El Mundo Испания : лже-модель в обмен на шпиона-предателя

Десять лет назад, когда США и Россия надеялись на перезагрузку отношений, разразился шпионский скандал, а потом последовал обмен разоблаченными. Зрелище — как из фильма про разведчиков времен холодной войны: из Боинга-747 вышла Анна Чапман, а из российского самолета — Сергей Скрипаль. Дело было в Вене.



В 2010 году Россия и США надеялись на перезагрузку отношений, омраченных расширением военного присутствия США в Центральной Европе и вторжением России в Грузию. Все началось с обмена в Вене.



В Вене на взлетно-посадочной полосе стареющего, только что освобожденного из тюрьмы шпиона-предателя из России обменяли на рыжеволосую модель, которая выдавала себя не за того человека, каким была на самом деле, и вела двойную жизнь в Соединенных Штатах. Прошло 10 лет со дня крупнейшей со времен холодной войны операции по обмену шпионами. В Вене на взлетно-посадочной полосе стареющего, только что освобожденного из тюрьмы шпиона-предателя из России обменяли на рыжеволосую модель, которая выдавала себя не за того человека, каким была на самом деле, и вела двойную жизнь в Соединенных Штатах. Прошло 10 лет со дня крупнейшей со времен холодной войны операции по обмену шпионами.



Одиннадцать человек обвинили в том, что они — «спящие агенты», которые на протяжении десятилетнего правления Владимира Путина притворялись обычными американскими гражданами. Одному удалось сбежать в Россию. Эти «спящие агенты» проживали в Бостоне, Нью-Йорке и Вашингтоне, они не фигурировали в дипломатических списках. Они жили жизнью обычных граждан, работали и воспитывали детей. У них все было хорошо до тех пор, пока разведывательная служба ФСБ не прислала зашифрованное сообщение с напоминанием о поставленной задаче — «налаживать контакты в политических кругах и предоставлять информацию». Барак Обама узнал об этом за день до встречи с Дмитрием Медведевым в Кремниевой долине. Агентов не арестовывали до тех пор, пока оба лидера не поели гамбургеры в Арлингтоне, штат Вирджиния, и не провели встречу в Белом доме.



В средствах массовой информации «спящих агентов» не воспринимали всерьез, считая их группой ленивых шпионов, которые живут в разных местах в США и наслаждаются жизнью. Десять обвиняемых подписали признательные показания. Практически в то же время президент России помиловал четырех россиян, осужденных за шпионаж в пользу Запада.



Обмен шпионами подарил надежду на освобождение многим тем, кто осужден за шпионаж в России. Можно вспомнить дело американца Пола Уилана (Paul Whelan), которого в этом году в Москве приговорили к тюремному заключению. Появилось новое лицо в «списке шпионов». Вчера в России арестовали известного военного корреспондента Ивана Сафронова. ФСБ обвиняет его в «работе на одну из спецслужб НАТО».



Обмен шпионами как кадры из фильма



Обмен шпионами в 2010 году представлял собой потрясающее зрелище. В 11:15 в аэропорту Швехат приземлились два самолета — российский и американский. По телевизору транслировали, как на взлетно-посадочной полосе Боинг-767 припарковался рядом с российским самолетом Як-42. Трапы вне зоны камер.



Сегодня мы знаем, что момент, когда два агента шли друг другу навстречу, окажется на первых страницах газет. Из российского самолета вышел шестидесятилетний бывший шпион в спортивном костюме Сергей Скрипаль. В России в 2006 году его приговорили к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Соединенного Королевства. Два года назад его отравили, предположительно бывшие коллеги по российским спецслужбам. Сергей Скрипаль спасся чудом.



Из американского самолета вышла модель и дизайнер Анна Васильевна Кущенко, которая стала миссис Чапман после брака с британским психологом. По данным The Standard, ее тогдашний супруг заметил, что после свадьбы перестал узнавать Анну, она больше не была «спокойной» молодой девушкой.



Как только произошел запланированный обмен, российский самолет с депортированными из США агентами на борту вылетел из Вены. А через пятнадцать минут в небо поднялся американский Боинг с российскими гражданами, которых поймали за шпионаж на западные страны.



Когда российский самолет приземлился в Москве, Владимир Путин встретился с соотечественниками, депортированными из Соединенных Штатов, и проявил уважение к тем, кто вел тайную жизнь, о которой он знает не понаслышке. Владимир Путин хотел стать разведчиком с самого детства. Как пишет в книге "«Новый царь: взлет и царствование Владимира Путина» (The New Tsar: The Rise and Reign of Vladimir Putin) Стивен Ли Майерс (Steven Lee Myers), российский лидер даже пел с агентами песни, в том числе из фильма 1968 года «Щит и меч», после просмотра которого молодой Путин захотел работать в КГБ. Песня начинается с вопроса — «С чего начинается Родина?» Ответ следующий — «С хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе». При помощи товарищей Владимир Путин освободил и вернул на родину десять агентов. А вот предатели спокойно не спят.



