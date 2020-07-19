Для досуга и развлечений: новые предложения умного телевидения «Tele2»

Предназначенную для досуга всей семьи услугу видеотрансляций и интернет-телевидения «GO3» в настоящее время можно приобрести на особенно выгодных условиях. Вы сможете сэкономить, если услугу умного телевидения закажете вместе с планом «Свободный интернет «Tele2». Предложением уже сейчас можно воспользоваться в салонах оператора и в интернет-магазине www.tele2.lt/tv.
Умное телевидение и «Свободный интернет «Tele2» – всего от 19,90 евро
Новая услуга умного телевидения – это популярные литовские и зарубежные телеканалы на выбранном вами экране – компьютера, мобильного телефона, планшета или смарт-телевизора. Сейчас услугу умного телевидения «Tele2» стоит приобрести вместе с планом «Свободный интернет «Tele2».
Умное телевидение «Tele2» вместе со всеми основными телевизионными программами и «Свободным интернетом» (безлимитными Гб на всё) сейчас можно приобрести по цене всего от 19,90 евро. В этот телевизионный пакет входит 31 канал.
Умное телевидение «Tele2» с дополнительными каналами фильмов и сериалов, обширной кинобиблиотекой и «Свободным интернетом» (безлимитными Гб на всё) можно приобрести по цене всего от 22,90 евро.
Умное телевидение с дополнительными каналами фильмов и 5 самыми популярными спортивными каналами, трансляциями в прямом эфире для любителей спорта и «Свободным интернетом» (безлимитными Гб на всё) можно приобрести по цене всего от 25,90 евро.
Все перечисленные ТВ-пакеты действуют на любом смарт-устройстве, имеют специальную библиотеку контента и 7-дневную функцию архивирования (за исключением плана спортивного контента, на который предусмотрен 48-часовой лимит архивирования).
Приобретя ТВ-приставку, вы сможете наслаждаться просмотром умного телевидения с помощью любого телевизора, который имеет разъём HDMI. Стоимость приставки для телевидения «GO3» – от 2,5 евро в месяц.
3 бесплатных месяца умного телевидения
Отличным предложением в настоящее время могут воспользоваться и желающие испробовать умное телевидение «Tele2» без услуг интернета. Сейчас клиенты «Tele2», заказавшие пакет смарт-ТВ «GO3» «Телевидение + фильмы», в течение 3 месяцев смогут пользоваться им бесплатно.
Предложение предназначено для тех, кто впервые заказывает пакет «Телевидение + фильмы». По окончании бесплатного периода пакет телеуслуг будет стоить 7,99 евро в месяц.
Оплата всех пакетов интернет-телевидения может включаться в ежемесячный счёт за услуги «Tele2».
Выбрать и заказать оптимальное для вас предложение можно на веб-сайте www.tele2.lt/tv или на сайте самообслуживания «Tele2».
Отказаться от пакета услуг вы сможете на сайте самообслуживания «Tele2» или позвонив по телефону 117. Время акции и предложений со скидкой – ограничены.
Умное телевидение «Tele2» с дополнительными каналами фильмов и сериалов, обширной кинобиблиотекой и «Свободным интернетом» (безлимитными Гб на всё) можно приобрести по цене всего от 22,90 евро.
Умное телевидение с дополнительными каналами фильмов и 5 самыми популярными спортивными каналами, трансляциями в прямом эфире для любителей спорта и «Свободным интернетом» (безлимитными Гб на всё) можно приобрести по цене всего от 25,90 евро.
Все перечисленные ТВ-пакеты действуют на любом смарт-устройстве, имеют специальную библиотеку контента и 7-дневную функцию архивирования (за исключением плана спортивного контента, на который предусмотрен 48-часовой лимит архивирования).
Приобретя ТВ-приставку, вы сможете наслаждаться просмотром умного телевидения с помощью любого телевизора, который имеет разъём HDMI. Стоимость приставки для телевидения «GO3» – от 2,5 евро в месяц.
3 бесплатных месяца умного телевидения
Отличным предложением в настоящее время могут воспользоваться и желающие испробовать умное телевидение «Tele2» без услуг интернета. Сейчас клиенты «Tele2», заказавшие пакет смарт-ТВ «GO3» «Телевидение + фильмы», в течение 3 месяцев смогут пользоваться им бесплатно.
Предложение предназначено для тех, кто впервые заказывает пакет «Телевидение + фильмы». По окончании бесплатного периода пакет телеуслуг будет стоить 7,99 евро в месяц.
Оплата всех пакетов интернет-телевидения может включаться в ежемесячный счёт за услуги «Tele2».
Выбрать и заказать оптимальное для вас предложение можно на веб-сайте www.tele2.lt/tv или на сайте самообслуживания «Tele2».
Отказаться от пакета услуг вы сможете на сайте самообслуживания «Tele2» или позвонив по телефону 117. Время акции и предложений со скидкой – ограничены.