Украина сталкивается с большими проблемами: некоторые районы снова хотят провести референдум по поводу вхождения в состав России 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Сергей Аверин



Украина грозится вернуть Крым силой, правда, дело не идет дальше громких заявлений, отмечает пользователь «Сины». И это понятно, ведь по военной мощи она намного уступает России. Но одним Крымом кризис на Украине не ограничивается. На днях ЛНР и ДНР заговорили о присоединении к России.



Украина и Россия входили в Советский Союз, поэтому в первые годы после его распада они оказались в одной лодке, сотрудничали и помогали друг другу, чтобы справиться с вызовами сложной международной ситуации. В этот период их отношения были крайне дружескими. Но со временем Украина все больше сближалась с Западом, а Россия, восстановив национальную мощь, вновь стала конкурентом западных стран, что привело к усилению трений между двумя государствами, пока, наконец, в 2014 году не разразился конфликт: после референдума Крым вошел в состав России и стал частью ее территорий. Однако украинский кризис на этом не закончился: в последнее время некоторые районы снова заговорили о проведении референдума о выходе из состава Украины. Украина и Россия входили в Советский Союз, поэтому в первые годы после его распада они оказались в одной лодке, сотрудничали и помогали друг другу, чтобы справиться с вызовами сложной международной ситуации. В этот период их отношения были крайне дружескими. Но со временем Украина все больше сближалась с Западом, а Россия, восстановив национальную мощь, вновь стала конкурентом западных стран, что привело к усилению трений между двумя государствами, пока, наконец, в 2014 году не разразился конфликт: после референдума Крым вошел в состав России и стал частью ее территорий. Однако украинский кризис на этом не закончился: в последнее время некоторые районы снова заговорили о проведении референдума о выходе из состава Украины.



Для нынешней Украины это не слишком хорошая новость: хотя во время референдума о статусе Крыма обе восточные области, где большая часть жителей — русские, уже заявили о собственной независимости, они по крайней мере номинально оставались частью Украины. В последние годы Украина разворачивала широкомасштабные военные операции, чтобы вернуть контроль над этими территориями, но все они заканчивались неудачей, а также продемонстрировали, что Украина полностью потеряла контроль над этими областями. Однако российско-украинские отношения в последнее время показывают тенденцию к смягчению, к тому же Россия также формально не присоединяла эти территории, которые и так фактически уже находятся под ее юрисдикцией. Это сохраняло своего рода баланс между двумя сторонами, однако как только будет принято решение о проведении референдума, как это было с Крымом, Украине придется отреагировать.



В последние годы на Украине не замолкали яростные крики о том, что скоро она силой вернет Крым обратно, но все это сохраняется на уровне разговоров. Причина весьма проста: разница в военной мощи между Россией и Украиной огромна, и, если начнется полномасштабный конфликт, Украина не только не вернет Крым, но и, возможно, окажется на грани гибели. Поэтому, если снова вспыхнет конфликт между двумя сторонами из-за референдума о статусе восточных областей Украины, это определенно окажет давление на украинскую сторону. Новый президент Украины — Владимир Зеленский — комедийный актер, у него мало способностей, и в отношении России он действует нерешительно. Он рассчитывает на поддержку Соединенных Штатов, которые, безусловно, являются очень ненадежными. Отношение Москвы к этому вопросу по-прежнему весьма неоднозначно. Пресс-секретарь президента России Владимир Песков на пресс-конференции 6 июля заявил: несмотря на то, что многие граждане восточных районов Украины получили российское гражданство, он не знает, какие конкретно дополнительные меры примут эти регионы для дальнейшего сближения с Россией.



У каждой страны свой путь: Украина выбрала прозападную дорогу в надежде вступить в Европейский союз и НАТО, и это изначально не заслуживает критики, однако она должна принимать во внимание свою ситуацию. Украина территориально близка к главным регионам России и потому всегда рассматривалась как своеобразные «ворота». Ее обращение к Западу, естественно, вызывает беспокойство России, поэтому поддержание баланса здесь в приоритете. Кроме того, как говорится, близкий сосед лучше дальней родни, особенно такой далекой, как Соединенные Штаты. Присоединение Крыма произошло почти 6 лет назад, а помощь, которую оказали Штаты Украине, на деле была очень ограниченной, что также вызвало тревогу среди других стран и регионов: не стоит полагать, что на Америку можно положиться.



Редакционная статья Sina.com, Китай, перевод По сообщениям СМИ, 6 июля партия «За правду» представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум о принадлежности двух областей на востоке Украине — Донецкой и Луганской — которые ранее уже объявили о своей независимости. По итогам этого референдума предлагается включить эти области в состав России. Недавно Александр Бородай во время заседания в России (во время съезда партии «Родина» в Санкт-Петербурге — прим. ред.) объявил, что Донецк и Луганск в ближайшее время присоединятся к России. Он подчеркнул, что фактически эти районы уже являются частью Российской Федерации, и следующий шаг — это оформление юридического признания.Для нынешней Украины это не слишком хорошая новость: хотя во время референдума о статусе Крыма обе восточные области, где большая часть жителей — русские, уже заявили о собственной независимости, они по крайней мере номинально оставались частью Украины. В последние годы Украина разворачивала широкомасштабные военные операции, чтобы вернуть контроль над этими территориями, но все они заканчивались неудачей, а также продемонстрировали, что Украина полностью потеряла контроль над этими областями. Однако российско-украинские отношения в последнее время показывают тенденцию к смягчению, к тому же Россия также формально не присоединяла эти территории, которые и так фактически уже находятся под ее юрисдикцией. Это сохраняло своего рода баланс между двумя сторонами, однако как только будет принято решение о проведении референдума, как это было с Крымом, Украине придется отреагировать.В последние годы на Украине не замолкали яростные крики о том, что скоро она силой вернет Крым обратно, но все это сохраняется на уровне разговоров. Причина весьма проста: разница в военной мощи между Россией и Украиной огромна, и, если начнется полномасштабный конфликт, Украина не только не вернет Крым, но и, возможно, окажется на грани гибели. Поэтому, если снова вспыхнет конфликт между двумя сторонами из-за референдума о статусе восточных областей Украины, это определенно окажет давление на украинскую сторону. Новый президент Украины — Владимир Зеленский — комедийный актер, у него мало способностей, и в отношении России он действует нерешительно. Он рассчитывает на поддержку Соединенных Штатов, которые, безусловно, являются очень ненадежными. Отношение Москвы к этому вопросу по-прежнему весьма неоднозначно. Пресс-секретарь президента России Владимир Песков на пресс-конференции 6 июля заявил: несмотря на то, что многие граждане восточных районов Украины получили российское гражданство, он не знает, какие конкретно дополнительные меры примут эти регионы для дальнейшего сближения с Россией.У каждой страны свой путь: Украина выбрала прозападную дорогу в надежде вступить в Европейский союз и НАТО, и это изначально не заслуживает критики, однако она должна принимать во внимание свою ситуацию. Украина территориально близка к главным регионам России и потому всегда рассматривалась как своеобразные «ворота». Ее обращение к Западу, естественно, вызывает беспокойство России, поэтому поддержание баланса здесь в приоритете. Кроме того, как говорится, близкий сосед лучше дальней родни, особенно такой далекой, как Соединенные Штаты. Присоединение Крыма произошло почти 6 лет назад, а помощь, которую оказали Штаты Украине, на деле была очень ограниченной, что также вызвало тревогу среди других стран и регионов: не стоит полагать, что на Америку можно положиться.Редакционная статья Sina.com, Китай, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: Россия, отношения, Переговоры, ДНР, ЛНР, Минск-2 География: Украина — статья прочитана 80 раз Комментарии