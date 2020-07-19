Такая долгая война Севера… 320 лет назад началась Северная война 🔊 Воспроизвести Михаил Ломоносов. Мозаичное полотно «Полтавская баталия». Для выкладывания мозаики учёному потребовалась помощь семерых рабочих и художника. Нанятый живописец подготовил картонную основу с изображением, так как Ломоносов не обладал навыками рисования. Но непосредственно саму работу с разноцветными стеклянными кусочками выполнял автор задуманного произведения. Результатом стало громадное панно приблизительно в 6,5 метра шириной и в высоту – около 5 метров. Изображало оно финальный эпизод сражения Полтавской битвы.



11 февраля 1700 года войска короля Речи Посполитой и курфюста саксонского Августа II вторглись в шведскую Ливонию (историческая область на территории современных Латвии и Эстонии). Это было началом войны, вошедшей в историю под названием Северной. В январе 1700 года в Северной Европе возникло два военно-политических союза. 13 января 1700 года в Гааге был подписан союзный договор между Швецией, Англией и Голландией. Но ещё в конце 1699 года возник так называемый «Северный союз» между Речью Посполитой (на основе Люблинской унии в 1569 году Польша и Литва образовали республику двух народов – Речь Посполита), Данией и Россией.



Молодые монархи этих государств - король Речи Посполитой и курфюст саксонский Август II, избранный на этот пост в 1697 году в возрасте 27 лет, а также король Дании Фредерик IV, вступивший на престол в 1699 году в возрасте 28 лет, и царь России Пётр I, в 24 года ставший в январе 1696 года после смерти царя Иоанна Алексеевича полноправным российским государём, решили вступить в войну со Швецией с целью возвращения себе ранее принадлежавших им территорий.



Швеция в то время господствовала в Балтийском регионе. Ей принадлежали Карелия, Ингерманладия (сокращённо – Ингрия), Эстляндия, Лифляндия (территория бывшего Ливонского ордена, в состав которого входила большая часть земли сегодняшней Латвии и южная часть Эстонии), значительная часть Северной Германии (Бремен, Верден, Померания, остров Рюген).



Монархи этих трёх государств считали, что новый король Швеции Карл XII слишком молод и неопытен, а ему в 1700 году действительно было только 17 лет. Сильные же государства Европы – Англия, Голландия, Франция и Австрия готовились к войне за испанский престол (1700-1711 гг.) и не стали бы вмешиваться в конфликт из-за Балтики. В Испании умер бездетный король и трон пустовал. Эти страны готовились к войне и за трон, и за испанские колонии. Время, как считали государи «Северного союза», очень удачное. Планировалось напасть на Швецию одновременно.



Причины же территориальных претензий этих государств к Швеции были следующие: король Речи Посполитой и курфюст саксонский Август II хотел вернуть себе территорию бывшего Ливонского ордена. Она вошла в состав Литвы после завершения Ливонской войны в 1651 году, а с 1569 года - и в состав Речи Посполитой.



Но Швеция имела свои виды на Ливонию. В 1621 году шведский король Густав II Адольф на 158 судах с 24 тысячами солдат отплыл из Швеции и напал на Речь Посполитую. Война закончилась поражением Речи Посполитой, и в 1629 году было подписано Альтмаркское соглашение, по которому большая часть Ливонии отошла к Швеции.



Со своей стороны Дания имела виды на герцогство Шлезвиг–Гольштинию, вассала шведской короны. Его правитель, герцог Фридрих, был женат на сестре Карла XII. Он, надеясь на покровительство шведов, ввёл свои войска в спорный, приграничный с Данией район. Датский король Фредерик IV желал вернуть себе не только спорный район, но и присоединить к королевству всё герцогство, а также шведскую Померанию.



Россия же считала себя насильственно отторгнутой от выхода к Балтийскому морю. Ещё в древние времена в Восточной Прибалтике сооружались русские крепости. Великий князь Ярослав Мудрый (христианское имя – Юрий), разбив вой­ско эстов, в 1026 году построил в Ливонии город Юрьев (позже немецкий Дерпт, ныне Тарту).



Город имел стратегическое значение. Оттуда корабли могли выплыть в реку Пярну, а затем в Ливонский (ныне Рижский) залив Балтийского моря. Считается, что тогда же на берегу Финского залива был построен город Колывань (позже немецкий Ревель, ныне Таллин).



К 1030 году Ярослав Мудрый утвердил свою власть на всей территории Эстляндии. Эсты стали данниками русских князей. Следует отметить, что русские, в отличие от немцев, ограничивались лишь сбором дани, практически не вмешиваясь в быт и религиозные верования населения Прибалтики.



Непосредственно граничила с Ливонией и Эстляндией Новгородская Русь, в состав которой входила Карелия и ко второй половине XII века земли, расположенные у берегов Финского залива и по реке Неве: Водская и Ижорская земля или Ингрия. Она была одной из пятин «Господина Великого Новгорода» - «Водской пятиной».



По реке Неве, вытекающей из Ладожского озера, корабли свободно плыли до Финского залива, куда она впадала. У истоков Невы была построена крепость Орешек (позже шведский Нотебург, а при Петре I Шлиссельбург – Ключгород).



Благодаря этим городам-крепостям русские князья имели доступ к Балтийскому морю.



Граница же русских земель и Ливонского ордена проходила по реке Нарове (Нарве), что вытекает из Чудского озера и тоже впадает в Финский залив. На левом берегу, недалеко от её устья, где удобная, глубокая гавань, русскими был построен город Ругодив (позже на его месте ливонцами была построена крепость Нарва). Уже при Иване III на правом берегу, прямо напротив вражеской крепости, была построена своя крепость, получившая название Ивангород.



Сначала немцы, потом датчане, а затем и шведы постепенно вытеснили русских из Эстляндии и Ингрии.



Так ещё в 1219 году немецкие рыцари совместно с королём Дании Вольдемаром II Победоносным захватили север Эстляндии и на месте старинного города Колывань построили крепость Ревель. Эсты стали её называть по-своему - Таллин, что в переводе означает «датский город».



Захватив г. Юрьев, немецкие рыцари переименовали его в Дерпт.



Уже в начале XVII века Россия, не сумев оказать сопротивления Швеции, потеряла эти земли. 27 февраля 1617 года в деревне Столбово (между Тихвином и Ладогой) был подписан Столбовский мирный договор. Мир «невольный», как говорили русские. Шведы получили всё, что хотели: Ингрию, Карелию, ещё и Ивангород, Ям, Копорье и Орешек. При этом Россия отказывалась от прав на Ливонию и Эстляндию.



Пётр I и его окружение не смирились с отторжением от России этих земель, хотели вернуть их и получить доступ к Балтийскому морю.



Как уже упоминалось, союзники решили напасть на Швецию одновременно. Но Пётр I предупредил Речь Посполитую и Данию, что сможет объявить войну Швеции только после подписания мирного договора с Турцией. Но переговоры с ней затягивались.



Первым не выдержал условий договора король Речи Посполитой Август II.



В начале февраля 1700 года войска Речи Посполитой выступили из литовского городка Йонишкис и 11 февраля вторглись в шведскую Ливонию. Так началась война, вошедшая в мировую историю под названием Северной. Войска Речи Посполитой взяли Кокенгауз, с ходу овладели крепостью Денамюнде и осадили Ригу.



В свою очередь, 17 марта войска Дании вторглись в герцогство Шлезвиг-Гольштинию. Его герцог Фридрих бежал в Стокгольм и стал просить помощи у Карла XII.



Таким образом, одновременного удара по Швеции не получилось.



Союзники недооценили 17-летнего короля Швеции Карла XII. Но это был уже не мальчик, а муж.



Он с детства изучал военное дело, мечтал о подвигах. От природы был одарён очень важными качествами, приносящими военный успех: находчив в бою, быстр, необычайно решителен, лично храбр. Очень силён если не как стратег, то, безусловно, как тактик.



Карл XII был вынослив физически, молчаливо терпел долгое отсутствие пищи и даже воды. Его воздержанность, суровый, спартанский образ жизни, недоступность соблазнам – всё это внушало к нему уважение в войсках.



Но всего этого союзники не знали. Необходимо сказать несколько слов о тогдашней Швеции и её армии.



Швеция уже тогда была промышленно развитым государством. Рудники и заводы – железные и медные – работали хорошо: металлами, изделиями из них, в том числе оружием шведы торговали со всей Европой.



И армия была великолепной. Строгая дисциплина и неустанная военная выучка отличали шведское воинство. Стойкость, выдержка, храбрость в бою, умение безропотно переносить все невзгоды, трудности и опасности долгих переходов – всё это поражало современников.



Военный флот не хуже: 42 линейных корабля, 12 фрегатов да ещё 900 торговых судов, которые в любой момент можно было вооружить артиллерией. Швеция была хозяином Балтийского моря.



Надежды союзников, что при новом юном короле в государстве и в войсках будет царить беспорядок, не оправдались.



Известие о нападение Речи Посполитой и Дании на свои владения Карл XII получил во время охоты. Он был в восторге, для него это был сигнал для свершения мечты.



Он решил не давать возможности противникам объединиться и разбить их поодиночке.



Вечером 13 апреля 1700 года Карл XII простился с бабушкой и двумя сёстрами, обманув их, сказав, что едет веселиться в дворец Кунгсер. Переправившись ночью на кораблях через пролив Зунд в Данию, 15-тысячное войско шведов осадило столицу Дании Копенгаген.



Большая часть войск датчан находилась в Шлезвиг-Гольштинии, город некому было защищать. И Фредерик IV предложил Карлу XII мир, признав все притязания гольштинского герцога и обязуясь заплатить ему 200 000 талеров. Естественно, Дания отказалась от союза с Россией и Речью Посполитой. Это произошло как раз в тот день, когда Пётр I получил сообщение о подписании мирного договора с Турцией. Россия вступила в войну со Швецией на второй день после известия о подписании этого договора – 9 августа 1700 года.



Пётр I начал военную кампанию осадой Нарвы, рассчитывая вбить клин между частями шведской армии, расположенными в Лифляндии–Эстляндии и Ингрии. Но только в октябре русские войска подошли к шведской крепости и осадили её.



В свою очередь, Карл XII пошёл к Пернове (сегодняшний Пярну), намереваясь, прежде всего, разделить врагов и нанести удар по войскам Речи Посполитой. Узнав об этом, Август II поспешил снять осаду Риги и отошёл на юг, чтобы уклониться от неприятного «разговора».



Тогда Карл XII, не мешкая, двинулся к Нарве «поговорить» с третьим противником.



Что же представляла из себя тогдашняя русская армия? Она состояла в основном из вчерашних стрельцов, мало владевших средствами и опытом для ведения войны против такого сильного противника, было в ней много новобранцев. Только два гвардейских полка – Семёновский и Преображенский, были подготовлены для ведения современной войны.



Русское командование находилось в руках случайно подвернувшегося, хотя и получившего превосходные рекомендации герцога де Кроа. Он привёз с собой из Вены 80 своих офицеров. Их распоряжения плохо понимали русские офицеры, не говоря уже о солдатах. Ружья были плохие, пушки тоже. Они нередко разрывались и убивали прислугу.



Доставка провианта была так поставлена, что солдаты некоторых полков не ели сутки как раз перед моментом нападения на них Карла XII.



На рассвете 19 ноября, в сильную метель, 12-тысячное войско шведов незаметно приблизилось к русским позициям и внезапно атаковало 35-тысячную армию Петра I. Несколько полков пехоты и конницы, не выдержав шведского натиска, обратилось в бегство. Бежать надо было через реку. Кавалеристы спасались вплавь, пехота ринулась на мост, тот не выдержал скопления людей, обвалился, множество солдат упало в воду.



Шведы с берега расстреливали тонущих из ружей, по словам Карла XII, «как уток». Стойко держались только Семёновский и Преображенский гвардейские полки да дивизия генерала Вейде (Адам Вейде с молодости был в потешных войсках Петра I, там и постигал вместе с царём военное дело). Именно благодаря этим частям бой длился так долго: с утра до тёмной ночи.



Командующий русскими войсками герцог де Кроа оказался не только бездарным полководцем, но и предателем. Он не смог установить связь со стойко сражавшимися полками и дивизией Вейде и поспешил капитулировать.



Условия капитуляции герцога де Кроа были такие: русские получат свободный выход с оружием через реку, на все четыре стороны. Карл XII согласился.



Войско Петра I потеряло убитыми 8 тысяч человек, 4 тысячи были взяты в плен или разбежались по лесам, 23 тысячи капитулировало.



Сам царь Пётр I во время битвы находился в Новгороде и ничем помочь своим войскам не мог.



Следует отметить, что, разграбив русский лагерь, часть шведских солдат нашла запасы вина, и напилась до потери боеспособности. В этот момент Карл XII был также близок к победе, как и к поражению. Он, зная состояние своего войска, именно поэтому так сразу и согласился на условия капитуляции русской армии. Всю ночь шведы наводили мост, чтобы спровадить русских подальше от Нарвы.



Ещё до рассвета остатки Семёновского и Преображенского полков в полном порядке и с оружием переправились на правый берег Нарвы. И тут Карл XII нарушил обещание: остальные полки должны были перед мостом складывать оружие. Больше того, шведский король оставил у себя в плену генералов и офицеров – около 700 человек.



Шведам достались 145 пушек, 28 мортир, 6 гаубиц, то есть вся русская артиллерия, а также 20 знамён. Полное поражение русских, стремительная победа шведов.



Европа славила юного – уже восемнадцатилетнего - полководца Карла XII. Таким вот неудачным вышел 1700 год для трёх союзников: Речи Посполитой, Дании и России.



Карлу XII громкая победа у Нар­вы сослужила, однако, недобрую службу. Он самым серьёзным образом поверил в свою полководческую звезду. В нём поселилось самое страшное для вое­начальника – пренебрежение к противнику.



Умудрённые шведские генералы советовали своему королю идти вглубь России. Деморализованное русское войско бредёт к Новгороду, без ружей и артиллерии, без командиров. Самое время нанести окончательный удар по Петру I.



Карл XII соглашался с такой оценкой обстановки: он считал русские войска никуда не годными. Но он думал, что на производство новых ружей и пушек у Петра I уйдёт много времени. Поэтому поход на Россию Карл XII отложил на недалёкое будущее, решив вначале разгромить короля Речи Посполитой Августа II (что и произошло в битве под Ригой 17 июня 1701 года. Разбитое войско Августа II отступило в Литву, а уже в июле туда же хлынула шведская армия).



В такой очерёдности действий был и резон: победив Августа II, шведы обезопасили себя с тыла в долгом походе на Москву. Карл XII тогда ещё не понял, что именно Россия станет для него основным соперником Оставив гарнизоны в Ингрии, Карл XII остался зимовать в Эстляндии.



Но Пётр I не впал в уныние, не опустил руки, не отказался от намерения пробить выход к Балтийскому морю.



Он начал создавать новую современную регулярную армию, во главе которой старался ставить своих русских офицеров. Строились новые металлургические и оружейные заводы. На эти нужды снимали даже церковные колокола, это более всего поражало воображение современников. И первый, пускай маленький, но успех не заставил себя ждать.



Уже в конце 1701 года войска под командованием Бориса Шереметева разбили у селения Эрастфер, что в 50 км от Дерпта, восьмитысячный отряд шведов под командованием генерала Шлиппенбаха. Только убитыми шведы потеряли 3 тысячи человек. Пётр I ликовал: он произвёл Шереметева в фельдмаршалы, щедро наградив также солдат и офицеров.



Тогда ещё никто не знал, что эта война затянется на 21 год.



Впереди было возвращение Ингрии, строительство Санкт-Петербурга, Полтавский бой, Гангутское морское сражение, высадка русского десанта в Швеции с прямой угрозой Стокгольму и полное поражение Швеции.



30 августа 1721 года в городе Ништад Россия и Швеция подписали мирный договор. Виктор ТЕРЁШИН, Вильнюс , специально для «Обзора» Категории: история Ключевые слова: Северная война Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1227 — статья прочитана 108 раз Комментарии