Фильм о «Последнем герое русского рока» 🔊 Воспроизвести



Известный российский режиссёр Алексей Учитель объявил о завершении работы над своим новым фильмом «Цой». И хотя сам Виктор Цой появится лишь в конце фильма на документальной съёмке, но весь фильм будут звучать его песни.



Если верить синопсису, фильм начинается с момента той самой аварии, в которой погиб известный музыкант. И главным героем фильма станет водитель того самого «Икаруса»(его играет Евгений Цыганов), с которым и столкнулся «Москвич» Виктора Цоя.



Создатели не хотели документально восстанавливать события августа 1990 года, в фильме будут показаны вымышленные события августа 1990 года, когда тому самому водителю «Икаруса» предстоит везти гроб с телом музыканта из Латвии в Ленинград.



В автобусе – все те, кто был с музыкантом рядом, и для кого всё происходящее - страшный сон, в который они ещё не до конца поверили - продюсер, друзья и близкие музыканта. Если верить синопсису, фильм начинается с момента той самой аварии, в которой погиб известный музыкант. И главным героем фильма станет водитель того самого «Икаруса»(его играет Евгений Цыганов), с которым и столкнулся «Москвич» Виктора Цоя.Создатели не хотели документально восстанавливать события августа 1990 года, в фильме будут показаны вымышленные события августа 1990 года, когда тому самому водителю «Икаруса» предстоит везти гроб с телом музыканта из Латвии в Ленинград.В автобусе – все те, кто был с музыкантом рядом, и для кого всё происходящее - страшный сон, в который они ещё не до конца поверили - продюсер, друзья и близкие музыканта. У большинства героев кинокартины - имена реальных людей, но режиссёр подчёркивает, что картина художественная, а образы - собирательные.



В ролях: Надежда Калеганова, Паулина Андреева, Марьяна Спивак, Игорь Верник.



Фильм завершится документальными кадрами мощного многотысячного концерта, отснятого Алексеем Учителем более тридцати лет назад для своей документальной картины «Рок».



Именно здесь, в уникальных кадрах хроники, наконец, появится сам Виктор Цой – «последний герой» русского рока.



Фильм вначале будет показан на кинорынке March du Film в Каннах, который впервые пройдёт в этом году в онлайн-формате. А в широкий прокат фильм планируется выпустить к 30-летию гибели Виктора Цоя.



Фёдор ТЕРПИЛОВСКИЙ , "Обзор" Категории: культура Ключевые слова: Виктор Цой, Цой, Алексей Учитель, фильм «Цой» Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1227 — статья прочитана 195 раз Комментарии