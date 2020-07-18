В России отреагировали на опубликованную в Европе карту раздела страны 🔊 Воспроизвести



Латвийский депутат Александр Кирштейнс из «Национального блока» представил на суд пользователей Интернета «карту» России после ее распада – на ней показано, какие территории РФ к каким странам отойдут. Кирштейнс таким образом решил завязать дискуссию о предстоящем распаде и разделе Российской Федерации, передает



Депутат латвийского Сейма в своем Твиттере опубликовал желанную карту раздела «восточного соседа» – это творение некоего немецкого «географа» вызвало бурную реакцию пользователей соцсети, в том числе и пользователей из России. Латвийский депутат Александр Кирштейнс из «Национального блока» представил на суд пользователей Интернета «карту» России после ее распада – на ней показано, какие территории РФ к каким странам отойдут. Кирштейнс таким образом решил завязать дискуссию о предстоящем распаде и разделе Российской Федерации, передает РЕПОРТЕР Депутат латвийского Сейма в своем Твиттере опубликовал желанную карту раздела «восточного соседа» – это творение некоего немецкого «географа» вызвало бурную реакцию пользователей соцсети, в том числе и пользователей из России. Кто-то договорится и станет Объединёнными Прибалтийскими Республиками Российской Федерации



– предупредил читатель под ником Хирдман.



Разделение России, по крайней мере ее Европейской части, Сибири, Кавказа и Дальнего Востока может произойти уже в этом веке



– считает Eriks Lingeberzins.



Несбыточные фантазии злобного прибалтийского карлика. Утрись. Единственное, что вы сможете безболезненно поделить, так это от мертвого осла уши



– написал Александръ Коптеевъ.



Пока кто-то мечтает о развале России, США медленно, но верно идут к гражданской войне. За отделением Техаса последуют и другие штаты



– напомнил Артур Степченко.



Александр, здравствуйте. Я русский. Подскажите пожалуйста, а что такое Латвия? Это не тот кусок земли, который Россия купила у Швеции? Ах, да, потом оказалось, что там живут пигмеи и Россия с какого-то перепугу создала там страну. Ну, как создала, так и «рассоздаст»



– намекнул Quantum Password.



По мнению Кирштейнса, мир в Европе воцарится только после распада России на множество небольших районов по этническому принципу. Ранее одиозный политик призывал лишать гражданства тех русских, кто выступает в Латвии за придание русскому языку права второго государственного, а также защищает русскоязычные школы. Будучи ненавистником всего российского, он радовался смерти режиссера Марка Захарова и ратовал за строительство памятника немцам, оккупировавшим Ригу в 1941 году. topcor.ru Категории: политика, чп и криминал, история Ключевые слова: Россия, Латвия, депутат, карта, раздел География: Россия — статья прочитана 139 раз Комментарии