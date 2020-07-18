Новый расовый скандал в Британии: черным можно ездить по встречной 🔊 Воспроизвести Бьянка Уильямс. Иллюстрация: athleticsweekly.com



Британскую спортсменку-спринтера Бианку Уильямс задержала полиция, поскольку она сначала ехала по встречной полосе, а после пыталась уйти от патрульной машины. Несмотря на очевидные нарушения, 26-летняя Уильямс попыталась спровоцировать скандал на расовой почве — заявила, что ее задержали, так как она черная и ее машина покрашена в черный цвет. Об этом пишет



В результате начальник лондонской полиции Крессида Дик была вынуждена извиняться перед Уильямс за причинённое ей и ее сожителю, португальскому бегуну Рикардо дос Сантосу, сидевшему в машине, «беспокойство и неприятные ощущения». Негодования в сочувствующих Уильямс СМИ добавило то, что при задержании в машине находился ее трёхмесячный сын. Британскую спортсменку-спринтера Бианку Уильямс задержала полиция, поскольку она сначала ехала по встречной полосе, а после пыталась уйти от патрульной машины. Несмотря на очевидные нарушения, 26-летняя Уильямс попыталась спровоцировать скандал на расовой почве — заявила, что ее задержали, так как она черная и ее машина покрашена в черный цвет. Об этом пишет EADaily со ссылкой на британская The Independent.В результате начальник лондонской полиции Крессида Дик была вынуждена извиняться перед Уильямс за причинённое ей и ее сожителю, португальскому бегуну Рикардо дос Сантосу, сидевшему в машине, «беспокойство и неприятные ощущения». Негодования в сочувствующих Уильямс СМИ добавило то, что при задержании в машине находился ее трёхмесячный сын. Иллюстрация: mirror.co.uk



Дик уже выступила с предложением пересмотреть практику использования наручников в полиции, а сами полицейские обратились в Независимую службу по надзору за поведением полиции.



«Мой старший офицер извинился перед мисс Уильямс за причинённое ей неудобство. Я сделала то же самое. Так что если из этого можно извлечь какой урок, то мы его извлечём, — добавила Дик. — Я не считаю, что в полиции под моим управлением наручники — это обычная мера… Я попросила одного из моих старших офицеров пересмотреть практику применения наручников, дабы сделать так, чтобы она не была мерой, к которой по умолчанию прибегают в определённых ситуациях, потому так быть не должно».



Ранее полицейские,задержавшие Уильямс, попытались оправдаться — рассказали, что они патрулировали район в связи с всплеском «насилия среди молодёжи с применением оружия». А машину они остановили только после того, как им стало ясно, что Уильямс «едет не по той стороне дороги». Кроме того, она «на большой скорости ушла от полицейских».



Спортсменка уже опровергла подобную версию событий, сообщив, что подаст на лондонскую полицию в суд. В полиции заявили, что в ходе внутреннего расследования они не выявили никаких нарушений. Дик уже выступила с предложением пересмотреть практику использования наручников в полиции, а сами полицейские обратились в Независимую службу по надзору за поведением полиции.«Мой старший офицер извинился перед мисс Уильямс за причинённое ей неудобство. Я сделала то же самое. Так что если из этого можно извлечь какой урок, то мы его извлечём, — добавила Дик. — Я не считаю, что в полиции под моим управлением наручники — это обычная мера… Я попросила одного из моих старших офицеров пересмотреть практику применения наручников, дабы сделать так, чтобы она не была мерой, к которой по умолчанию прибегают в определённых ситуациях, потому так быть не должно».Ранее полицейские,задержавшие Уильямс, попытались оправдаться — рассказали, что они патрулировали район в связи с всплеском «насилия среди молодёжи с применением оружия». А машину они остановили только после того, как им стало ясно, что Уильямс «едет не по той стороне дороги». Кроме того, она «на большой скорости ушла от полицейских».Спортсменка уже опровергла подобную версию событий, сообщив, что подаст на лондонскую полицию в суд. В полиции заявили, что в ходе внутреннего расследования они не выявили никаких нарушений. eadaily.com Категории: общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: США, протесты, войска, война, расизм — статья прочитана 121 раз Комментарии