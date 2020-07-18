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В России разрабатывают двигатель для полетов за пределы Солнечной системы
Россия активно разрабатывает ядерный космический двигатель для отправки тяжелых кораблей в дальний космос, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в интервью радио "Комсомольская правда", сообщает РИА Новости.
Он отметил, что на традиционных химических силовых установках — кислород-керосиновых или водородных — нельзя улететь к далеким планетам.
"Только такого рода мощный потенциал двигателей, который дает возможность для работы ионного двигателя, только это позволит кораблю достичь планет Солнечной системы, а может быть, в будущем вырваться за пределы Солнечной системы", — заявил глава госкорпорации.
Он добавил, что это путь к развитию ядерной космической энергетики.
Сейчас специалисты предприятий "Роскосмоса" создают транспортно-энергетический модуль на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса.
В январе 2020 года в презентации первого замгендиректора "Роскосмоса" Юрия Урличича говорилось о планах запустить в 2030 году на орбиту космический ядерный буксир для летных испытаний. После этого можно будет начать серийное производство.
РИА Новости
Категории: технологии, в России, образование
География: Россия
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