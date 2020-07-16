Bonjour, Vilnius!

Уже завтра, 17 июля, Вильнюс пригласит всех горожан и гостей литовской столицы отдохнуть по-французски.
С пятницы по воскресенье включительно в Вильнюсе будет царить атмосфера французской культуры и гастрономии.
Изюминкой начала «Французских каникул» в Вильнюсе станет концерт, во время которого прозвучат песни из репертуара французского воробышка - Эдит Пиаф. Песни легендарной певицы в пятницу, 17 июля, в сквере Константинаса Сирвидаса исполнит Эвелина Сашенко.
В субботу, 18 июля, на Ужуписе состоится танцевальный моноспектакль французского хореографа Фила Вона «Человек, потерянный и найденный» («Human Lost & Found»), а в Старом городе можно будет увидеть французскую поэтическую и музыкальную импровизацию «Под небом Парижа», подготовленную актрисой и режиссёром Бируте Мар.
На все выходные рынок Гале станет сердцем французской гастрономической культуры в Вильнюсе.
«Романтическая музыка, элегантные вечера в ресторанах, пикники в парках, типичные французские десерты с кофе, блюда, достойные мишленовских звёзд, унесут вас далеко, на две тысячи километров на юго-запад», - обещает Инга Романовскене, директор Вильнюсского агентства по развитию туризма и бизнеса «Go Vilnius».
Подробная программа «Французских каникул» - на сайте www.atostogosvilniuje.lt.
"Париж, Париж...". Фотозарисовка Виктора Грецкаса, "Обзор":
«Романтическая музыка, элегантные вечера в ресторанах, пикники в парках, типичные французские десерты с кофе, блюда, достойные мишленовских звёзд, унесут вас далеко, на две тысячи километров на юго-запад», - обещает Инга Романовскене, директор Вильнюсского агентства по развитию туризма и бизнеса «Go Vilnius».
Подробная программа «Французских каникул» - на сайте www.atostogosvilniuje.lt.
"Париж, Париж...". Фотозарисовка Виктора Грецкаса, "Обзор":
"Обзор"
Категории: общество, в странах Балтии
Ключевые слова: Вильнюс, «Go Vilnius», «Французские каникулы», #atostogosvilniuje
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1227