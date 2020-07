Google обвинили в слежке за пользователями 🔊 Воспроизвести



Иск подан в США на Alphabet Inc., материнскую компанию Google, в котором ее обвиняют в отслеживании действий пользователей разных приложений даже при отключении разрешений на это, сообщает



Иск подала в Калифорнии юридическая компания Boies Schiller Flexner, которая в июне этого года уже подавала иск к корпорации на 5 миллиардов долларов, обвиняя ее в слежке за действиями пользователей браузера Chrome даже в режиме инкогнито. Компания представляет интересы группы истцов.



В новом иске говорится, что даже при отключении в настройках отслеживания действий в интернете и приложениях Google все равно продолжает перехватывать данные об использовании приложений и персональную информацию.



Alphabet Inc. пока не прокомментировала эти сообщения. Сумма иска и требования по нему не уточняются.