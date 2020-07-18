Эксперт Института оборонных исследований: в Балтийское море приходит мощное оружие SVT, Швеция 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Михаил Климентьев



Шведы засекли в Балтийском море российскую подлодку класса «Антей». Это очень большое судно, для Балтийского моря оно не годится, заявил эксперт Никлас Гранхольм. Вместе с SVT он гадает, что подлодка делает на Балтике, а также предостерегает, что если такое судно попадет в аварию, то быть большой беде.



«Если с атомной подводной лодкой с ядерными торпедами на борту произойдет крупная авария, быть беде», — говорит глава исследовательского отдела Института оборонных исследований Никлас Гранхольм



Атомная российская подводная лодка класса «Антей» (по классификации НАТО Oscar II) может нести торпеды с ядерными зарядами, в десять раз превышающими мощность бомбы, которая стерла с лица земли Хиросиму. Атомная российская подводная лодка класса «Антей» (по классификации НАТО Oscar II) может нести торпеды с ядерными зарядами, в десять раз превышающими мощность бомбы, которая стерла с лица земли Хиросиму.



«Это очень большое судно. Для Балтийского моря оно не годится. Его слишком легко отследить» — считает Никлас Гранхольм (Niklas Granholm).



Что же подлодка делает на Балтике?



«Остается только догадываться. Понятия не имею. Можно предположить, что в ближайшие несколько недель состоятся какие-нибудь учения. В любом случае в Балтийское море приходит мощное оружие».



Ядерные торпеды



Уже известно что подводные лодки этого класса могут нести 24 крылатых ракеты большой дальности с ядерными боеголовками. Но Никлас Гранхольм из Института оборонных исследований предупреждает, что на борту могут быть и ядерные торпеды.



Самая слабая из них имеет мощность 15 килотонн — это сопоставимо с бомбардировкой Хиросимы. Самый тяжелая — 200 килотонн.



«В общем, они немаленькие. Есть два типа. Меньшая — чтобы поражать малые подводные лодки. Бóльшая, как я себе представляю, рассчитана на применение против кораблей. А крылатые ракеты предназначены для уничтожения американских авианосцев большой дальности».



Демонстрация военной мощи



По мнению Никласа Гранхольма, эта подводная лодка вписывается в новую российскую концепцию.



«Россия демонстрирует военную мощь на учениях. Она приходит, проводит маневры и отправляется домой. Эта подводная лодка рассчитана в основном на Северную Атлантику и Баренцево море. Ее задача — защита основных ядерных стратегических сил на севере».



Однако если с подводной лодкой класса «Антей» случится авария, последствия будут самые разрушительные.



Подводная лодка «Курск» того же проекта затонула в 2000 году после взрыва торпеды на борту, и весь экипаж из 118 человек погиб. Кроме того, на борту подлодок этого класса уже случались пожары.



«Если с атомной подводной лодкой с ядерными торпедами на борту произойдет крупная авария, быть беде», — заключает глава исследовательского отдела Института оборонных исследований Никлас Гранхольм.



Автор: Юнас Ульссон (Jonas Olsson) для SVT, Швеция, перевод 154-метровая российская подводная лодка оснащена двумя атомными реакторами. Для сравнения, подводные лодки в Швеции длиной 60 метров и оснащены дизельными электродвигателями.«Это очень большое судно. Для Балтийского моря оно не годится. Его слишком легко отследить» — считает Никлас Гранхольм (Niklas Granholm).Что же подлодка делает на Балтике?«Остается только догадываться. Понятия не имею. Можно предположить, что в ближайшие несколько недель состоятся какие-нибудь учения. В любом случае в Балтийское море приходит мощное оружие».Уже известно что подводные лодки этого класса могут нести 24 крылатых ракеты большой дальности с ядерными боеголовками. Но Никлас Гранхольм из Института оборонных исследований предупреждает, что на борту могут быть и ядерные торпеды.Самая слабая из них имеет мощность 15 килотонн — это сопоставимо с бомбардировкой Хиросимы. Самый тяжелая — 200 килотонн.«В общем, они немаленькие. Есть два типа. Меньшая — чтобы поражать малые подводные лодки. Бóльшая, как я себе представляю, рассчитана на применение против кораблей. А крылатые ракеты предназначены для уничтожения американских авианосцев большой дальности».По мнению Никласа Гранхольма, эта подводная лодка вписывается в новую российскую концепцию.«Россия демонстрирует военную мощь на учениях. Она приходит, проводит маневры и отправляется домой. Эта подводная лодка рассчитана в основном на Северную Атлантику и Баренцево море. Ее задача — защита основных ядерных стратегических сил на севере».Однако если с подводной лодкой класса «Антей» случится авария, последствия будут самые разрушительные.Подводная лодка «Курск» того же проекта затонула в 2000 году после взрыва торпеды на борту, и весь экипаж из 118 человек погиб. Кроме того, на борту подлодок этого класса уже случались пожары.«Если с атомной подводной лодкой с ядерными торпедами на борту произойдет крупная авария, быть беде», — заключает глава исследовательского отдела Института оборонных исследований Никлас Гранхольм.Автор: Юнас Ульссон (Jonas Olsson) для SVT, Швеция, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: политика, чп и криминал, технологии, в Европе Ключевые слова: исследование, Балтика, подлодка — статья прочитана 160 раз Комментарии