Российские пранкеры Вован и Лексус позвонили президенту Польши от имени генсека ООН 🔊 Воспроизвести президент Польши Анджей Дуда © Aleksandra Szmigiel/REUTERS



Пранкеры поздравили Анджея Дуду с победой на выборах и обсудили с ним ряд насущных вопросов, сообщает



Переизбранный на второй срок президент Польши Анджей Дуда стал жертвой российских пранкеров, которые позвонили главе польского государства после второго тура выборов, представившись генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Эту информацию подтвердил в среду польский Президентский дворец и сам глава государства.



За розыгрышем стоят российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус). Они позвонили польскому лидеру в понедельник и выдали себя за генсека ООН, поздравив Дуду с победой на выборах и обсудив ряд насущных вопросов. В частности, выдававший себя за Гуттериша пранкер поделился впечатлениями о дегустации известной польской водки под названием "зубровка". Пранкеры поздравили Анджея Дуду с победой на выборах и обсудили с ним ряд насущных вопросов, сообщает ТАСС Переизбранный на второй срок президент Польши Анджей Дуда стал жертвой российских пранкеров, которые позвонили главе польского государства после второго тура выборов, представившись генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Эту информацию подтвердил в среду польский Президентский дворец и сам глава государства.За розыгрышем стоят российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус). Они позвонили польскому лидеру в понедельник и выдали себя за генсека ООН, поздравив Дуду с победой на выборах и обсудив ряд насущных вопросов. В частности, выдававший себя за Гуттериша пранкер поделился впечатлениями о дегустации известной польской водки под названием "зубровка". "Во время разговора я понял, что что-то не так. Генеральный секретарь так хорошо не выговаривает слово "зубровка", хотя голос был очень похож", - написал Дуда в Twitter, сопроводив запись смеющимся смайликом.



Расследование



Обстоятельства этого инцидента выясняют польские спецслужбы. В частности, все пытаются выяснить, как в принципе могло дойти до соединения главы государства с пранкерами.



Пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын информировал, что сотрудник польского представительства в ООН проверил поступившую просьбу о разговоре, после чего звонок был переведен на канцелярию польского президента.



Детали разговора



В ходе беседы пранкеры спросили Дуду об эпидемиологической ситуации в стране и возможных источниках коронавируса. Польский лидер сказал, что "возможно, это Украина". "Потому что у нас много людей из Украины", - указал он, подчеркнув, что случаев заражения немного и "ситуация под контролем".



Пранкеры спросили Дуду и о ситуации с памятниками Красной армии, которые массово демонтируются в Польше в последние годы. Польский президент заверил, что Варшава "не воюет с памятниками". "У нас было несколько случаев, но только несколько. Это не большая проблема", - добавил он.



На вопрос, не планирует ли Польша вернуть часть территории Украины, Львов, Дуда заверил, что эта тема "не является предметом политической дискуссии в Польше". "Мы не обсуждаем этого. Ни одна политическая сила об этом не говорит", - отметил польский лидер.



Выборы



Президентские выборы в Польше завершились 12 июля. Государственная избирательная комиссия после подсчета голосов информировала, что большинство голосов набрал Дуда. Он получил 51,03% голосов. Его конкурент от крупнейшей в республике оппозиционной партии "Гражданская платформа" - мэр Варшавы Рафал Тшасковский - завоевал 48,97% голосов. ТАСС Категории: политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: генсек, ООН, пранкеры, Дуда География: Польша — статья прочитана 236 раз Комментарии