В столкновениях на границе с Азербайджаном ранены 10 военных из Армении 🔊 Воспроизвести



Министерство обороны Армении сообщило о ранении 10 военнослужащих армянской армии в результате столкновений на границе с Азербайджаном. Об этом в среду рассказала на своей странице в Facebook пресс-секретарь оборонного ведомства республики Шушан Степанян, передает



"10 военнослужащих, получивших ранения разной степени в ходе действий на северо-восточном участке армяно-азербайджанской государственной границы, сейчас получают лечение. Один военнослужащий находится в крайне тяжелом состоянии. Состояние пятерых военнослужащих оценивается как средней тяжести с положительной динамикой. Остальные в течение ближайшей недели вернутся в строй", - отметила она. Министерство обороны Армении сообщило о ранении 10 военнослужащих армянской армии в результате столкновений на границе с Азербайджаном. Об этом в среду рассказала на своей странице в Facebook пресс-секретарь оборонного ведомства республики Шушан Степанян, передает ТАСС "10 военнослужащих, получивших ранения разной степени в ходе действий на северо-восточном участке армяно-азербайджанской государственной границы, сейчас получают лечение. Один военнослужащий находится в крайне тяжелом состоянии. Состояние пятерых военнослужащих оценивается как средней тяжести с положительной динамикой. Остальные в течение ближайшей недели вернутся в строй", - отметила она. Ранее Минобороны республики сообщило, что в результате обстрела азербайджанской стороны погибли четверо военнослужащих ВС страны.



Вооруженные силы Армении за минувшие сутки более 90 раз нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта, используя в том числе артиллерию. Такую оценку представила в среду пресс-служба Минобороны Азербайджана.



"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, снайперские винтовки, 82-миллиметровые минометы и другие артиллерийские установки, в течение суток нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта 91 раз", - говорится в сообщении.



В частности, по утверждению оборонного ведомства, позиции азербайджанской армии в приграничном Гедабекском районе были обстреляны с территории сопредельного Чамбаракского района Армении. Кроме того, сообщается об обстреле позиций ВС Азербайджана с территории населенных пунктов прилегающих к Нагорному Карабаху районов, которые находятся под контролем армянских вооруженных сил.



"Ответным огнем противник был подавлен, наши подразделения полностью контролируют оперативную обстановку", - отмечается в сообщении.



Минобороны Азербайджана также сообщило об уничтожении в среду долговременной огневой точки (ДОТ) вооруженных сил Армении, с которой обстреливались позиции азербайджанской армии и населенные пункты в направлении приграничного Товузского района, где в последние дни происходили вооруженные столкновения.



Ситуация на азербайджано-армянской границе обострилась 12 июля. В воскресенье Минобороны Азербайджана сообщило о попытке подразделений ВС Армении атаковать позиции армии республики на товузском направлении границы с использованием артиллерии. Как проинформировали в Баку, за три дня боев погибли одиннадцать военнослужащих азербайджанской армии, в том числе генерал-майор Полад Гашимов. В свою очередь пресс-служба Минобороны Армении сообщила, что ситуация на границе обострилась после попытки прорыва со стороны Азербайджана. По информации МИД Армении, с армянской стороны погибли четверо военных, легкие ранения получили двое полицейских и трое военнослужащих.



Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ, председательствуют в которой Россия, США и Франция. ТАСС Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: Азербайджан, Армения, столкновение, погибшие — статья прочитана 61 раз Комментарии