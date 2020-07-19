Ожил ещё один стадион 🔊 Воспроизвести Продолжая сенсационный бум (именно эти слова использовала пресс-служба Вильнюсского городского самоуправления, сообщая о событии) обновления школьных спортплощадок, городские власти официально открыли обновлённый стадион инженерной гимназии имени Иоахима Лелевеля.



Этот объект был капитально отремонтирован, и теперь живущие по соседству поклонники здорового образа жизни могут заниматься здесь спортом уже сейчас, не дожидаясь начала нового учебного года.



Бегуны могут соревноваться на заново уложенных дорожках, футболистам предоставляется возможность играть на высококачественном поле, а баскетболистам предлагается попробовать свои силы на баскетбольной площадке, украшенной атрибутикой клуба «Ритас».



Было обновлено не только покрытие спортивного комплекса, но и баскетбольные корзины, ворота, весь спортивный инвентарь, оборудовано современное освещение. Этот объект был капитально отремонтирован, и теперь живущие по соседству поклонники здорового образа жизни могут заниматься здесь спортом уже сейчас, не дожидаясь начала нового учебного года.Бегуны могут соревноваться на заново уложенных дорожках, футболистам предоставляется возможность играть на высококачественном поле, а баскетболистам предлагается попробовать свои силы на баскетбольной площадке, украшенной атрибутикой клуба «Ритас».Было обновлено не только покрытие спортивного комплекса, но и баскетбольные корзины, ворота, весь спортивный инвентарь, оборудовано современное освещение. Victor , "Обзор" Категории: спорт Ключевые слова: стадион Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1227 — статья прочитана 161 раз Комментарии