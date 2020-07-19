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Дворец спорта возвращается?

Горсовет Вильнюса одобрил договор администрации Вильнюсского самоуправления с государственным имущественным банком «Turto bankas», предусматривающим совместную деятельность в реализации важного для города проекта: приведение в порядок территории Дворца спорта, построенного на земле старого еврейского кладбища. 

Частью данной территории управляет самоуправление, а частью – «Turto bankas».

В проекте договора предусмотрено, что самоуправление благоустроит близлежащую территорию в качестве охраняемого государством места, а делегированный правительством «Turto bankas» до 2023 года реконструирует и расширит построенное в 1971 году здание. 

Приводя в порядок территорию кладбища, городские власти планируют оборудовать здесь пешеходные дорожки, засеять газоны, отремонтировать тротуары и площадки, обновить малые архитектурные элементы, установить светильники, уложить систему полива.
Кроме того, предполагается выполнить и другие необходимые работы: укрепить нынешние несущие стены, лестницы, установить знаки с информацией об истории данного места.

Все запланированные работы на территории бывшего кладбища и в охранной зоне были согласованы с Еврейской общиной Литвы и Европейским комитетом по сохранению еврейских кладбищ.

Было решено, что эта реконструкция поможет и сохранить Дворец спорта, и приспособить его как в качестве места для мероприятий, так и места, работающего на информирование общества, говорится в пресс-релизе Вильнюсского городского самоуправления.

«В наши обязанности войдёт приведение в порядок окружающей территории. С этой целью мы создали проекты, предусматривающие, чтобы окружающая территория бывшего еврейского кладбища была модернизирована со всем надлежащим уважением», – сказал агентству BNS мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

«Территория кладбища будет управляться в соответствии с принципом уважения и спокойствия, а также очень строгого режима защиты. Раскопки на территории еврейского кладбища невозможны, поэтому покрытия новых дорожек, газоны и зелёные насаждения будут оборудоваться на уже имеющемся основании», - пояснила старший советник главного архитектора города Рута Матонене, представляя проект Совету.





По тем же причинам в этом месте не будут высаживаться новые деревья - будут сохранены уже существующие. Пешеходные дорожки и пандусы также будут оборудованы на старых бетонных плитах.

Городская администрация и «Turto bankas» будут благоустраивать территорию площадью почти 4 га, где также находится старый Вильнюсский Дворец концертов и спорта.

Предварительная стоимость природоохранных работ на всей территории бывшего кладбища составляет 3,4 миллиона евро. Доля Вильнюсского городского самоуправления в предварительной стоимости проекта составляет около 2,35 млн евро, доля «Turto bankas» - около 1 млн евро.

По проекту специалистов компании Сигитаса Кунцявичюса, здание старого Дворца спорта будет расширено с 15,6 тысячи до 18 тысяч кв. метров и приспособлено для деятельности Вильнюсского центра конгрессов.

Помещения будут перепланированы для проведения конференций, конгрессов и других культурных мероприятий. Там будет до 10 конференц-залов различных размеров, самый большой из них - на 2400 мест, во время культурных мероприятий предусмотрены места для 4000 зрителей или участников.

Предварительный срок реализации всего проекта - 32 месяца со дня подписания контракта.
Инф. «Обзора»
Категории: в странах Балтии, история
Ключевые слова: Вильнюс, Дворец спорта
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1227
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добавлена сегодня, 19 июля, 13:40

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