Счастливая любовь – на блюдечке 🔊 Воспроизвести Если не везёт в любви, не стоит отчаиваться, надо лишь хорошо заплатить – и вот уже любовь стучится в твоё сердце. А если нет – значит, мало заплатил, придётся добавить.



На удочку 34-летней мошенницы Светланы Михайловой попалась одна женщина. Михайлова, приехав из России, получила в Литве вид на жительство. Она ранее уже была судима за мошенничество.



Но и на этот раз деньги не принесли счастья ни Михайловой, ни девушке, поверившей её обману. Пострадавшая попала в больницу, а обманщица - под арест. И несмотря на то, что обе женщины потом заключили мировое соглашение, а прокуратура прекратила расследование, оно снова было возобновлено – по той причине, что Михайлова пыталась подкупить полицейского, который нашёл у неё во дворе наркотики. Предполагается, что женщина торговала ими, когда не находилось желающих купить счастливую любовь. Правда, позже выяснилось, что наркотики принадлежали другой цыганке. На удочку 34-летней мошенницы Светланы Михайловой попалась одна женщина. Михайлова, приехав из России, получила в Литве вид на жительство. Она ранее уже была судима за мошенничество.Но и на этот раз деньги не принесли счастья ни Михайловой, ни девушке, поверившей её обману. Пострадавшая попала в больницу, а обманщица - под арест. И несмотря на то, что обе женщины потом заключили мировое соглашение, а прокуратура прекратила расследование, оно снова было возобновлено – по той причине, что Михайлова пыталась подкупить полицейского, который нашёл у неё во дворе наркотики. Предполагается, что женщина торговала ими, когда не находилось желающих купить счастливую любовь. Правда, позже выяснилось, что наркотики принадлежали другой цыганке. Согласно материалам дела о машенничестве, Михайлова познакомилась с пострадавшей на вокзале в Вильнюсе. Она представилась опытной гадалкой, которая может не только устроить счастливую любовь, но и помочь создать семью. Конечно же, за деньги.



Девушка отдала Михайловой свою зарплату - 630 евро и ещё 4000 евро, которые взяла в долг в компаниях, предоставляющих быстрые кредиты. Однако любовь не пришла, семьи по-прежнему не было, поэтому девушка запаниковала и заболела. Даже попала в больницу. Девушка никому не рассказывала об обмане. Случайно её мать узнала, что дочь задолжала большую сумму, и выяснила всю правду об этой истории.



Поскольку у девушки был телефон Михайловой, мать пострадавшей обратилась в полицию. Михайлову нашли, и она призналась, что взяла у девушки деньги, но, по её словам, это была плата за работу. Михайлова заявила, что девушка платила ей не за гадание, а за то, что она успокаивала и утешала девушку. Поскольку девушка в прокуратуре заявила, что у неё нет претензий к Михайловой, дело было закрыто.



И вот, менее чем через год, Михайлова предложила полицейскому взятку в размере 500 евро, когда тот нашёл наркотики (35 свёртков из фольги с порошком белого цвета) во дворе дома, в котором она жила с другой цыганкой. Поскольку выяснилось, что наркотики не принадлежали Михайловой, её наказали только за попытку подкупа должностного лица, назначив 28 суток ареста и конфисковав предложенные полицейскому 500 евро. По материалам литовских СМИ Категории: чп и криминал Ключевые слова: криминал Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1227 — статья прочитана 80 раз Комментарии