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Google обвинили в слежке за пользователями



Иск подан в США на Alphabet Inc., материнскую компанию Google, в котором ее обвиняют в отслеживании действий пользователей разных приложений даже при отключении разрешений на это, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Иск подала в Калифорнии юридическая компания Boies Schiller Flexner, которая в июне этого года уже подавала иск к корпорации на 5 миллиардов долларов, обвиняя ее в слежке за действиями пользователей браузера Chrome даже в режиме инкогнито. Компания представляет интересы группы истцов.

В новом иске говорится, что даже при отключении в настройках отслеживания действий в интернете и приложениях Google все равно продолжает перехватывать данные об использовании приложений и персональную информацию.

Alphabet Inc. пока не прокомментировала эти сообщения. Сумма иска и требования по нему не уточняются.
РИА Новости
Категории: общество, в мире, чп и криминал, технологии
Ключевые слова: слежка, Google, голос, сообщения
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добавлена сегодня, 16 июля, 16:00

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