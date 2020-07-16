Сенаторы РФ предложили запретить сменившим пол лицам заключать браки и усыновлять детей 🔊 Воспроизвести



Глава временной комиссии Совета Федерации по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса Елена Мизулина пояснила, что предлагаемые законопроектом изменения обусловлены новыми конституционными положениями, сообщает



Группа сенаторов внесла в Госдуму пакет законопроектов по внесению изменений в семейное законодательство, который в том числе запрещает заключать браки и усыновлять детей не только лицам одного пола, но и тем, кто ранее сменил пол. Об этом ТАСС сообщила во вторник один из авторов инициатив, глава временной комиссии Совета Федерации по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса Елена Мизулина. Глава временной комиссии Совета Федерации по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса Елена Мизулина пояснила, что предлагаемые законопроектом изменения обусловлены новыми конституционными положениями, сообщает ТАСС Группа сенаторов внесла в Госдуму пакет законопроектов по внесению изменений в семейное законодательство, который в том числе запрещает заключать браки и усыновлять детей не только лицам одного пола, но и тем, кто ранее сменил пол. Об этом ТАСС сообщила во вторник один из авторов инициатив, глава временной комиссии Совета Федерации по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса Елена Мизулина. "Законопроект прекращает практику заключения брака между лицами одного пола, в том числе сменившими пол, и, соответственно, усыновление такими парами детей", - сказала Мизулина.



Она пояснила, что предлагаемые законопроектом изменения обусловлены новыми конституционными положениями. В частности, речь идет о поправке в конституцию, защищающей институт брака как союз мужчины и женщины. Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, статья Семейного кодекса в редакции законопроекта конкретизирует конституционное положение, определяя брак как "добровольный союз мужчины и женщины, направленный на создание семьи, государственная регистрация заключения которого производится органами записи актов гражданского состояния". При этом статья 14 кодекса дополняется положением о запрете брака между лицами одного пола.



Кроме того, по словам Мизулиной, законопроект исключает возможность отмены усыновления по истечении трех лет с момента усыновления. ТАСС Категории: общество, в России, дом и быт Ключевые слова: дети, суд, запрет, браки, ЛГБТ География: Россия — статья прочитана 166 раз Комментарии