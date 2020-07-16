«Политический мейнстрим»: почему на Аляске приняли решение демонтировать памятник правителю русских поселений 🔊 Воспроизвести Статуя Александра Баранова — правителя русских поселений в Северной Америке в конце XVIII — начале XIX века — в Ситке © КСОРС



Власти американского города Ситка решили убрать из центрального парка статую Александра Баранова, который был правителем русских поселений в Северной Америке в конце XVIII — начале XIX века. По мнению местного руководства, памятник «продолжает придавать нормальность» исторической фигуре, якобы причастной к «расовому разобщению, насилию и несправедливости», сообщает Власти американского города Ситка решили убрать из центрального парка статую Александра Баранова, который был правителем русских поселений в Северной Америке в конце XVIII — начале XIX века. По мнению местного руководства, памятник «продолжает придавать нормальность» исторической фигуре, якобы причастной к «расовому разобщению, насилию и несправедливости», сообщает RT . При этом петиция за сохранение монумента набрала вдвое больше голосов, чем за его снос. По мнению экспертов, обвинения в адрес такой исторической личности «абсолютно необоснованны», поскольку «не было никакого насильственного покорения в деятельности русских первопроходцев на Аляске». Аналитики считают, что снос памятника нужен местным властям, чтобы замаскировать в том числе социальные проблемы.



«Ассамблея города и округа Ситка приказывает в кратчайшие сроки переместить памятник Баранову в соответствующее место в музее Исторического общества Ситки в Harrigan Centennial Hall», — говорится в документе.



Указывается также, что данная мера «позволит исчерпывающе представить исторический контекст, а также важные уроки, которые нужно донести до будущих поколений».



Отмечается, что «заметное положение статуи Баранова в центральном месте скопления людей в Ситке продолжает вызывать разногласия» в местном сообществе.



В тексте резолюции отмечается, что размещение памятника Баранову в центральной точке «рискует дать неверное послание жителям и посетителям Ситки». По мнению составителей документа, памятник «продолжает придавать нормальность» исторической фигуре, якобы причастной к «расовому разобщению, насилию и несправедливости».



Как уточняется в документе, хотя известно, что Александр Баранов, «как директор Российско-американской компании, оставил неизгладимый след в истории Ситки», он якобы «непосредственно руководил порабощением тлинкитов и алеутов для охоты на пушных млекопитающих вплоть до практически полного их истребления».



«Осуществлявшееся Барановым насилие эхом отзывается во времени, и отголоски этой исторической травмы до сих пор причиняют боль коренному народу», — уверены авторы резолюции.



Ранее в Координационном совете организаций российских соотечественников США (КСОРС) заявляли, что демонтаж памятника Александру Баранову будет означать «стирание российского исторического наследия». КСОРС составил петицию за сохранение этого исторического объекта — её поддержали почти 6000 человек. В то время как петицию за снос монумента подписали на данный момент менее 3000.



На волне протестных настроений



Требования убрать статую Александра Баранова из центра Ситки стали поступать на фоне массовых протестов против «расизма», начавшихся после гибели афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицией. Во многих городах США демонстранты на протяжении нескольких недель требуют демонтировать монументы, которые, по их мнению, олицетворяют расизм, или же сами пытаются их разрушить.



Так, 4 июля протестующие в американском городе Балтиморе снесли статую Христофора Колумба и сбросили её в воду.



4 июля протестующие в американском Балтиморе снесли статую Христофора Колумба Reuters © SPENCER COMPTON



В конце прошлого месяца в Вашингтоне активисты попытались снести памятник седьмому президенту США Эндрю Джексону, однако полиция остановила их, применив перцовый газ. Американский музей естественной истории в Нью-Йорке объявил о решении демонтировать монумент 26-му президенту США Теодору Рузвельту. Инициативу поддержали местные власти. Однако президент США Дональд Трамп назвал данную меру «нелепой» и призвал сохранить исторический объект на прежнем месте.







Принял решение перенести памятники деятелям Конфедерации с территории Капитолия и губернатор штата Северная Каролина — во избежание новых акций со стороны демонстрантов. В Новом Орлеане активисты снесли бюст рабовладельца Джона Макдоно и сбросили его в реку.



На Аляске, помимо статуи Александра Баранова, под прицел попал и памятник британскому мореплавателю Джеймсу Куку. В городе Анкоридж подготовили петицию за демонтаж этого объекта. Мэр Итан Берковиц и председатель племенного совета Аарон Леггетт заявили в совместном письме, что «этот монумент — лишь один из многих символов, которые не отдают должного коренному населению Анкориджа в полной мере и справедливым образом».



«Как следствие, в рамках межправительственных отношений между муниципалитетом Анкоридж и деревней коренных жителей Эклутна мы пытаемся наладить процесс, который учитывает ключевую роль и суверенную власть местных племён, по мере того как мы стараемся более полным и справедливым образом отобразить прошлое Аляски», — говорится в письме.



«Пересмотр исторического прошлого»



По мнению декана факультета мировой политики МГУ Андрея Сидорова, в США сейчас «ведётся борьба с историей», которую «можно назвать откровенным кретинизмом».



«То, что происходит сейчас в Соединённых Штатах относительно пересмотра исторического прошлого и его уничтожения, ничем оправдать нельзя. Можно любить или не любить конфедератов, но в своё время установка соответствующих памятников была символом примирения внутри американского общества между Севером и Югом. И если радикально настроенные американцы сносят монументы своих отцов-основателей, то что уж говорить о статуе Александра Баранова. Для них это как красная тряпка для быка», — заявил эксперт в разговоре с RT.



При этом, по словам Сидорова, обвинения в адрес такой исторической фигуры, как Александр Баранов, «абсолютно необоснованны».



«Они звучат на фоне протестов против расизма в США вдобавок к антироссийской волне. Баранов был русским, поэтому он для местных властей Аляски и части населения автоматически становится плохим. А тут ещё активизировалась кампания по борьбе с «расизмом». Некоторые американцы считают, что раз власти США уничтожали коренное население Северной Америки, то так же поступали и русские, однако было далеко не так», — отметил аналитик.



Как уточнил Сидоров, к коренному населению Аляски во время Российско-американской компании по освоению новых территорий «относились как к своим».



«Не было никакого насильственного покорения в деятельности русских первопроходцев на Аляске. Жители этих земель для связи с цивилизацией начали учить русский язык, узнавать русскую культуру, нередки были и смешанные браки. Роль же Баранова была связана с хозяйственным освоением и с привлечением к этому коренного населения, занимавшегося в основном охотой и разными промыслами. По своей сути это была миссионерская деятельность», — констатировал эксперт.



Сидоров также считает, что в любом случае, «исходя из современных подходов к мироустройству, оценивать историческую фигуру сейчас — крайне глупое занятие».



«Следуя такой логике, нужно было бы тогда снести памятники всем и везде, поскольку некоторые исторические фигуры были рабовладельцами, конкистадорами или завоевателями», — сказал аналитик.



Подобной позиции придерживается и эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. В беседе с RT он заметил, что местные власти в США, в том числе и на Аляске, «идут на поводу у толпы», соглашаясь на демонтаж памятников, поскольку просто «хотят её утихомирить».



Протесты из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда Reuters © Brandon Bell



«В США сейчас наблюдается именно такой тренд. Идти наперекор мнению радикальной части общества на местах боятся. Тем более что в США сформировался антироссийский настрой. К тому же перенос памятника Баранову встраивается и во внешнеполитический американский мейнстрим», — сообщил эксперт.



Как подчёркивает Блохин, в реальности снос памятников «никогда не решал никаких проблем».



«Местные власти в США просто хотят замаскировать и скрыть социально-политические трудности, которые стали ещё более очевидными из-за ухудшившейся экономической ситуации вследствие пандемии коронавируса. Ведь легче снести памятники, чем ликвидировать источник проблем. Но такой подход только накаляет обстановку, ещё больше раскалывая Америку — на богатых и бедных, на Север и Юг, на республиканцев и демократов», — пояснил аналитик.



При этом эксперты прогнозируют, что ситуация в США вокруг сохранения исторического наследия будет только ухудшаться.



«Это будет происходить, поскольку баланс в обществе между различными социальными, этическими, религиозными, расовыми группами в Соединённых Штатах нарушен. А сейчас всё раскачивается настолько, что лодка изрядно начерпала воды и может пойти ко дну», — заключил Сидоров.



Авторы: Ирина Таран, Елизавета Комарова Совет американского города Ситка (штат Аляска) принял решение убрать из центрального парка статую Александра Баранова, который был правителем русских поселений в Северной Америке в конце XVIII — начале XIX века. Об этом говорится в резолюции, принятой местными властями.«Ассамблея города и округа Ситка приказывает в кратчайшие сроки переместить памятник Баранову в соответствующее место в музее Исторического общества Ситки в Harrigan Centennial Hall», — говорится в документе.Указывается также, что данная мера «позволит исчерпывающе представить исторический контекст, а также важные уроки, которые нужно донести до будущих поколений».Отмечается, что «заметное положение статуи Баранова в центральном месте скопления людей в Ситке продолжает вызывать разногласия» в местном сообществе.В тексте резолюции отмечается, что размещение памятника Баранову в центральной точке «рискует дать неверное послание жителям и посетителям Ситки». По мнению составителей документа, памятник «продолжает придавать нормальность» исторической фигуре, якобы причастной к «расовому разобщению, насилию и несправедливости».Как уточняется в документе, хотя известно, что Александр Баранов, «как директор Российско-американской компании, оставил неизгладимый след в истории Ситки», он якобы «непосредственно руководил порабощением тлинкитов и алеутов для охоты на пушных млекопитающих вплоть до практически полного их истребления».«Осуществлявшееся Барановым насилие эхом отзывается во времени, и отголоски этой исторической травмы до сих пор причиняют боль коренному народу», — уверены авторы резолюции.Ранее в Координационном совете организаций российских соотечественников США (КСОРС) заявляли, что демонтаж памятника Александру Баранову будет означать «стирание российского исторического наследия». КСОРС составил петицию за сохранение этого исторического объекта — её поддержали почти 6000 человек. В то время как петицию за снос монумента подписали на данный момент менее 3000.Требования убрать статую Александра Баранова из центра Ситки стали поступать на фоне массовых протестов против «расизма», начавшихся после гибели афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицией. Во многих городах США демонстранты на протяжении нескольких недель требуют демонтировать монументы, которые, по их мнению, олицетворяют расизм, или же сами пытаются их разрушить.Так, 4 июля протестующие в американском городе Балтиморе снесли статую Христофора Колумба и сбросили её в воду.В конце прошлого месяца в Вашингтоне активисты попытались снести памятник седьмому президенту США Эндрю Джексону, однако полиция остановила их, применив перцовый газ. Американский музей естественной истории в Нью-Йорке объявил о решении демонтировать монумент 26-му президенту США Теодору Рузвельту. Инициативу поддержали местные власти. Однако президент США Дональд Трамп назвал данную меру «нелепой» и призвал сохранить исторический объект на прежнем месте.Принял решение перенести памятники деятелям Конфедерации с территории Капитолия и губернатор штата Северная Каролина — во избежание новых акций со стороны демонстрантов. В Новом Орлеане активисты снесли бюст рабовладельца Джона Макдоно и сбросили его в реку.На Аляске, помимо статуи Александра Баранова, под прицел попал и памятник британскому мореплавателю Джеймсу Куку. В городе Анкоридж подготовили петицию за демонтаж этого объекта. Мэр Итан Берковиц и председатель племенного совета Аарон Леггетт заявили в совместном письме, что «этот монумент — лишь один из многих символов, которые не отдают должного коренному населению Анкориджа в полной мере и справедливым образом».«Как следствие, в рамках межправительственных отношений между муниципалитетом Анкоридж и деревней коренных жителей Эклутна мы пытаемся наладить процесс, который учитывает ключевую роль и суверенную власть местных племён, по мере того как мы стараемся более полным и справедливым образом отобразить прошлое Аляски», — говорится в письме.По мнению декана факультета мировой политики МГУ Андрея Сидорова, в США сейчас «ведётся борьба с историей», которую «можно назвать откровенным кретинизмом».«То, что происходит сейчас в Соединённых Штатах относительно пересмотра исторического прошлого и его уничтожения, ничем оправдать нельзя. Можно любить или не любить конфедератов, но в своё время установка соответствующих памятников была символом примирения внутри американского общества между Севером и Югом. И если радикально настроенные американцы сносят монументы своих отцов-основателей, то что уж говорить о статуе Александра Баранова. Для них это как красная тряпка для быка», — заявил эксперт в разговоре с RT.При этом, по словам Сидорова, обвинения в адрес такой исторической фигуры, как Александр Баранов, «абсолютно необоснованны».«Они звучат на фоне протестов против расизма в США вдобавок к антироссийской волне. Баранов был русским, поэтому он для местных властей Аляски и части населения автоматически становится плохим. А тут ещё активизировалась кампания по борьбе с «расизмом». Некоторые американцы считают, что раз власти США уничтожали коренное население Северной Америки, то так же поступали и русские, однако было далеко не так», — отметил аналитик.Как уточнил Сидоров, к коренному населению Аляски во время Российско-американской компании по освоению новых территорий «относились как к своим».«Не было никакого насильственного покорения в деятельности русских первопроходцев на Аляске. Жители этих земель для связи с цивилизацией начали учить русский язык, узнавать русскую культуру, нередки были и смешанные браки. Роль же Баранова была связана с хозяйственным освоением и с привлечением к этому коренного населения, занимавшегося в основном охотой и разными промыслами. По своей сути это была миссионерская деятельность», — констатировал эксперт.Сидоров также считает, что в любом случае, «исходя из современных подходов к мироустройству, оценивать историческую фигуру сейчас — крайне глупое занятие».«Следуя такой логике, нужно было бы тогда снести памятники всем и везде, поскольку некоторые исторические фигуры были рабовладельцами, конкистадорами или завоевателями», — сказал аналитик.Подобной позиции придерживается и эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. В беседе с RT он заметил, что местные власти в США, в том числе и на Аляске, «идут на поводу у толпы», соглашаясь на демонтаж памятников, поскольку просто «хотят её утихомирить».«В США сейчас наблюдается именно такой тренд. Идти наперекор мнению радикальной части общества на местах боятся. Тем более что в США сформировался антироссийский настрой. К тому же перенос памятника Баранову встраивается и во внешнеполитический американский мейнстрим», — сообщил эксперт.Как подчёркивает Блохин, в реальности снос памятников «никогда не решал никаких проблем».«Местные власти в США просто хотят замаскировать и скрыть социально-политические трудности, которые стали ещё более очевидными из-за ухудшившейся экономической ситуации вследствие пандемии коронавируса. Ведь легче снести памятники, чем ликвидировать источник проблем. Но такой подход только накаляет обстановку, ещё больше раскалывая Америку — на богатых и бедных, на Север и Юг, на республиканцев и демократов», — пояснил аналитик.При этом эксперты прогнозируют, что ситуация в США вокруг сохранения исторического наследия будет только ухудшаться.«Это будет происходить, поскольку баланс в обществе между различными социальными, этическими, религиозными, расовыми группами в Соединённых Штатах нарушен. А сейчас всё раскачивается настолько, что лодка изрядно начерпала воды и может пойти ко дну», — заключил Сидоров.Авторы: Ирина Таран, Елизавета Комарова russian.rt.com Категории: общество, в мире, чп и криминал, история Ключевые слова: Россия, война, США, снос, протесты, памятники, войска — статья прочитана 94 раза Комментарии