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В России отреагировали на опубликованную в Европе карту раздела страны



Латвийский депутат Александр Кирштейнс из «Национального блока» представил на суд пользователей Интернета «карту» России после ее распада – на ней показано, какие территории РФ к каким странам отойдут. Кирштейнс таким образом решил завязать дискуссию о предстоящем распаде и разделе Российской Федерации, передает РЕПОРТЕР.

Депутат латвийского Сейма в своем Твиттере опубликовал желанную карту раздела «восточного соседа» – это творение некоего немецкого «географа» вызвало бурную реакцию пользователей соцсети, в том числе и пользователей из России.
Кто-то договорится и станет Объединёнными Прибалтийскими Республиками Российской Федерации

– предупредил читатель под ником Хирдман.

Разделение России, по крайней мере ее Европейской части, Сибири, Кавказа и Дальнего Востока может произойти уже в этом веке

– считает Eriks Lingeberzins.

Несбыточные фантазии злобного прибалтийского карлика. Утрись. Единственное, что вы сможете безболезненно поделить, так это от мертвого осла уши

– написал Александръ Коптеевъ.

Пока кто-то мечтает о развале России, США медленно, но верно идут к гражданской войне. За отделением Техаса последуют и другие штаты

– напомнил Артур Степченко.

Александр, здравствуйте. Я русский. Подскажите пожалуйста, а что такое Латвия? Это не тот кусок земли, который Россия купила у Швеции? Ах, да, потом оказалось, что там живут пигмеи и Россия с какого-то перепугу создала там страну. Ну, как создала, так и «рассоздаст»

– намекнул Quantum Password.

По мнению Кирштейнса, мир в Европе воцарится только после распада России на множество небольших районов по этническому принципу. Ранее одиозный политик призывал лишать гражданства тех русских, кто выступает в Латвии за придание русскому языку права второго государственного, а также защищает русскоязычные школы. Будучи ненавистником всего российского, он радовался смерти режиссера Марка Захарова и ратовал за строительство памятника немцам, оккупировавшим Ригу в 1941 году.
topcor.ru
Категории: политика, чп и криминал, история
Ключевые слова: Россия, Латвия, депутат, карта, раздел
География: Россия
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добавлена сегодня, 18 июля, 12:20

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