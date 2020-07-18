Helsingin Uutiset Финляндия : Вилле Хаапасало собирается открыть пекарню в Хельсинки

Актерская работа Вилле Хаапасало в России и Финляндии из-за пандемии поставлена на паузу, поэтому он теперь печет хачапури. Его продукция сразу стала очень популярной, за хачапури с утра выстраиваются очереди. Вилле рассказывает о тонкостях пекарского мастерства и о планах на будущее.
Кто это там хлопочет в шапке в такую жару? В дождь и зной актер Вилле Хаапасало (Ville Haapasalo) продает в центре финского муниципалитета Пуумала грузинскую выпечку — хачапури.
«225 граммов сыра. 225 граммов теста с молозивом, сливками и маслом. Все, что нужно человеку», — рассказывает Хаапасало.
Из-за коронавируса актерская работа Вилле Хаапасало в России и Финляндии поставлена на паузу. Поэтому ему пришлось срочно сменить сферу деятельности.
Он печет хачапури сам и очень обижается на вопрос: «Это ты в какой пекарне купил?».
Хаапасало открыл пекарню в муниципалитете Пуумала в здании бывшего рыбоперерабатывающего завода. Продукция пекарни быстро стала популярной, и компания наняла еще шесть сотрудников.
За лето пекарня планировала продать пять тысяч хачапури — вероятно, такую цель поставил сам Хаапасало. Цель была достигнута еще неделю назад — всего за две с половиной недели работы. И ведь еще все лето впереди!
«Сегодня тоже была очередь, несмотря на дождь и сильный ветер. Вчера мой рабочий день продолжался 19,5 часов», — рассказывает Хаапасало.
Актер явно похудел. Сколько скинул?
«В этой спешке я не успеваю встать на весы — хорошо, если в зеркало получается взглянуть».
Пять лет назад Хаапасало выпустил книгу «Путешествие по вкусам — Грузия» (Makujen matka — Georgia). Четыре года назад в сотрудничестве с группой Restamax (сейчас — NoHo Partners) он открыл в бывшем помещении столичного ресторана Chez Dominique грузинский ресторан Purpur.
«Да, у меня есть ресторан, но о выпечке я ничего не знал. Я изучил этот вопрос благодаря удивительному миру интернета. Стоит поблагодарить и авторов диссертаций о хлебопекарной промышленности».
Вилле Хаапасало говорит, что долго экспериментировал с разным тестом, временем выпечки — в целом, перепробовал разные варианты. Прошел не один месяц, прежде чем получилась первая версия хачапури, подходящая для продажи — и этот рецепт тоже позже корректировали.
«В этом рецепте сочетаются традиции и инновации. Мой личный опыт и опыт других. Мне немного помогли. Ведь есть люди значительно опытнее меня».
В жару грузинская минеральная вода «Боржоми» тоже приходится по вкусу клиентам, большинство из них приезжают из столичного региона на отдых.
По вопросу открытия хачапурной в Хельсинки у Вилле Хаапасало уже состоялась первая встреча.
Адрес хачапурной и пекарни он пока не называет — как и своего возможного партнера в этом бизнесе.
«Все зависит от разрешений», — говорит Хаапасало.
Вилле Хаапасало абсолютно уверен в двух вещах.
Когда лето закончится, пекарня в муниципалитете Пуумала останется. Зимой здесь живут всего две тысячи человек, летом — в десять раз больше.
«Должна же быть в Пуумала своя пекарня. Пекарня дает общине работу. Было бы глупо ее закрывать».
«Я невероятный оптимист. У меня большие планы».
Второй аспект, в котором уверен Хаапасало — выпечка должна быть ручной работы.
«Это ручная работа. Выпечку хачапури нельзя автоматизировать».
«На сырье тоже нельзя экономить», — убежден Хаапасало.
Автор: Сакари Нуппонен (Sakari Nupponen) для Helsingin Uutiset, Финляндия, перевод ИноСМИ
Хаапасало открыл пекарню в муниципалитете Пуумала в здании бывшего рыбоперерабатывающего завода. Продукция пекарни быстро стала популярной, и компания наняла еще шесть сотрудников.
За лето пекарня планировала продать пять тысяч хачапури — вероятно, такую цель поставил сам Хаапасало. Цель была достигнута еще неделю назад — всего за две с половиной недели работы. И ведь еще все лето впереди!
«Сегодня тоже была очередь, несмотря на дождь и сильный ветер. Вчера мой рабочий день продолжался 19,5 часов», — рассказывает Хаапасало.
Актер явно похудел. Сколько скинул?
«В этой спешке я не успеваю встать на весы — хорошо, если в зеркало получается взглянуть».
Пять лет назад Хаапасало выпустил книгу «Путешествие по вкусам — Грузия» (Makujen matka — Georgia). Четыре года назад в сотрудничестве с группой Restamax (сейчас — NoHo Partners) он открыл в бывшем помещении столичного ресторана Chez Dominique грузинский ресторан Purpur.
«Да, у меня есть ресторан, но о выпечке я ничего не знал. Я изучил этот вопрос благодаря удивительному миру интернета. Стоит поблагодарить и авторов диссертаций о хлебопекарной промышленности».
Вилле Хаапасало говорит, что долго экспериментировал с разным тестом, временем выпечки — в целом, перепробовал разные варианты. Прошел не один месяц, прежде чем получилась первая версия хачапури, подходящая для продажи — и этот рецепт тоже позже корректировали.
«В этом рецепте сочетаются традиции и инновации. Мой личный опыт и опыт других. Мне немного помогли. Ведь есть люди значительно опытнее меня».
В жару грузинская минеральная вода «Боржоми» тоже приходится по вкусу клиентам, большинство из них приезжают из столичного региона на отдых.
По вопросу открытия хачапурной в Хельсинки у Вилле Хаапасало уже состоялась первая встреча.
Адрес хачапурной и пекарни он пока не называет — как и своего возможного партнера в этом бизнесе.
«Все зависит от разрешений», — говорит Хаапасало.
Вилле Хаапасало абсолютно уверен в двух вещах.
Когда лето закончится, пекарня в муниципалитете Пуумала останется. Зимой здесь живут всего две тысячи человек, летом — в десять раз больше.
«Должна же быть в Пуумала своя пекарня. Пекарня дает общине работу. Было бы глупо ее закрывать».
«Я невероятный оптимист. У меня большие планы».
Второй аспект, в котором уверен Хаапасало — выпечка должна быть ручной работы.
«Это ручная работа. Выпечку хачапури нельзя автоматизировать».
«На сырье тоже нельзя экономить», — убежден Хаапасало.
Автор: Сакари Нуппонен (Sakari Nupponen) для Helsingin Uutiset, Финляндия, перевод ИноСМИ