Главная >> Новости >> культура >> Фильм о «Последнем герое русского рока»

Фильм о «Последнем герое русского рока»



Известный российский режиссёр Алексей Учитель объявил о завершении работы над своим новым фильмом «Цой». И хотя сам Виктор Цой появится лишь в конце фильма на документальной съёмке, но весь фильм будут звучать его песни.

Если верить синопсису, фильм начинается с момента той самой аварии, в которой погиб известный музыкант. И главным героем фильма станет водитель того самого «Икаруса»(его играет Евгений Цыганов), с которым и столкнулся «Москвич» Виктора Цоя.

Создатели не хотели документально восстанавливать события августа 1990 года, в фильме будут показаны вымышленные события августа 1990 года, когда тому самому водителю «Икаруса» предстоит везти гроб с телом музыканта из Латвии в Ленинград.

В автобусе – все те, кто был с музыкантом рядом, и для кого всё происходящее - страшный сон, в который они ещё не до конца поверили - продюсер, друзья и близкие музыканта.
У большинства героев кинокартины - имена реальных людей, но режиссёр подчёркивает, что картина художественная, а образы - собирательные.

В ролях: Надежда Калеганова, Паулина Андреева, Марьяна Спивак, Игорь Верник.

Фильм завершится документальными кадрами мощного многотысячного концерта, отснятого Алексеем Учителем более тридцати лет назад для своей документальной картины «Рок».

Именно здесь, в уникальных кадрах хроники, наконец, появится сам Виктор Цой – «последний герой» русского рока.

Фильм вначале будет показан на кинорынке March du Film в Каннах, который впервые пройдёт в этом году в онлайн-формате. А в широкий прокат фильм планируется выпустить к 30-летию гибели Виктора Цоя.

Фёдор ТЕРПИЛОВСКИЙ, "Обзор"
Категории: культура
Ключевые слова: Виктор Цой, Цой, Алексей Учитель, фильм «Цой»
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1227
статья прочитана 195 раз
добавлена сегодня, 19 июля, 13:00

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка