Вильнюс освободили 13 июля, а разминировали 2 августа 🔊 Воспроизвести Директива Ставки Верховного Главнокомандования от 4 июля 1944 года № 220126, адресованная командующему войсками 3-го Белорусского фронта, определила «развитие наступления на Вильно». Была поставлена ближайшая задача воинским соединениям фронта – «не позже 10-12 июля овладеть Вильно и Лидой».



«Не позже» – так не позже. Правда, из директивы не ясно, что должно быть освобождено 10-го, а что - 12 июля.



Уже 9 июля Сталин поздравлял войска 3-го Белорусского фронта, которые «в результате умелого манёвра конницы, танков и пехоты овладели городом Лида». На очереди – Вильно.



...Первая информация об изгнании из Вильнюса немецко-фашистских войск появилась в 21 час 30 минут 10 июля 1944 года в боевом донесении командования 65-го стрелкового корпуса (ск) командующему 5-й армии: «Доношу, что в 20.00 10.7.44 г. 65-й ск во взаимодействии с 3-м мехкорпусом, окружив и уничтожив противника, овладели городом Вильнюс. Остались отдельные разрозненные группы противника в зданиях и подвалах, которые окружены и уничтожаются. «Не позже» – так не позже. Правда, из директивы не ясно, что должно быть освобождено 10-го, а что - 12 июля.Уже 9 июля Сталин поздравлял войска 3-го Белорусского фронта, которые «в результате умелого манёвра конницы, танков и пехоты овладели городом Лида». На очереди – Вильно....Первая информация об изгнании из Вильнюса немецко-фашистских войск появилась в 21 час 30 минут 10 июля 1944 года в боевом донесении командования 65-го стрелкового корпуса (ск) командующему 5-й армии: «Доношу, что в 20.00 10.7.44 г. 65-й ск во взаимодействии с 3-м мехкорпусом, окружив и уничтожив противника, овладели городом Вильнюс. Остались отдельные разрозненные группы противника в зданиях и подвалах, которые окружены и уничтожаются.



Таким образом, согласно этому донесению, столица Литвы освобождена. Однако Ставка и лично товарищ Сталин не спешат поздравлять войска 3-го Белорусского фронта с этой победой. Ведь ещё «остались отдельные разрозненные группы противника в зданиях и подвалах, которые окружены и уничтожаются».



На уничтожение «отдельных групп» потребовалось ещё три дня напряжённых боев. Соответственно, и до московского салюта оставалось три дня.



Интересно отметить, что в тот же день, спустя два часа после донесения в штаб армии о взятии города, командование 65-го стрелкового корпуса направило приказ своим подчинённым - командирам 144-й и 97-й стрелковых дивизий, в котором говорилось:



«…Навести в городе полный порядок, установив по улицам усиленные патрули от 5-7 человек. Установить надёжную охрану мостов, находящихся в городе.



…Не допустить барахольства и пьянства среди личного состава частей.



…Особенно обратить внимание на уничтожение оставшихся очагов противника».







Факт освобождения Вильнюса 10 июля не нашёл подтверждения и на страницах советских газет того времени.



Юстас Палецкис в статье «Из записок военного времени» так описывает события тех дней:



«9 июля. (…) Пишу статью в газету «Известия» о Вильнюсе, ибо уже ожидался салют в честь его освобождения. (…) Сегодня страница «Известий» целиком посвящена освобождению Литвы. Об освобождении Вильнюса информация не поступала. Бои идут в городе. Партизаны сообщают, что в Вильнюсе пожары и мародёрство. Сегодня на радио наговорил обращение для «Последних известий» об освобождении Вильнюса, которое всё ещё ожидают.



11 июля. (…) Из ЦК ВКП(б) мне сообщили, что сегодня предусмотрен салют в честь освобождения Вильнюса. Радуемся, поздравляем друг друга, принимаем поздравления по телефону. Однако приближается 22.00, а салюта нет. Оказалось, что немцы всё ещё держатся в центре города и на горе Гядиминаса.



13 июля. Сегодня объявлен приказ И. Сталина об освобождении Вильнюса. В 22.30 салют осветил московское небо».



В своих воспоминаниях Мечисловас Гедвилас, бывший после войны главой Совета министров Литвы, пишет, что недалеко от Вильнюса ему удалось найти штаб генерала Черняховского и познакомиться с генералом, который очень переживал, что ему не удалось быстро освободить Вильнюс и с меньшими потерями. «Жалко город, – сказал он, – но, не желая этого, нам пришлось подвергнуть его мощному артобстрелу, так как в городе закрепились сильные вражеские группировки».



В 16.00 13 июля командир 65-го ск отправил командующему 5-й армией очередное боевое донесение об освобождении Вильнюса:



«1. К 16.00 13.07.44 г. город ВИЛЬНЮС войсками корпуса полностью очищен от войск противника.



2. В боях за город ВИЛЬНЮС уничтожено более 8000 и захвачено в плен более 5000 солдат и офицеров противника.



3.Подробные данные о трофеях и потерях уточняются и будут отправлены специальной сводкой».











Спустя сутки в 18.00 14 июля в очередном боевом донесении 65-го корпуса указаны точные данные: «1. Части корпуса в результате упорных боев с 20.00 7.7.44 г.



окружили вильнюсскую группировку противника и к 16.00 13.7. 44 г. закончили её уничтожение. Город Вильнюс полностью освобождён.



В результате пятидневных упорных уличных боёв за уничтожение окружённой группировки противника города Вильнюс соединениями корпуса уничтожено: до 13 283 солдат и офицеров ... Пленено солдат и офицеров – 7104».



Потери корпуса с 7 по 12 июля составили: убито – 449 человек, ранено - 1400. Численный состав 65 корпуса на 15.7.44 г. составлял 14092 солдата и офицера.



И хотя на бумаге город был освобождён к 16.00, но в районе горы Гядиминаса атаки продолжались. Этот исторический центр гитлеровцы использовали как укреплённый опорный и наблюдательный пункт, дающий возможность обстреливать всё вокруг. Замковую гору гитлеровцы опоясали тремя ярусами окопов, обнесли заграждениями из колючей проволоки, заминировали, защитили другими различными препятствиями. В стенах древней башни они пробили амбразуры для своих пулемётов.



Двое суток длились бои за этот опорный пункт. Выстрелы на этой горе затихли лишь к исходу 13 июля. Это был последний очаг сопротивления противника. Теперь Вильнюс был полностью освобождён.



13 июля, в 23 часа 30 минут, в честь освобождения Вильнюса Москва салютовала двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами из трёхсот двадцати четырёх орудий доблестным войскам 3-го Белорусского фронта.











Из города были изгнаны немецкие солдаты, но в городе осталось большое количество неразорвавшихся боеприпасов, которые встречаются и по сегодняшний день. Немцы при отступлении оставили немалое количество заминированных объектов.



13 июля 1944 года 20-й ОШИСБ (отдельный штурмовой инженерно-сапёрный батальон) получил задачу на разминирование Вильнюса.



14 июля личный состав всех трёх рот батальона производил разведку восточной части Вильнюса на предмет минирования. Границы разминирования: река Вилия до Зелёного моста - ул. Вильнюсская – ул. Варту – ул. Канкиню и далее по дороге на город Лида.



В этот день разведкой были обнаружены признаки минирования Большого концертного зала (огромное наличие разбросанных принадлежностей для взрыва).



Сапёры также обнаружили признаки минирования железной дороги в районе вокзала (наличие взрывчатых веществ и принадлежностей).



15 июля в течение дня производили разминирование восточной части Вильнюса. За день проверено здание театра, здание монастыря, здание школы, здание прачечной, здание больницы... В доме №1 на ул. Гядиминаса на чердаке обнаружено 94 мины.



В этот день было собрано и складировано: а) тол – 36 коробок, б) детонаторы – 250 штук, в) бикфордов шнур – 80 м, г) ручные гранаты – 50 шт., д) авиабомбы – 12 шт., е) артснаряды - 203 шт.



16 июля на ул. Гядиминаса, 35 были обезврежены две невзорвавшиеся авиабомбы по 150 кг.



20 июля - здание бывшего отдела немецкой пропаганды (в замке Гядиминаса), Гядиминовский замок на Замковой горе были очищены от взрывчатых веществ. За день вывезли на склад 255 артиллерийских снарядов и миномётных мин.



21 июля обезврежены и вывезены за город две авиабомбы по 150 кг, несколько ящиков с ручными гранатами ... Проверено на минирование здание Совнаркома, бани и ещё 9 кварталов города.











22 июля было проверено 13 городских кварталов...



24 июля проверено 16 городских кварталов. В 98 зданиях обезврежено и вывезено за черту города и уничтожено 1500 артиллерийских снарядов и мин, 25 ящиков ручных гранат...



27 июля обезврежено 1100 артиллерийских снарядов и мин ...



30 июля обезврежено 358 артиллерийских снарядов и мин и 4 неразорвавшиеся авиабомбы по 150 кг.



31 июля – проверено 98 домов и обезврежено 6780 артснарядов и мин, 286 ручных гранат.



2 августа 1944 года 20-й ОШИСБ выполнил поставленную задачу по разминированию Вильнюса. Город полностью очищен от мин, сюрпризов, авиабомб и других взрывных веществ.



Начальник опергуппы разминирования г. Вильнюса майор Струсовский разминированную часть города передал по акту коменданту города и председателю Горсовета.



Уничтожено 3000 солдат и офицеров, взято – 600 солдат и офицеров. Трофеи подсчитываются».Таким образом, согласно этому донесению, столица Литвы освобождена. Однако Ставка и лично товарищ Сталин не спешат поздравлять войска 3-го Белорусского фронта с этой победой. Ведь ещё «остались отдельные разрозненные группы противника в зданиях и подвалах, которые окружены и уничтожаются».На уничтожение «отдельных групп» потребовалось ещё три дня напряжённых боев. Соответственно, и до московского салюта оставалось три дня.Интересно отметить, что в тот же день, спустя два часа после донесения в штаб армии о взятии города, командование 65-го стрелкового корпуса направило приказ своим подчинённым - командирам 144-й и 97-й стрелковых дивизий, в котором говорилось:«…Навести в городе полный порядок, установив по улицам усиленные патрули от 5-7 человек. Установить надёжную охрану мостов, находящихся в городе.…Не допустить барахольства и пьянства среди личного состава частей.…Особенно обратить внимание на уничтожение оставшихся очагов противника».Факт освобождения Вильнюса 10 июля не нашёл подтверждения и на страницах советских газет того времени.Юстас Палецкис в статье «Из записок военного времени» так описывает события тех дней:«9 июля. (…) Пишу статью в газету «Известия» о Вильнюсе, ибо уже ожидался салют в честь его освобождения. (…) Сегодня страница «Известий» целиком посвящена освобождению Литвы. Об освобождении Вильнюса информация не поступала. Бои идут в городе. Партизаны сообщают, что в Вильнюсе пожары и мародёрство. Сегодня на радио наговорил обращение для «Последних известий» об освобождении Вильнюса, которое всё ещё ожидают.11 июля. (…) Из ЦК ВКП(б) мне сообщили, что сегодня предусмотрен салют в честь освобождения Вильнюса. Радуемся, поздравляем друг друга, принимаем поздравления по телефону. Однако приближается 22.00, а салюта нет. Оказалось, что немцы всё ещё держатся в центре города и на горе Гядиминаса.13 июля. Сегодня объявлен приказ И. Сталина об освобождении Вильнюса. В 22.30 салют осветил московское небо».В своих воспоминаниях Мечисловас Гедвилас, бывший после войны главой Совета министров Литвы, пишет, что недалеко от Вильнюса ему удалось найти штаб генерала Черняховского и познакомиться с генералом, который очень переживал, что ему не удалось быстро освободить Вильнюс и с меньшими потерями. «Жалко город, – сказал он, – но, не желая этого, нам пришлось подвергнуть его мощному артобстрелу, так как в городе закрепились сильные вражеские группировки».В 16.00 13 июля командир 65-го ск отправил командующему 5-й армией очередное боевое донесение об освобождении Вильнюса:«1. К 16.00 13.07.44 г. город ВИЛЬНЮС войсками корпуса полностью очищен от войск противника.2. В боях за город ВИЛЬНЮС уничтожено более 8000 и захвачено в плен более 5000 солдат и офицеров противника.3.Подробные данные о трофеях и потерях уточняются и будут отправлены специальной сводкой».Спустя сутки в 18.00 14 июля в очередном боевом донесении 65-го корпуса указаны точные данные: «1. Части корпуса в результате упорных боев с 20.00 7.7.44 г.окружили вильнюсскую группировку противника и к 16.00 13.7. 44 г. закончили её уничтожение. Город Вильнюс полностью освобождён.В результате пятидневных упорных уличных боёв за уничтожение окружённой группировки противника города Вильнюс соединениями корпуса уничтожено: до 13 283 солдат и офицеров ... Пленено солдат и офицеров – 7104».Потери корпуса с 7 по 12 июля составили: убито – 449 человек, ранено - 1400. Численный состав 65 корпуса на 15.7.44 г. составлял 14092 солдата и офицера.И хотя на бумаге город был освобождён к 16.00, но в районе горы Гядиминаса атаки продолжались. Этот исторический центр гитлеровцы использовали как укреплённый опорный и наблюдательный пункт, дающий возможность обстреливать всё вокруг. Замковую гору гитлеровцы опоясали тремя ярусами окопов, обнесли заграждениями из колючей проволоки, заминировали, защитили другими различными препятствиями. В стенах древней башни они пробили амбразуры для своих пулемётов.Двое суток длились бои за этот опорный пункт. Выстрелы на этой горе затихли лишь к исходу 13 июля. Это был последний очаг сопротивления противника. Теперь Вильнюс был полностью освобождён.13 июля, в 23 часа 30 минут, в честь освобождения Вильнюса Москва салютовала двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами из трёхсот двадцати четырёх орудий доблестным войскам 3-го Белорусского фронта.Из города были изгнаны немецкие солдаты, но в городе осталось большое количество неразорвавшихся боеприпасов, которые встречаются и по сегодняшний день. Немцы при отступлении оставили немалое количество заминированных объектов.13 июля 1944 года 20-й ОШИСБ (отдельный штурмовой инженерно-сапёрный батальон) получил задачу на разминирование Вильнюса.14 июля личный состав всех трёх рот батальона производил разведку восточной части Вильнюса на предмет минирования. Границы разминирования: река Вилия до Зелёного моста - ул. Вильнюсская – ул. Варту – ул. Канкиню и далее по дороге на город Лида.В этот день разведкой были обнаружены признаки минирования Большого концертного зала (огромное наличие разбросанных принадлежностей для взрыва).Сапёры также обнаружили признаки минирования железной дороги в районе вокзала (наличие взрывчатых веществ и принадлежностей).15 июля в течение дня производили разминирование восточной части Вильнюса. За день проверено здание театра, здание монастыря, здание школы, здание прачечной, здание больницы... В доме №1 на ул. Гядиминаса на чердаке обнаружено 94 мины.В этот день было собрано и складировано: а) тол – 36 коробок, б) детонаторы – 250 штук, в) бикфордов шнур – 80 м, г) ручные гранаты – 50 шт., д) авиабомбы – 12 шт., е) артснаряды - 203 шт.16 июля на ул. Гядиминаса, 35 были обезврежены две невзорвавшиеся авиабомбы по 150 кг.20 июля - здание бывшего отдела немецкой пропаганды (в замке Гядиминаса), Гядиминовский замок на Замковой горе были очищены от взрывчатых веществ. За день вывезли на склад 255 артиллерийских снарядов и миномётных мин.21 июля обезврежены и вывезены за город две авиабомбы по 150 кг, несколько ящиков с ручными гранатами ... Проверено на минирование здание Совнаркома, бани и ещё 9 кварталов города.22 июля было проверено 13 городских кварталов...24 июля проверено 16 городских кварталов. В 98 зданиях обезврежено и вывезено за черту города и уничтожено 1500 артиллерийских снарядов и мин, 25 ящиков ручных гранат...27 июля обезврежено 1100 артиллерийских снарядов и мин ...30 июля обезврежено 358 артиллерийских снарядов и мин и 4 неразорвавшиеся авиабомбы по 150 кг.31 июля – проверено 98 домов и обезврежено 6780 артснарядов и мин, 286 ручных гранат.2 августа 1944 года 20-й ОШИСБ выполнил поставленную задачу по разминированию Вильнюса. Город полностью очищен от мин, сюрпризов, авиабомб и других взрывных веществ.Начальник опергуппы разминирования г. Вильнюса майор Струсовский разминированную часть города передал по акту коменданту города и председателю Горсовета. Николай ЖУКОВ, Вильнюс , специально для «Обзора» Категории: история Ключевые слова: Вильнюс, мина, разминирование, сапер, ОШИСБ Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1227 — статья прочитана 133 раза Комментарии