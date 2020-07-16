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Bonjour, Vilnius!

Фото Виктора Грецкаса, «Обзор»


Уже завтра, 17 июля, Вильнюс пригласит всех горожан и гостей литовской столицы отдохнуть по-французски.

С пятницы по воскресенье включительно в Вильнюсе будет царить атмосфера французской культуры и гастрономии.

Изюминкой начала «Французских каникул» в Вильнюсе станет концерт, во время которого прозвучат песни из репертуара французского воробышка - Эдит Пиаф. Песни легендарной певицы в пятницу, 17 июля, в сквере Константинаса Сирвидаса исполнит Эвелина Сашенко.

В субботу, 18 июля, на Ужуписе состоится танцевальный моноспектакль французского хореографа Фила Вона «Человек, потерянный и найденный» («Human Lost & Found»), а в Старом городе можно будет увидеть французскую поэтическую и музыкальную импровизацию «Под небом Парижа», подготовленную актрисой и режиссёром Бируте Мар.
На все выходные рынок Гале станет сердцем французской гастрономической культуры в Вильнюсе.

«Романтическая музыка, элегантные вечера в ресторанах, пикники в парках, типичные французские десерты с кофе, блюда, достойные мишленовских звёзд, унесут вас далеко, на две тысячи километров на юго-запад», - обещает Инга Романовскене, директор Вильнюсского агентства по развитию туризма и бизнеса «Go Vilnius».

Подробная программа «Французских каникул» - на сайте www.atostogosvilniuje.lt.

"Париж, Париж...". Фотозарисовка Виктора Грецкаса, "Обзор":



"Обзор"
Категории: общество, в странах Балтии
Ключевые слова: Вильнюс, «Go Vilnius», «Французские каникулы», #atostogosvilniuje
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1227
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добавлена сегодня, 16 июля, 14:40

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