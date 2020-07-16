|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Google обвинили в слежке за пользователями
Иск подан в США на Alphabet Inc., материнскую компанию Google, в котором ее обвиняют в отслеживании действий пользователей разных приложений даже при отключении разрешений на это, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.
Иск подала в Калифорнии юридическая компания Boies Schiller Flexner, которая в июне этого года уже подавала иск к корпорации на 5 миллиардов долларов, обвиняя ее в слежке за действиями пользователей браузера Chrome даже в режиме инкогнито. Компания представляет интересы группы истцов.
В новом иске говорится, что даже при отключении в настройках отслеживания действий в интернете и приложениях Google все равно продолжает перехватывать данные об использовании приложений и персональную информацию.
Alphabet Inc. пока не прокомментировала эти сообщения. Сумма иска и требования по нему не уточняются.
РИА Новости
Категории: общество, в мире, чп и криминал, технологии
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|