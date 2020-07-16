Очевидец согласился дать показания о присутствии военных самолетов при крушении MH17 🔊 Воспроизвести



Свидетель Артем Трясков, который сообщал о том, что в день крушения Boeing в Донбассе в небе находились военные самолеты, заявил о готовности дать показания в суде под присягой.



Журналист Яна Ерлашова взяла у Тряскова интервью, которое было опубликовано Bonanza Media.



Трясков подчеркнул, что готов дать показания официальным лицам, ведущим расследование, передает



Платформа Bellingcat утверждала, что очевидец отказался общаться с ее журналистом. Bellingcat трактовала отказ как доказательство того, что свидетель лжет об истребителях в небе.



Трясков, комментируя ситуацию с Bellingcat, заявил: «Все – неправда». Он пояснил, что с ним через соцсеть связался «какой-то непонятный человек», представившийся журналистом. На странице этого журналиста не было «ни одной фотографии», при этом было «написано, что станица несколько раз удалялась, восстанавливалась». Свидетель Артем Трясков, который сообщал о том, что в день крушения Boeing в Донбассе в небе находились военные самолеты, заявил о готовности дать показания в суде под присягой.Журналист Яна Ерлашова взяла у Тряскова интервью, которое было опубликовано Bonanza Media.Трясков подчеркнул, что готов дать показания официальным лицам, ведущим расследование, передает ВЗГЛЯД со ссылкой на ТАСС.Платформа Bellingcat утверждала, что очевидец отказался общаться с ее журналистом. Bellingcat трактовала отказ как доказательство того, что свидетель лжет об истребителях в небе.Трясков, комментируя ситуацию с Bellingcat, заявил: «Все – неправда». Он пояснил, что с ним через соцсеть связался «какой-то непонятный человек», представившийся журналистом. На странице этого журналиста не было «ни одной фотографии», при этом было «написано, что станица несколько раз удалялась, восстанавливалась». «Мало ли кто он такой. Конечно, я ему напишу, что ничего не видел и ничего не знаю», – сказал Трясков, отметив, что за журналиста себя мог выдавать и сотрудник Службы безопасности Украины.



Если бы вопросы задавал «какой-то эсбэушник», сказал Трясков, были все основания опасаться за свою жизнь, хотя он просто «вышел невовремя из дома, посмотрел вверх и увидел два (военных) самолета, которые разлетались в разные стороны».







Напомним, основатели платформы для независимых журналистов Bonanza Media Яна Ерлашова и Макс ван дер Верфф нашли новых свидетелей, которые сообщили, что во время крушения Boeing в Донбассе в небе находились военные самолеты. vz.ru Категории: общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: суд, авиакатастрофа, расследование, Гаага, MH17, свидетель География: Украина — статья прочитана 180 раз Комментарии