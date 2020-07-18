Загрузка... Кто так строит? В Баварии проложили очень странную велодорожку 🔊 Воспроизвести



Общая протяженность дорожек для велосипедных путешествий по Германии составляет около 40 тысяч километров. Эти новые полкилометра вызвали особый интерес и удивление, сообщает



Кирхдорф-ан-дер-Ампер • Если бы сейчас лежал снег, то этот ландшафт легко можно было бы принять за трассу для катания по буграм на лыжах или каких-то других таких экстремальных развлечений. Однако предназначена дорожка для вполне среднестатистических велосипедистов. Общая протяженность дорожек для велосипедных путешествий по Германии составляет около 40 тысяч километров. Эти новые полкилометра вызвали особый интерес и удивление, сообщает DW Если бы сейчас лежал снег, то этот ландшафт легко можно было бы принять за трассу для катания по буграм на лыжах или каких-то других таких экстремальных развлечений. Однако предназначена дорожка для вполне среднестатистических велосипедистов.



Баварский Нью-Пятигорск



Как сообщает агентство dpa, на проектирование и строительство новой двухкилометровой велосипедной дорожки в баварской коммуне Кирхдорф-ан-дер-Ампер ушло около пяти лет и было потрачено 3,3 миллиона евро. На одном из участков протяженностью полкилометра она напоминает огромную стиральную доску - по одному бугру на каждые сто метров. Получился такой, вот, баварский "Пятигорск", уже вполне претендующий на статус новой баварской достопримечательности.







Фермер, наводнения, косилки



В чем же дело? Как объяснили представители коммунальных властей, во-первых, если бы велосипедная дорожка проходила на одном уровне с автомобильной, здешнему фермеру было бы неудобно съезжать к своему полю, расположенному по соседству.



Во-вторых, прокладка ровной дорожки в этом месте стоила бы намного больше, так как она находится в зоне разлива местной речки Ампер, то есть засыпанные участки пришлось бы где-то рядом компенсировать - создавать новое пространство для наводнений.



В-третьих, конечно, можно было бы совместить обе дороги, но здесь перевозят косилки, ездят на тракторах и другой сельскохозяйственной технике. Такого соседства просто хотели избежать.



P.S.



Завершили свои комментарии агентству dpa в баварском Кирхдорфе на веселой ноте. Мол, дальше все равно начинается длительный подъем - тот, кто не справится с этими пятью холмиками, гору все равно не преодолеет. Местные власти уверяют, что так оно и задумано, то есть планировщики не ошиблись, хотя автомобильная проезжая часть рядом выглядит вполне себе нормально.Как сообщает агентство dpa, на проектирование и строительство новой двухкилометровой велосипедной дорожки в баварской коммуне Кирхдорф-ан-дер-Ампер ушло около пяти лет и было потрачено 3,3 миллиона евро. На одном из участков протяженностью полкилометра она напоминает огромную стиральную доску - по одному бугру на каждые сто метров. Получился такой, вот, баварский "Пятигорск", уже вполне претендующий на статус новой баварской достопримечательности.В чем же дело? Как объяснили представители коммунальных властей, во-первых, если бы велосипедная дорожка проходила на одном уровне с автомобильной, здешнему фермеру было бы неудобно съезжать к своему полю, расположенному по соседству.Во-вторых, прокладка ровной дорожки в этом месте стоила бы намного больше, так как она находится в зоне разлива местной речки Ампер, то есть засыпанные участки пришлось бы где-то рядом компенсировать - создавать новое пространство для наводнений.В-третьих, конечно, можно было бы совместить обе дороги, но здесь перевозят косилки, ездят на тракторах и другой сельскохозяйственной технике. Такого соседства просто хотели избежать. Загрузка... dw.com Категории: общество, авто, технологии Ключевые слова: Германия, строительство, дороги — статья прочитана 146 раз Комментарии