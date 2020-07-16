Европейский суд юстиции отменил решение ЕК о взыскании с Apple штрафа в €13 млрд 🔊 Воспроизвести



Еврокомиссия не смогла юридически обосновать нарушение компанией положений европейских норм по конкуренции, сообщает



Европейский суд юстиции отменил решение Еврокомиссии 2016 года о взыскании с Apple рекордной суммы в €13 млрд за нарушение европейских норм в сфере налогов и государственных дотаций. Об этом говорится в опубликованном в среду решении суда.



"Европейский суд юстиции общей юрисдикции отменил оспариваемое решение, поскольку Еврокомиссия не смогла юридически обосновать нарушение [со стороны Apple] положений европейских норм по конкуренции", - говорится в решении суда. Еврокомиссия не смогла юридически обосновать нарушение компанией положений европейских норм по конкуренции, сообщает ТАСС Европейский суд юстиции отменил решение Еврокомиссии 2016 года о взыскании с Apple рекордной суммы в €13 млрд за нарушение европейских норм в сфере налогов и государственных дотаций. Об этом говорится в опубликованном в среду решении суда."Европейский суд юстиции общей юрисдикции отменил оспариваемое решение, поскольку Еврокомиссия не смогла юридически обосновать нарушение [со стороны Apple] положений европейских норм по конкуренции", - говорится в решении суда. Еврокомиссия в 2016 году потребовала от Apple вернуть правительству Ирландии, где зарегистрирован ряд подразделений компании, €13 млрд, которые компания "фактически получила в виде незаконных субсидий" в результате налоговых сделок с правительством этой страны. По сути Еврокомиссия сочла предоставленные Дублином налоговые льготы незаконными и потребовала компенсировать недоплаченные налоги.



Американская компания выразила удовлетворение этим решением, о чем сообщила в письменном заявлении: "Этот суд был не о том, сколько налогов мы платим. Этот суд был о том, должны ли мы были их платить. Мы счастливы, что мы являемся крупнейшим налогоплательщиком в мире, и мы знаем, какую важную роль налоги играют в обществе", - говорится в документе.



Данное решение суда также может стать прецедентом для пересмотра других крупных штрафов Еврокомиссии в отношении мировых IT-гигантов, включая Google, Microsoft, Intel.



Помимо Apple, решение Еврокомиссии в суде также оспорило правительство Ирландии, несмотря на то, что в 2020 году оно должно было бы получить с Apple уже почти €14 млрд с учетом процентов. Дублин защищает в суде свое право создавать льготные налоговые условия для привлечения многонациональных корпораций, которые таким образом уходят от уплаты более высоких налогов в других государствах, включая США. Сохранение этого режима для Ирландии гораздо важнее разового получения €14 млрд от Apple.



ЕК продолжит бороться с уклонением от налогов



ЕК изучит решение Европейского суда юстиции об отмене штрафа в отношении компании Apple €13 млрд и примет решение о своих дальнейших действиях. Об этом говорится в заявлении замглавы Еврокомиссии, ответственной за вопросы конкуренции, Маргрете Вестагер, распространенном в ответ на решение суда ЕС.



"Еврокомиссия продолжит изучать бизнес-стратегии агрессивного налогового планирования (речь идет о легальных или полулегальных схемах уклонения от налогов - прим. ТАСС) на предмет их соответствия нормам ЕС по государственной помощи, чтобы оценить, являются ли такие [налоговые] меры актами необоснованного предоставления оказания госпомощи, - заявила Вестагер. - Еврокомиссия изучит решение суда и на основании этого анализа примет решение о дальнейших действиях (включая возможную апелляцию)".



Она также призвала бизнес "пересматривать корпоративную философию", а законодателей всех уровней - "совершенствовать налоговое законодательство, чтоб ликвидировать в нем существующие лазейки и обеспечить транспарентность".



Ранее в среду Европейский суд юстиции отменил решение Еврокомиссии 2016 года о взыскании с Apple рекордной суммы €13 млрд за нарушение европейских норм в сфере налогов и государственных дотаций. ЕК в 2016 году потребовала от Apple вернуть правительству Ирландии, где зарегистрирован ряд подразделений компании, €13 млрд, которые компания "фактически получила в виде незаконных субсидий" в результате налоговых сделок с правительством этой страны. По сути Еврокомиссия сочла предоставленные Дублином налоговые льготы незаконными и потребовала компенсировать недоплаченные налоги. К настоящему моменту задолженность Apple (включая пени) достигла €14 млрд.



Данное решение суда также может стать прецедентом для пересмотра других крупных штрафов Еврокомиссии в отношении мировых IT-гигантов, включая Google, Microsoft, Intel. ТАСС Категории: экономика, в мире, чп и криминал, технологии Ключевые слова: суд, ЕС, штраф, Еврокомиссия, Apple — статья прочитана 148 раз Комментарии