Bonjour, Vilnius!

Фото Виктора Грецкаса, «Обзор»

С пятницы по воскресенье включительно в Вильнюсе будет царить атмосфера французской культуры и гастрономии.Изюминкой начала «Французских каникул» в Вильнюсе станет концерт, во время которого прозвучат песни из репертуара французского воробышка - Эдит Пиаф. Песни легендарной певицы в пятницу, 17 июля, в сквере Константинаса Сирвидаса исполнит Эвелина Сашенко.В субботу, 18 июля, на Ужуписе состоится танцевальный моноспектакль французского хореографа Фила Вона «Человек, потерянный и найденный» («Human Lost & Found»), а в Старом городе можно будет увидеть французскую поэтическую и музыкальную импровизацию «Под небом Парижа», подготовленную актрисой и режиссёром Бируте Мар.