажи джина на основе ингредиентов, собранных в своих садах после падения доходов от посещения туристов, сообщают СМИ.
Лондонская резиденция королевы Британии Елизаветы II начала выпускать напиток с цитрусовыми, травяными нотами, он изготовлен со включением ягод боярышника, лаврового листа, листьев шелковицы, лимонной вербены, передает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение благотворительной организации Royal Collection Trust.
Первая партия поступила в продажу по цене 40 фунтов (3 тыс. 559 рублей) за бутылку объемом 0,7 литра.
Ранее стало известно, какие спиртные напитки на самоизоляции пользуются наибольшей популярностью среди россиян. Оказалось, что первое место заняло пиво, на втором – вино, а на третьем стоит уже крепкий алкоголь – водка.
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https://vz.ru/news/2020/7/14/1049909.html?fbclid=IwAR0kaiX_GhOamLYST7gTkx0UQxtqyJ-DHV80J99TmEo9qrveCr8Qv2IWBXE
Ключевые слова: Великобритания, торговля, королева, напиток
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