Загрузка... Helsingin Uutiset Финляндия : Вилле Хаапасало собирается открыть пекарню в Хельсинки 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Григорий Сысоев



Актерская работа Вилле Хаапасало в России и Финляндии из-за пандемии поставлена на паузу, поэтому он теперь печет хачапури. Его продукция сразу стала очень популярной, за хачапури с утра выстраиваются очереди. Вилле рассказывает о тонкостях пекарского мастерства и о планах на будущее.



Кто это там хлопочет в шапке в такую жару? В дождь и зной актер Вилле Хаапасало (Ville Haapasalo) продает в центре финского муниципалитета Пуумала грузинскую выпечку — хачапури.



«225 граммов сыра. 225 граммов теста с молозивом, сливками и маслом. Все, что нужно человеку», — рассказывает Хаапасало.



Из-за коронавируса актерская работа Вилле Хаапасало в России и Финляндии поставлена на паузу. Поэтому ему пришлось срочно сменить сферу деятельности. Кто это там хлопочет в шапке в такую жару? В дождь и зной актер Вилле Хаапасало (Ville Haapasalo) продает в центре финского муниципалитета Пуумала грузинскую выпечку — хачапури.«225 граммов сыра. 225 граммов теста с молозивом, сливками и маслом. Все, что нужно человеку», — рассказывает Хаапасало.Из-за коронавируса актерская работа Вилле Хаапасало в России и Финляндии поставлена на паузу. Поэтому ему пришлось срочно сменить сферу деятельности.



Хаапасало открыл пекарню в муниципалитете Пуумала в здании бывшего рыбоперерабатывающего завода. Продукция пекарни быстро стала популярной, и компания наняла еще шесть сотрудников.



За лето пекарня планировала продать пять тысяч хачапури — вероятно, такую цель поставил сам Хаапасало. Цель была достигнута еще неделю назад — всего за две с половиной недели работы. И ведь еще все лето впереди!



«Сегодня тоже была очередь, несмотря на дождь и сильный ветер. Вчера мой рабочий день продолжался 19,5 часов», — рассказывает Хаапасало.



Актер явно похудел. Сколько скинул?



«В этой спешке я не успеваю встать на весы — хорошо, если в зеркало получается взглянуть».



Пять лет назад Хаапасало выпустил книгу «Путешествие по вкусам — Грузия» (Makujen matka — Georgia). Четыре года назад в сотрудничестве с группой Restamax (сейчас — NoHo Partners) он открыл в бывшем помещении столичного ресторана Chez Dominique грузинский ресторан Purpur.



«Да, у меня есть ресторан, но о выпечке я ничего не знал. Я изучил этот вопрос благодаря удивительному миру интернета. Стоит поблагодарить и авторов диссертаций о хлебопекарной промышленности».



Вилле Хаапасало говорит, что долго экспериментировал с разным тестом, временем выпечки — в целом, перепробовал разные варианты. Прошел не один месяц, прежде чем получилась первая версия хачапури, подходящая для продажи — и этот рецепт тоже позже корректировали.



«В этом рецепте сочетаются традиции и инновации. Мой личный опыт и опыт других. Мне немного помогли. Ведь есть люди значительно опытнее меня».



В жару грузинская минеральная вода «Боржоми» тоже приходится по вкусу клиентам, большинство из них приезжают из столичного региона на отдых.



По вопросу открытия хачапурной в Хельсинки у Вилле Хаапасало уже состоялась первая встреча.



Адрес хачапурной и пекарни он пока не называет — как и своего возможного партнера в этом бизнесе.



«Все зависит от разрешений», — говорит Хаапасало.



Вилле Хаапасало абсолютно уверен в двух вещах.



Когда лето закончится, пекарня в муниципалитете Пуумала останется. Зимой здесь живут всего две тысячи человек, летом — в десять раз больше.



«Должна же быть в Пуумала своя пекарня. Пекарня дает общине работу. Было бы глупо ее закрывать».



«Я невероятный оптимист. У меня большие планы».



Второй аспект, в котором уверен Хаапасало — выпечка должна быть ручной работы.



«Это ручная работа. Выпечку хачапури нельзя автоматизировать».



«На сырье тоже нельзя экономить», — убежден Хаапасало.



Автор: Сакари Нуппонен (Sakari Nupponen) для Helsingin Uutiset, Финляндия, перевод Он печет хачапури сам и очень обижается на вопрос: «Это ты в какой пекарне купил?».Хаапасало открыл пекарню в муниципалитете Пуумала в здании бывшего рыбоперерабатывающего завода. Продукция пекарни быстро стала популярной, и компания наняла еще шесть сотрудников.За лето пекарня планировала продать пять тысяч хачапури — вероятно, такую цель поставил сам Хаапасало. Цель была достигнута еще неделю назад — всего за две с половиной недели работы. И ведь еще все лето впереди!«Сегодня тоже была очередь, несмотря на дождь и сильный ветер. Вчера мой рабочий день продолжался 19,5 часов», — рассказывает Хаапасало.Актер явно похудел. Сколько скинул?«В этой спешке я не успеваю встать на весы — хорошо, если в зеркало получается взглянуть».Пять лет назад Хаапасало выпустил книгу «Путешествие по вкусам — Грузия» (Makujen matka — Georgia). Четыре года назад в сотрудничестве с группой Restamax (сейчас — NoHo Partners) он открыл в бывшем помещении столичного ресторана Chez Dominique грузинский ресторан Purpur.«Да, у меня есть ресторан, но о выпечке я ничего не знал. Я изучил этот вопрос благодаря удивительному миру интернета. Стоит поблагодарить и авторов диссертаций о хлебопекарной промышленности».Вилле Хаапасало говорит, что долго экспериментировал с разным тестом, временем выпечки — в целом, перепробовал разные варианты. Прошел не один месяц, прежде чем получилась первая версия хачапури, подходящая для продажи — и этот рецепт тоже позже корректировали.«В этом рецепте сочетаются традиции и инновации. Мой личный опыт и опыт других. Мне немного помогли. Ведь есть люди значительно опытнее меня».В жару грузинская минеральная вода «Боржоми» тоже приходится по вкусу клиентам, большинство из них приезжают из столичного региона на отдых.По вопросу открытия хачапурной в Хельсинки у Вилле Хаапасало уже состоялась первая встреча.Адрес хачапурной и пекарни он пока не называет — как и своего возможного партнера в этом бизнесе.«Все зависит от разрешений», — говорит Хаапасало.Вилле Хаапасало абсолютно уверен в двух вещах.Когда лето закончится, пекарня в муниципалитете Пуумала останется. Зимой здесь живут всего две тысячи человек, летом — в десять раз больше.«Должна же быть в Пуумала своя пекарня. Пекарня дает общине работу. Было бы глупо ее закрывать».«Я невероятный оптимист. У меня большие планы».Второй аспект, в котором уверен Хаапасало — выпечка должна быть ручной работы.«Это ручная работа. Выпечку хачапури нельзя автоматизировать».«На сырье тоже нельзя экономить», — убежден Хаапасало.Автор: Сакари Нуппонен (Sakari Nupponen) для Helsingin Uutiset, Финляндия, перевод ИноСМИ Загрузка... inosmi.ru Категории: общество, культура, в Европе Ключевые слова: бизнес, кино, актер, Вилле Хаапасало — статья прочитана 181 раз Комментарии