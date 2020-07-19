Почта шагает в будущее

Центральный почтамт в Вильнюсе переезжает: с 21 июля он уже будет находиться по новому адресу - ул. Тоторю, 8.
Там откроется отделение, приспособленное для современного обслуживания, улучшатся и условия для работников почты. В том же здании разместится и центр посылок государственного предприятия «Lietuvos paštas», сообщает ru.delfi.lt со ссылкой на ELTA.
«Только вопрос времени, когда мы покинем помещение на проспекте Гядимино, поскольку это здание слишком велико для деятельности сегодняшней почты. Переезд в современное здание - это шаг вперёд. Помещения оборудованы современно, обслуживание клиентов там проходит эффективнее, кроме того, новое помещение недалеко от старого – надеемся, что клиенты не столкнутся с неудобствами», – сказал представитель «Lietuvos paštas» Йонас Садаускас.
В новом отделении будет 4 места для обслуживания клиентов, есть удобный зал ожидания, пространство для упаковки посылок и самообслуживания, есть система кондиционирования воздуха и регулирования очереди, в отделение могут попасть люди-инвалиды, родители с детскими колясками.
Оборудованы также места отдыха для работников: есть специальная мебель, кухня, раздевалки.
Новое помещение занимает площадь 443 кв. метра (общая площадь «старого» главпочтамта, как писал «Обзор», составляет 5429,39 квадратного метра), там будет и центр посылок, в который переведут работников третьего почтового отделения.
Это будет уже 41 обновлённое в соответствии с новой концепцией отделение «Lietuvos paštas».
Оборудованы также места отдыха для работников: есть специальная мебель, кухня, раздевалки.
Новое помещение занимает площадь 443 кв. метра (общая площадь «старого» главпочтамта, как писал «Обзор», составляет 5429,39 квадратного метра), там будет и центр посылок, в который переведут работников третьего почтового отделения.
Это будет уже 41 обновлённое в соответствии с новой концепцией отделение «Lietuvos paštas».